金融大軍領頭攻堅 外資狂敲2檔逾萬張

電子股有壓，金融大軍補位！中信金、開發金23日躋身成交量前五名，本周為金融股重量級法說會周，市場關注其明年股利政策，國泰金喊話「盡力發放」、外資連五買相挺，添市場信心，上市金融類股指數勁揚1.32％。

美股將休市，台股23日量縮觀望，前波漲勢較落後的非電大軍撐起一片天，單日成交量前五大依序為華新、中信金、裕隆、美時、開發金，全由非電包辦。

上市金融保險成交比重衝上近5％，創一個月高，中信金、開發金單日成交量位居第二、五名，三商壽、臺企銀、元大金、新光金也躋身前15名。

金融股率領大盤攻堅，中再保、三商壽大漲7.71％、5.87％，中信金、聯邦銀、元大金、富邦金、新產、高雄銀、統一證、上海商銀、群益證、國泰金、國票金、新光金、玉山金漲幅介於1％～5％。籌碼方面，三大法人連二買中信金4.1萬張，連三買元大金3.68萬張，外資則是分別接連敲進國泰金、台新金，達1.06萬張及1.7萬張。

台新投顧副總黃文清指出，即便今年面臨防疫險、利率急升等變數衝擊，惟近期股債市明顯回升，對金融族群有助益，投資人看金融股「不能只看配息」，重點還是「股價要漲」，只要其明年營運能重返正軌，股價都有補漲機會。

金管會日前允許壽險業「資產重分類」以挽救淨值，壽險業再提新招「部分負債採公允價值」搶救股利政策，中再保、三商壽23日突破月線。