11/24盤前》Fed釋鴿+選舉題材 10檔吸睛

台股今（11/24）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.矽晶圓大廠環球晶（6488）雖然面臨半導體庫存去化壓力，第四季整體出貨量雖較上季減少，但平均銷售價格仍持續上漲，季度營收可望續創新高，2023年因為整體長約覆蓋率已達80～85％，優於2017～2019年的景氣循環，2023年營收預期能續締新猷。

2.智慧機庫存調整露曙光，催熱半導體供應鏈投資氣氛，瑞銀證券估計，大陸智慧機於雙11購物節促銷出貨量約年減5％～10％，第四季需求趨穩定，狀況優於上半年，研判成品與關鍵零組件通路庫存持續下降，最快第一季就有望重新拉貨，有利Android智慧機與半導體供應鏈。

法人說明，包含半導體在內的智慧機相關供應鏈，年初就有砍單傳聞，是本波消費型電子產品終端需求最先進入修正族群，隨外資開始看到庫存水位降低跡象，對回補潮即將來臨的預期加持半導體相關供應鏈，瑞銀、海通國際證券等均看好聯發科，外資共識度高，另外，像是台積電、日月光投控、聯詠、聯電、穩懋、宏捷科等，都是智慧機主要半導體供應鏈。

3.聯準會23日公布11月會議紀要顯示，多數官員認為有望在未來幾個月放緩升息步調，「鴿」派內容帶動美國公債殖利率下滑，美國股市23日震盪走高。

道瓊工業指數微幅上揚95.96點或0.28%，收34,194.06點；標普500指數上漲23.68點或0.59%，收4,027.26點；那斯達克指數揚升110.91點或0.99%，收11,285.32點；費城半導體指數漲升29.60點或1.07%，收2,786.42點。

4.半導體矽智財（IP）供應商M31（6643）23日參加櫃買中心業績說明會，總經理張原熏不僅重申今年美元營收年增20～25％目標將順利達成，明年持續看好車用電子、人工智慧（AI）、物聯網等應用將為M31增添成長動能，營運前景抱持樂觀看法，至於美國對中國發布新禁令沒有對營運造成影響，反而為M31帶來更多客戶。

5.長榮航（2618）23日召開法說會，總經理孫嘉明樂觀表示，疫情趨緩，客運逐步恢復，規劃至2023年第二季總航次將達6,416個航次，總航點為44個，總航次將恢復到疫情前的82％規模，整體2023年因廣體客機、長程航線提高的貢獻，客運運力比疫情前成長2％～3％。

6.不畏市場雜音干擾，華通（2313）前三季繳出佳績，展望2023年法人看好華通有HDI、軟板、低軌衛星三大動能支撐，尤其低軌衛星比重、金額會較2022年更成長，對於該公司2023年營運不看淡，拚更勝2022年可期。

7.AOI設備廠由田新技（3455）今年營運表現亮眼，前三季營收、獲利雙雙創下歷史新高紀錄，毛利率也衝上55％的高點。由田舉行法說會，總經理張文杰對於2023年展望樂觀，他指出，目前接單狀況不錯，預期營收和今年差不多，仍將是逐季成長的表現，透過產品組合調整，毛利率的預期也是樂觀看待。

8.據統計，獲外資連續買超逾十個交易日以上的個股包括興富發、力成、京城銀、臻鼎-KY、王品、台郡、永豐金、裕民、台玻、東聯、日月光投控、緯穎、神達、可成、聚陽等15檔，吸金力道強勁。

9.手機庫存調整已近一年，供應鏈預期，有機會在明年第一季落底、第二季需求將逐漸回溫，市場目光提前轉向PA（功率放大器）族群，在資金輪動轉進下，砷化鎵晶圓代工二哥宏捷科（8086）23日股價見到久違的漲停，上游磊晶廠全新（2455）也大漲逾6％，族群吹起反攻號。

10.經濟部23日公布批發業、零售業及餐飲業10月營業額皆創歷年同月新高，在邊境防疫管制鬆綁、疫後生活逐漸回歸正軌下，帶動內需產業各項表現。其中批發業營業額為1兆642億元，年增4.3％、連24個月正成長；零售業3,807億元，年增2.1％、連14個月正成長；餐飲業營業額769億元，年增13.8％、連6個月正成長。

11.USB控制IC廠威鋒（6756）在公告10月合併營收年減35.2％至2.06億元後，同步使今年前十月合併營收繳出略低於去年同期的成績單。

不過法人預期，由於蘋果明年iPhone將採用Type-C介面，市場有望在歐盟法令帶動下加速成長，加上USB 4滲透率提升，明年上半年營運有望逐步止穩。

12.碳纖維複合材料大廠拓凱（4536）前三季大賺二個股本，EPS高達20.4元，飆史上新高。拓凱因看好高階自行車、安全帽及球拍等運動休閒類三大產品訂單增長，將持續在海內外擴充產能，成為營運成長動能，並正向看待第四季至明年營運。

