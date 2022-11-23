8檔大奔漲 這檔水餃股半年飆37倍漲破百元

隨著美國聯準會（Fed）升息態度趨緩，加上上市櫃公司第三季累計營收超過新台幣30兆元，稅前盈餘逾3.8兆元，雙雙創歷年同期新高等利多加持，台股在歷經6個交易日奮戰，昨（22）日一舉跨過半年線，今（23）日開盤即穩步上攻，預計在資金回流之下，可望助長多頭氣勢。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，以台灣企業財報來看，半導體、航運等都是今年以來較去年同期大幅成長的產業，營收獲利相對表現較亮眼；惟記憶體、部分消費產業受疫情影響，少數表現不如預期，選後將以個股表現為主，持續看好的產業包括伺服器、高速運算與傳輸、工業電腦、半導體IP等族群。

盤點近半年漲幅逾100％之個股，倫飛（2364）以370.36％技壓群雄，其次依序為金橋（6133）160.68％、華冠（8101）158.05％、雷虎（8033）138.85％、全友（2305）136.92％、華經（2468）131.82％、高力（8996）123.66％、晶睿（3454）116.81％。

回顧一年前，倫飛股價還只有3.2元的雞蛋水餃股，至今已漲至120元，9月1日盤中甚至衝上165元，漲勢驚人，一度被證交所列為注意股；倫飛拓展自有品牌的強固型電腦類產品業務有成，第三季獲利以季增5成、年增逾2倍的彈升力道，站2009年來單季高峰，每股稅後純益（EPS）達1.44元，累計前10月營收達7.54億元、年增3.03％，為2019年來同期新高。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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