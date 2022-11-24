11/24上市、櫃企業營運快報

今（11/24）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.工業電腦廠廣錠（6441）受惠綠能、博弈以及AIoT三大業務發展正向，第四季本業可望轉盈，明年進入收割階段，布局效益進一步顯現，將挹注全年營收顯著回升，成長動能可期。

2.為因應北美品牌大廠全球化生產需求，富驊(5465)將於北美投資興建生產基地，計畫於2024年正式啟用北美生產基地，承接北美品牌大廠IT產品訂單，隨著高階伺服器及軍規網通產品出貨放量，富驊明年營運成長可期。

3.濺鍍暨蝕刻設備廠友威科(3580)跨入半導體產業，積極布局扇出型面板級封裝（FOPLP）設備，目前已經出貨給歐洲前3大整合元件製造廠（IDM），也切入面板廠，帶動業績表現；董事長李原吉表示，「元件半導體化」製程成為趨勢，包括被動元件、石英元件、散熱元件、光學元件、車用抬頭顯示器元件等，需要光學鍍膜和濺鍍製程，朝向半導體化發展，友威科已經準備就緒。

4.麗文公司(7636)12月1日辦理創櫃板登錄前籌資。

麗文文化事業公司（以下簡稱麗文公司），產業類別為文化創意，由推薦單位長榮大學高階管理碩士在職專班（EMBA）暨企二代中心出具創新創意意見書。

麗文公司長年經營大專院校校園書局與教科書出版業務，於全台有25家校園書局門市，近年亦進行數位轉型，除原有之校園書籍與用品買賣業務外，亦與國內外筆記型電腦與手機等大型品牌合作，於門市內成立消費性電子產品校園體驗中心，將校園書局轉型為校園通路。

5.普誠受惠日本車載市場需求強勁，第4季營收可望攀高，將創11年多來新高；明年日本車載訂單能見度高，將較今年再增加。

6.電機廠亞力鎖定重電和電機器材、綠能儲能、軌道工業與電動車3大市場應用，看好電動巴士充電儲能設備需求，已研發電動車直流快充充電樁，明年將推出中大型太陽能電場用產品，電網開關產品已開拓印尼市場。