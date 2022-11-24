IC崛起、美時續衝 貨櫃三雄發威 18檔吸金

台股今天24日收盤報14,784點，漲175.46點，漲幅1.20％，成交量放大至2,172.02億元。電子股買盤回籠，指標股台積電開高走高，收盤上漲4元，股價蓄勢挑戰500元大關，此外，聯發科領軍IC設計股，盤中一度大漲4％，終場收在728元，今日相對高點作收，帶動指數走揚站上14,700大關。

盤面上，軍工概念族群持續發燒，和成、寶一雙雙跳空大漲攻上漲停板，精剛則是小漲1％作收。另外，業者預估歐洲線可能在11月率先觸底，激勵萬海、長榮漲逾半根漲停板，陽明則收在64.6元，漲幅逾3％。

本周六大選登場，生技股今天漲幅明顯緩下來，寶齡富錦、智擎都出現漲多拉回，分別下挫1％及0.3％，不過美時昨天攻上漲停後，今股價再次續強，尾盤連續買單拉抬下，再度帶量攻上漲停收在239元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計裕日車、全新、富致、M31共18檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現亮眼，其中以運輸及油電類股波動最大，分別上漲3.08及2.52％，玻璃類股表現疲軟，下跌3.12％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有14檔7.79％以上漲幅，其中13檔觸及漲停為來頡（6799）、裕日車（2227）、寶一（8222）、全新（2455）、建通（2460）、美時（1795）、良得電（2462）、和成（1810）、AES-KY（6781）、大將（1453）、艾笛森（3591）、泰豐（2102）、高力（8996）。

今日上市有10檔股票3.3％以上跌幅，其中1檔觸及跌停為勝德（3296），其他依序為東訊（2321）、總太（3056）、開發金（2883）、科風（3043）、東鹼（1708）、台玻（1802）、志強-KY（6768）、八貫（1342）、雷虎（8033）。

上市成交量前10名個股依序為開發金（2883）、華新（1605）、和成（1810）、美時（1795）、中鋼（2002）、鴻海（2317）、陽明（2609）、中信金（2891）、長榮（2603）、友達（2409）。

上櫃股今漲幅達6.47％的有10檔，其中有5檔觸及漲停，分別為富致（6642）、太欣（5302）、茂達（6138）、M31（6643）、欣厚-KY（4924），其餘為晶宇（4131）、宏捷科（8086）、友威科（3580）、璟德（3152）、佶優（5452）。

上櫃股今跌幅超過3.57％的有10檔，依序為亞元（6109）、白紗科（8401）、環天科（3499）、南璋（4712）、昇華（4806）、永利聯合（8080）、福大（4402）、華盈（3520）、萬旭（6134）、嘉鋼（2067），今日無跌停股。

上櫃成交量前10名個股依序為精剛（1584）、元太（8069）、中天（4128）、台半（5425）、榮剛（5009）、合一（4743）、昇銳（3128）、宏捷科（8086）、智擎（4162）、亞元（6109）。

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