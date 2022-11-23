外資買超21億 台股淡定揮軍年線聚焦它

外資買超21億 三大法人買超台股20億元

外資等三大法人周三（11/23）合計買超台股20.92億元。包括外資與陸資買超21.29億元；投信法人買超4.16億元；自營商自行買賣部分係賣超3.22億元，避險部分係賣超1.3億元，合計單日賣超4.52億元。

業內人士指出，美元指數近期雖持穩在高檔，但前波高檔在114附近提前觸頂架構漸趨明朗，加上美國10年期公債殖利率也逐漸向下修正，使美元中期強勢地位備受質疑，或係外資在台股悄回籠買超主因，加上國家隊逢低護盤意願未減，使台股波段持穩向年線前進仍審慎樂觀。

布局方面，基本上仍以電子股為核心，包括車用電子、第三代半導體、元宇宙與低軌衛星等相關概念股值持續追蹤。另外，高成長兼高股息殖利率概念股，可望在選後浮上檯面，成為攻堅主流之一，也值注意

（工商時報 數位編輯）

金融、生技與航運領軍 台股收漲66.34點

美股22日收紅盤，帶動台股今天跳空開高，雖然盤中因為電子股熄火而買氣收斂，但在生技、金融、航運等族群助攻下，終場上漲66.34點，以14608.54點作收。

台股今天終場在買氣助攻下，漲幅0.46%，成交值新台幣1874.32億元。

觀察盤面個股，台積電今天早盤開高，最高至496元，盤中一度由紅翻黑，尾盤在買氣支撐下，股價重返490元關卡，終場小漲1元，收在492元，漲幅0.2%。

聯發科尾盤未能扭轉跌勢，終場下跌8元，以705元作收，跌幅1.12%。昨天宣布延聘台積電前共同營運長蔣尚義擔任半導體策略長的鴻海，今天以平盤價100.5元作收。

今天領軍喊衝的各類族群中，以生技醫療類股漲幅最亮眼，終場上漲3.5%。其中，美時因血癌藥9月在美成功上市，助攻今年前3季賺進1個股本，今天尾盤以217.5元強攻漲停板，股價創新高。

表現同樣亮眼的金融族群，類股終場上漲1.32%；航運類股則在貨櫃股及散裝航運股領軍下，收盤上漲1.74%。

(中央社)

權值股淡定輪動 台股半年線後再拚高

台股周二越過半年線，加上美股飆高，帶動今日大盤續強，開盤台積電(2330)攻上496元再創波段新高，台股盤中漲逾百點，來到14647點。不過居高思維的心態束縛台股表現，台積電漲勢收斂，半導體類股一度下跌，電子股熄火旗下族群漲幅皆在1%以下。主流交棒給生醫，創源(4160)、晶碩(6491)、中天(4128)及美時(1795)齊漲停；六大公股金控銀行明年擬配發的現金股利曝光，資金流入金融股上漲逾1%。

傳產則是航運、電纜、化學、玻璃齊揚。終場台股上漲66.34點，為14608.54點，量能縮至1874.32億元。今日外資(不含外資自營商)買超21.285億元，投信買超4.1572億元，自營商賣超4.5247億元，三大法人買超20.91億元。

生技族群多頭重啟攻勢，創源、晶碩、中天、美時及合一(4743)鎖在漲停板，精華(1565)後來跟上，同步漲停，保瑞(6472)大漲6%以上，上市櫃生醫指數漲幅都在3%以上，成為台股上漲重要功臣。

金融股開噴，中再保(2851)大漲7%、三商壽(2867)逼近6%、中信金(2891)大漲約半根漲停板，成為金融股三巨頭，一同帶領類股勁揚，聯邦銀(2838)、富邦金(2881)、元大金(2885)漲幅超過2%跟隨在後，金控股的國泰金(2882)、國票金(2889)、玉山金(2884)、新光金(2888)、開發金(2883)攻高1%，全場歡樂。軍工題材持續發燒，和成(1810)、精剛(1584)、寶一(8222)三檔個股繼續漲停，成為盤面多頭焦點，晟田(4541)大漲6.8%，漢翔(2634)平盤震盪。

22日三大法人合計賣超14.27億元，其中，外資買超5.85億元，投信賣超9.31億元，自營商賣超10.79億元。期貨部分，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少685口至10740口。然而籌碼面小偏空不影響台股信心，今日指數再攻高逾百點，終場收漲66.34點，為14608.54點，5日RSI為83.38，10日RSI為76.98，9日K值為90.04，9日D值為90.27，20日乖離率為6.46。今日資金回籠，外資買超21.285億元，連續第二天買超，本月累計買超1457億元，籌碼面有利後市。

11月以來外資買超台股逾1400億元，加上新台幣穩住未再貶值，給台股止血，以及全年上市櫃獲利上看4.26兆元，高配息將為台股下檔保護，又有國家隊政策升級「台版晶片法將案」，透過鉅額補貼或擴大租稅優惠，增加國內生產並吸引國際企業投資，為產業帶來新的競爭力，四大金剛護體，第一金投顧董事長陳奕光指出，台股熊彈格局不變。

元大投認為，大盤周線已連續三周勁揚攀升，帶動周KD指標向上開口仰角擴大，惟本周追價力道放緩，本周五若指數沒有站穩14514點之上，將終結週線連三紅的走勢，目前短線多方缺口尚未封閉之前，整體盤勢仍可偏多看待，惟本波大盤短線急漲到半年線以及前波9月指數的急跌段，市場湧現獲利出場與解套賣壓，預估近期盤勢將轉為量縮區間整理。

（時報資訊 張嘉倚）