13.精密金屬機械加工廠時碩（4566）前三季EPS高達5.47元，賺贏去年全年EPS 2.35元，創史上新高。時碩表示，高階半導體客戶持續拉貨，一般半導體業持續去化庫存，汽車業缺料、缺晶片問題則逐漸獲緩解，第四季營運審慎因應，力拚維持今年平均出貨水準。

14.受惠美股收紅，台股23日延續上攻氣勢，指數收復14,600點整數關卡，再創此波反彈以來新高。法人認為，類股維持健康輪動態勢，預料在逐步震盪克服半年線壓力的情況下，指數往上距離年線還有逾千點的挺進空間，有機會挑戰萬五整數大關。

15.射頻IC廠宏觀（6568）公告10月合併營收1.32億元，繳出單月歷史新高，且相較9月明顯成長超過4成。宏觀第三季營運雖受客戶庫存調整影響，不過第四季有望在資料中心光纖通訊新產品出貨，及客戶拉貨小幅回升帶動下，營運有機會同步觸底回溫，低軌道衛星布局將在2023年逐步進入收成期。

16.電子股有壓，金融大軍補位！中信金、開發金23日躋身成交量前五名，本周為金融股重量級法說會周，市場關注其明年股利政策，國泰金喊話「盡力發放」、外資連五買相挺，添市場信心，上市金融類股指數勁揚1.32％。

17.受惠鉀肥、航運行情攀揚，東鹼（1708）前三季EPS 4.65元，改寫歷年新高紀錄，全年營運可望持穩衝高。展望後市，東鹼認為，因俄烏戰爭，純鹼、化肥價格創近年新高，明年需求回穩，惟價格降幅恐加劇，銷售除穩固現有客戶，並開發新市場，搭配明年初開始生產小蘇打，有助強化外銷能量。

18.儘管大陸文攻武嚇，經濟部長王美花23日接受媒體專訪時表示，國際大廠來台投資意願並未受到影響，她首度證實輝達（NVIDIA）將來台設立物流中心。據知情人士透露，財經兩部已針對租稅問題達成共識，決給予輝達誘因，讓其放心來台設立物流中心。

19.台指期收復14,600點，外資期現貨同步買超，短、中期均線走揚，有利多頭。

20.櫃買中心系列業績發表會，本周最後三場，在22、23日接連進行「生技醫療（二）」、「半導體（二）」兩主題業績發表會後，25日壓軸推出「櫃買特色」主題業績發表會，將有漢科（3402）、雙邦（6506）及新漢（8234）等三家公司，將在櫃買中心官網以線上直播方式，說明財務業務資訊。

21.美股本周面臨感恩節休市及黑色星期五提前收市，交易天數較少，市場交投趨淡，但台股進入九合一地方大選倒數階段後，政策題材濃厚的生技與軍工兩大族群反倒氣勢如虹，美時、寶一等概念股23日均以漲停價作收。

據了解，受惠選舉行情發酵，生技與軍工兩大族群短多吸金與吸睛，除美時、寶一多頭勇猛外，包括晶碩、中天、泰福-KY、精華、合一、事欣科、明泰及榮剛等，值持續追蹤。（閱讀全文）

22.光學鏡頭雙雄股價持續反彈，繼五大內外資研究機構相繼升評股王大立光（3008）後，二哥玉晶光（3406）也跟進獲得青睞，中信投顧於法說會後升評至「買進」，推測合理股價拉高為490元，逼近摩根大通的500元、瑞銀的550元。

23.在今年前10月經濟不佳情況下，大陸政府預告將運用「降準」拉抬疲弱經濟。大陸國務院23日舉行常務會議，表示要「適時適度運用降準等貨幣政策工具」，部署穩經濟一系列政策落實見效，鞏固經濟回穩向上。據往例，國常會預告後，中國人民銀行最快或將在本周五落實降準。

24.市場靜待美聯準會（Fed）11月會議紀要，台股大型權值股讓出空間，中小型股漲相較佳，新唐（4919）、裕隆（2201）獲投信連七日買超，股價23日漲0.41％、4.01％，法人指出，投信加碼股有望跟上年底作帳行情。

25.全球通膨加上缺乏新應用，導致5G智慧型手機銷售低迷不振，雖然市場看淡明年5G手機市場需求，但包括蘋果、三星、OPPO等各家手機品牌廠仍加快規格升級腳步。

其中，低溫多晶氧化物（LTPO）AMOLED面板的世代交替將成為明年低迷手機市場最大亮點，聯詠（3034）、瑞鼎（3592）、敦泰（3545）等則強化AMOLED面板驅動IC出貨動能力抗不景氣。

