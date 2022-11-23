11月23日一分鐘強弱勢股
11月23日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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精華(1565)
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10.00
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眼球商機發酵，比價效應點火，股價帶量漲停，一舉突破半年線反壓
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芯鼎(6695)
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9.97
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10月自結獲利年增76％，業績表現亮眼，外資連三日買超
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精剛(1584)
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9.92
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航太零組件拉貨動能增溫，Q4傳統旺季加持，股價連兩日攻上漲停
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晶碩(6491)
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9.92
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隱形眼鏡雙雄同步亮燈，多方買盤匯聚，收復季線關卡
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中天(4128)
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9.91
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生技族群強勢表態，三大法人同步買超，KD指標交叉向上
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宏捷科(8086)
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9.90
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手機PA庫存去化今年可望落底，土洋法人積極加碼，反彈行情強勁
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興能高(6558)
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9.89
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綠能題材點火，外資偏多操作，連兩日亮燈漲停，向上挑戰年線大關
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和成(1810)
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9.87
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軍工概念股吸金，多方火力猛攻，股價連五紅，續創波段新高
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合一(4743)
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9.87
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生技股成買盤匯聚重心，KD指標走揚，股價蓄勢挑戰前高
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美時(1795)
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9.85
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血癌藥成功在美上市，預期明年賺近兩股本，外資連五日掃貨
製表：陳昱光
11月23日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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東碩(3272)
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9.96
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調節賣壓出籠，股價連兩日重挫，失守月線、50元整數關卡
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天宇(8171)
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5.81
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年線蓋頭壓力沉重，外資反手減碼逾900張，KD指標交叉向下
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台亞(2340)
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5.43
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第三代半導體題材熄火，多方追價意願不足，外資加重調節力道
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昇銳(3128)
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4.54
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了結獲利賣壓浮現，回測五日線短多支撐，KD指標高檔反轉
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台半(5425)
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3.95
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三大法人減碼動作頻頻，壓抑股價表現，苦吞連二黑
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晶呈科技(4768)
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3.87
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股價高檔賣壓加大，外資翻空減碼，200元整數大關得而復失
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全友(2305)
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3.73
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調節力道轉強，股價跌落月線之下，KD指標逼近超賣區
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華經(2468)
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3.59
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外資連兩日減碼，多方續航動能偏弱，股價失守30元整數關卡
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華擎(3515)
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3.56
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股價短線大漲，進入高檔震盪區間，土洋法人同步調節持股
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矽力*-KY(6415)
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3.53
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庫存調整陰霾未散，外資反手倒貨，股價連三日走跌
製表：陳昱光
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