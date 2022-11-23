生技4檔鎖漲停 中天、隱形眼鏡雙箭頭

生技族群多頭重啟攻勢，創源(4160)、晶碩(6491)、中天(4128)及美時(1795)4檔個股鎖在漲停板，合一(4743)漲幅超過9%，精華(1565)及保瑞(6472)等漲幅都在6%以上，上市櫃生醫指數漲幅都在3%以上，成為今日台股上漲的重要功臣。

中天集團今日表現強勢，由中天(4128)率先衝上漲停板69.9元鎖住，至12:30買單超過1200張排隊等著買進，合一(4743)也飆漲逾9%，興櫃中的欣耀(6634)及醣基(6586)漲幅在2~3%不等，不過，鑽石生技逆勢下跌約7%左右。

合一糖尿病足部傷口潰瘍新藥ON101已在2022年8月26日完成中國大陸NDA發補意見回覆與技術性資料補件。北京中檢院正在執行三批次樣品檢驗，檢驗結果將由中檢院遞交至CDE，是否能如預期在年底拿到中國大陸的藥證，值得觀察。

矽水膠隱形眼鏡廠視陽(6782)將於下周掛牌上市，今日眼球族群在晶碩(6491)直衝漲停帶動下，精華(1565)大漲8%以上、大學光(3218)及亨泰光(6747)漲幅在2.7~5%不等。晶碩今年雙11訂單不錯，11月營收有機會維持高檔，法人看好第4季營收可望較第3季成長。

（時報資訊 郭鴻慧）