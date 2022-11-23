11月23日一分鐘強弱勢股

11月23日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

精華(1565)

10.00

眼球商機發酵，比價效應點火，股價帶量漲停，一舉突破半年線反壓

芯鼎(6695)

9.97

10月自結獲利年增76％，業績表現亮眼，外資連三日買超

精剛(1584)

9.92

航太零組件拉貨動能增溫，Q4傳統旺季加持，股價連兩日攻上漲停

晶碩(6491)

9.92

隱形眼鏡雙雄同步亮燈，多方買盤匯聚，收復季線關卡

中天(4128)

9.91

生技族群強勢表態，三大法人同步買超，KD指標交叉向上

宏捷科(8086)

9.90

手機PA庫存去化今年可望落底，土洋法人積極加碼，反彈行情強勁

興能高(6558)

9.89

綠能題材點火，外資偏多操作，連兩日亮燈漲停，向上挑戰年線大關

和成(1810)

9.87

軍工概念股吸金，多方火力猛攻，股價連五紅，續創波段新高

合一(4743)

9.87

生技股成買盤匯聚重心，KD指標走揚，股價蓄勢挑戰前高

美時(1795)

9.85

血癌藥成功在美上市，預期明年賺近兩股本，外資連五日掃貨

製表：陳昱光

11月23日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

東碩(3272)

9.96

調節賣壓出籠，股價連兩日重挫，失守月線、50元整數關卡

天宇(8171)

5.81

年線蓋頭壓力沉重，外資反手減碼逾900張，KD指標交叉向下

台亞(2340)

5.43

第三代半導體題材熄火，多方追價意願不足，外資加重調節力道

昇銳(3128)

4.54

了結獲利賣壓浮現，回測五日線短多支撐，KD指標高檔反轉

台半(5425)

3.95

三大法人減碼動作頻頻，壓抑股價表現，苦吞連二黑

晶呈科技(4768)

3.87

股價高檔賣壓加大，外資翻空減碼，200元整數大關得而復失

全友(2305)

3.73

調節力道轉強，股價跌落月線之下，KD指標逼近超賣區

華經(2468)

3.59

外資連兩日減碼，多方續航動能偏弱，股價失守30元整數關卡

華擎(3515)

3.56

股價短線大漲，進入高檔震盪區間，土洋法人同步調節持股

矽力*-KY(6415)

3.53

庫存調整陰霾未散，外資反手倒貨，股價連三日走跌

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組