26.市場預期聯準會升息步調將放緩，股票市場低檔買盤湧現，股市反彈，REITs也隨勢走高，近月不少相關基金月漲幅逾1成。

27.經過一年的淨零承諾在全球範圍內積聚勢頭，加上實現能源安全的緊迫性，全球風電行業的市場前景看起來更加樂觀。投信法人表示，在當前政策下，未來五年預計將增加557吉瓦的新產能。到2026年，每年新增裝機容量超過110吉瓦。法人建議，投資人應把綠能相關ETF或基金納入投資組合，迎合未來大趨勢。

28.金控對油源國有持續不斷的投資熱情。據金管會統計，國內金控集團已連續29季對阿拉伯聯合大公國加碼投資，七年多來加碼金額共5,227億元，到9月底投資餘額達5,494億元；金控集團另外亦連續五季加碼卡達共1,143億元，以9月底投資餘額來看，金控集團單是對阿聯、卡達及沙烏地阿拉伯就投資近1.25兆元。

29.泰豐（2102）中壢舊廠都更開發案再進一步，23日宣布自辦市地重劃區案獲桃園市政府核准，公司將依規定辦理後續市地重劃事宜。

30.貨櫃海運價跌跌不休何時見底？多家航商、貨代業者預估，歐洲線有可能在11月率先觸底，本周銷往歐洲的貨量開始出來，加上大陸有貨低價求售好過年，12月至1月中有機會看到出貨小旺季，將是農曆年前唯一運價止穩甚或小漲的機會。

31.機電大廠大同（2371）搶攻國內外智慧電表商機，不僅國內參與台電競標，取得17.8億元訂單，同時進軍日本、東南亞等市場。

32.全民瘋世足！取得2022 FIFA世界盃台灣地區轉播總代理的愛爾達電視，開幕後的前三日開出亮眼收視、訂閱成績，由於足球比賽特性緊湊，半場休息時的尖峰時段更受到廣告主青睞，營收也已超越去年東京奧運。

33.彰銀最新前十大股東名單出爐，6月公股承接台新金釋出彰銀持股力道最強的是國發基金和中華郵政，對彰銀的持股比重分別從2.75％和6％1，增至5.42％和7.5％，尤其國發基金股權增加近3個百分點，可說是財部最給力的盟友。

34.針對俄國石油設價格上限的制裁措施，美國為首的七國集團（G7）及歐盟希望最快23日達成協議，擬設定在每桶60美元，也不排除設為70美元，將於12月5日正式生效。

35.勞動部日前公告明年將調整基本工資，為減少對雇主的衝擊，經濟部再度提出「基本工資補貼方案」，對受損產業進行定額補貼。勞動部23日表示，明年新方案是發放半年為期，以2022年9月至10月，與過去三年（2019至2021年）同期任一年度作比較，只要營業額衰退10％就可申請，估算可補貼全職員工18萬餘人、部分工時員工6萬餘人，總經費13億4,766萬元，由就業安定基金支應，預計明年1月正式開放申請。

36.受惠台北市新案「昇陽麗方」完工交屋貢獻，昇陽（3288）今年業績亮眼，前三季合併營收23.55億元、合併稅後純益1.39億元、EPS 0.52元，相較於去年都同步大幅成長，賺贏去年全年的合併稅後純益0.41億元、EPS 0.25元；未來幾年手中擁有案量超過450億元，其中台北市中山區總銷22億元的「聚昇陽」，明年完工交屋後可望加入貢獻行列。

37.今年將邁入最後一個月，回顧今年來因諸多利空來襲，金融市場波動劇烈，但市場陸續反應，近期通膨有趨緩跡象，現階段不失為搶反彈、下一波投資成長機會好時機，尤其掌握全球主流共識布局，其中多元電力與電動車的雙電主題，隱含兆美元商機是投資必備的主題。

B.利空因子：

1.金管會公布最新統計，到9月底國內金控集團國內外投資曝險金額共新台幣35.8兆元，但提列評價或減損逾1.24兆元，評價損失金額創史上最大，其中國外有9,056億元，國內投資則有3,382億元，亦都是新高。

2.原物料漲勢擋不住，原廠要求提價態度強硬，加上晶片荒、缺料缺車問題延燒，車業龍頭和泰汽車總經理蘇純興23日表示，明年度新車售價漲定了！特別是價格最敏感的國產車，即將起漲，提醒各界要買要快。

