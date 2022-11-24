這檔高檔大洗盤 高配息錢景吸睛

驅動IC大廠聯詠（3034）昨日大幅拉回整理，今開高走高，立時收復失土，不排除係有心人在高檔洗盤，從上下大震盪走勢中，清洗持股信心不足浮額，迄上午10：33的市價暫報299元，上漲2.75%，表現不錯。

聯詠結算今年前三季EPS，分別是首季18.3元、Q2的13.95元及第三季的7.07元，累計前九月每股獲利直逼40元，雖係逐季呈現衰退格局，但該股在景氣谷底還能有如此獲利佳績，未來景氣復甦後的獲利成長，仍具想像空間，況且公司一向不吝嗇，從每年純益中約取8成紅利配息，使該股高股息殖利率概念，仍深植存股族心中。

此外，公司預期本波在景氣谷底的清庫存動作漸近尾聲，該公司十月營收68.72億元，月增11.37%，也是近4個月營收新高，顯示基本面轉機值持續追蹤。另外，公司積極搶進元宇宙、車用及工控等市場商機，期拉高毛利，也不宜輕忽。

據了解，聯詠股前波普被外資看淡，且呈打落水狗方式連續壓低投資評等，最低目標價還曾看空至200元以下；但該股在今年7月初除息後，股價約在9月間的219元附近落底後，逐漸小碎步震盪趨堅，日前更落後補漲在300元之上強勢填息，顯示轉機味轉濃後，又悄然吸引法人逢低卡位，波段適度向上修正行情值持續追蹤。

（工商時報 數位編輯）

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