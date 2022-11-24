生技股爆量下殺翻黑 上櫃成交占比衝33％

被市場視為本周六大選執政黨政策指標的生技股，今（24）日卻雙雙爆量由紅翻黑，一早上市櫃生技指數一度各大漲1.15％到下殺翻跌0.57％，上櫃生技指數也從早盤小漲0.65％到下跌近1％，均出現約1.6～1.7％的震幅，且成交值占比更衝高至33％以上。

上市櫃生技股近日一路大漲，以11月來說，上櫃生技指數大漲，已拉出逾勁揚17％的長紅棒，今天成交值占比衝高至33％以上，顯示拉高後有特定賣盤大舉出場，樂威科-KY、佰研、長聖、台康生技、精華、東洋、永昕、中裕、杏一、健喬等都拉回，跌1～3％之間；另順藥、創源、雙美、大江、藥華藥、寶利樂等，則多維持上漲榮面。

另上市生技股今天成交值占比也衝高至12％以上，11月也拉出約16％的漲幅，晉弘、喬山、晶碩、寶齡富錦、羅麗芬-KY、杏輝、ABC-KY、亞諾法、和康生等都出現漲多拉回，跌幅約1～3％，但旭富、泰福-KY、美時、南光等仍強勢表態，漲幅在1～5％之間，光麗-KY、佐登、麗豐-KY、懷特、佳醫、美五華、永信、景岳及五鼎、台耀等都力守紅盤之上。

生技股向來是蔡政府執政的重要指標，隨著本周六大選將屆，明天是選前最後一個交易日，今天市場趁著拉高出貨跡象明顯，至於生技股能否在短多下檔整理後，重新再發，於明天繼續表態，備受市場關注。

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