3.經濟部23日公布10月工業生產指數為130.77、年減3.56％，另製造業生產指數132.78、年減3.40％，兩者同創歷年同月次高，但都是連二黑。

經濟部表示，因全球經濟受通膨及升息影響，終端市場需求疲軟，產業鏈持續進行庫存調整，廠商延緩相關設備投資，再加上高基期，導致出現連黑。經濟部示警，11月製造業生產指數，不僅會持續三連黑，還可能會擴大減幅。

4.金融數據供應商標普環球（S＆P Global）23日公布歐元區11月採購經理人指數（PMI）初值雖意外回升，不過已經連續五個月低於景氣榮枯線，反映歐元區第四季經濟已經跌入衰退。

5.新加坡官方周三（23日）表示，通膨居高不下以及全球經濟壓力將打擊該國貿易、金融等外向型產業需求，預料該國明年經濟成長進一步放緩至0.5到2.5％區間，遠低於今年成長估值3.5％。

6.全球第二大加密幣交易所FTX聲請破產後，破產法庭22日召開聽證會。FTX委任律師布朗利（James Bromley）首度出庭表示FTX握有的加密資產「大量」遭竊或遺失，並批評創辦人班克曼弗瑞德（Sam Bankman-Fried）把公司當成「個人領地」。

7.惠普周二（22日）表示，受到個人電腦（PC）需求不振的衝擊，業績持續下滑，預估需求低迷的情況會延續到明年，未來三年擬裁員4,000到6,000人，約合全球員工數約一成。

8.據房地產經紀商Redfin最新數據顯示，全美第三季投資客購房數量較去年同期暴跌約30％，顯示房貸利率攀升與房價飆漲，導致美國房市降溫，不僅令一般民眾不敢貿然出手購屋，也讓投資客紛退場觀望。

9.美國紐約州長霍楚（Kathy Hochul）在22日簽署一項為期二年暫停加密幣營運商挖礦新法令並立即生效，她強調這是為保護環境而必須要的限制，為全美首個州立法禁止挖礦。

10.中國大陸防疫措施嚴格再加上經濟增長放緩衝擊，多家投行近期掀起中國業務裁員潮。瑞信10月公布重組計畫，並展開全球裁員9,000人的計畫後，最新消息指出，該行計劃裁減約三分之一駐中國的投行團隊，並將研究團隊縮減一半。

11.作為全球製造蘋果手機的重鎮，鴻海旗下富士康鄭州廠月初才因疫情封控導致部分員工離廠，以及廠區開出高額獎金聘工的消息。未料，22日晚間該廠數百名員工因不滿稍早合同被更改，加上傳出宿舍內有員工染疫的消息，在廠區內與警方爆發激烈衝突，再度引發外界高度關注。

12.大陸手機大廠小米集團23日港股盤後公布，2022年第三季營收年減9.7％至人民幣（下同）704.73億元，期內虧損14.76億元，不僅業績由盈轉虧（2021年同期賺7.92億元），更遜於市場預期的賺18.5億元。

13.開發金控23日舉行第三季線上法說，法人聚焦今年投資收益不如去年，加上沒有出售大樓收益，是否影響股利配發水準。相較今年每股配發1元現金股利，開發金控總經理龐德明表示，明年確實有較大的挑戰。

14.中央銀行公布10月五大銀行新承作房貸金額472.72億元、創八個月新低，月減74.49億元或13.61％，年減更達156.84億元或24.91％，尤其新增房貸利率續上揚0.096個百分點至1.827％、創逾六年半新高，央行官員強調，主要是反映央行升息效應。

15.康控-KY（4943）23日召開重大訊息記者會，宣布為強化財務結構及提升每股淨值，董事會通過決議擬辦理減資彌補虧損，預計減資金額約6.97億元，減資比率約44.5％，減資後實收資本額約8.68億元。

16.大陸疫情又起，上海宣布防疫升級，規定今日起抵滬五天內不得進入餐飲、購物等公共場所，大陸餐飲業再度遭受重擊。鮮活果汁-KY（1256）、南僑（1702）等食品原料廠，因大陸銷售占比高、且主攻商用餐飲市場，營運恐持續承壓。

17.平板玻璃占合併營收65％以上，且以大陸為主要市場的台玻（1802）指出，受到大陸地區房地產業景氣欠佳、堅持動態清零政策，市場需求疲弱，加上原物料成本上漲，今年獲利表現將不如去年，庫存量陸續調整中，將以謹慎態度看待明年平板玻璃市場需求。

18.陞泰（8072）因近期股價漲勢過猛，應主管機關要求先行公布10月獲利，因單月及累計前十月獲利均繳出倍增佳績，再加上近期安控股勢頭正猛，陞泰早盤股價強強滾，直逼漲停，不料好戲只唱了半場，在獲利了結賣壓源源不絕下，陞泰股價由紅翻黑，倒跌2.54％，與盤中高點36.6元、上漲9.25％，形成對比。

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