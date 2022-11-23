生技、金融扛大旗 美時奔漲停 23檔嗨翻

台股今天23日收盤報14,608點，漲66.34點，漲幅0.46％，成交量1,874.32億元。指標股台積電盤中一度朝500元大關靠攏，不過股價開高走低，終場小漲1元，然而在金融股撐盤下，台股再度展開攻勢，最終挺進14,600大關。

盤面上，即便運價跌勢不止，航運股利空不跌，萬海收盤漲近3％、長榮及陽明上揚近2％；此外，軍工題材續強，寶一、精剛表現強勢，收盤雙雙衝上漲停。

生技股攻勢再起，美時鎖在漲停板價217.5元，同族群中的中天、合一也同步跟進漲停，成台股上漲的重要功臣。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計美時、和成、宏捷科、精剛共23檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現亮眼，其中以生技及化學類股波動最大，分別上漲3.5％及1.92％，造紙類股表現疲軟，下跌1.54％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有12檔9.14％以上漲幅，其中11檔觸及漲停為芯鼎（6695）、晶碩（6491、興能高（6558）、泰福-KY（6541）、和成（1810）、美時（1795）、寶一（8222）、事欣科（4916）、大將（1453）、樂事綠能（1529）、台火（9902）。

今日上市有10檔股票3.17％以上跌幅，其中1檔觸及跌停為康控-KY（4943），其他依序為台亞（2340）、全友（2305）、南緯（1467）、華經（2468）、華擎（3515）、矽力*-KY（6415）、伊雲谷（6689）、雷虎（8033）、碩天（3617）。

上市成交量前10名個股依序為華新（1605）、中信金（2891）、裕隆（2201）、美時（1795）、開發金（2883）、群創（3481）、聯電（2303）、友達（2409）、三商壽（2867）、臺企銀（2834）。

上櫃股今漲幅達8.63％的有14檔，其中有12檔觸及漲停，分別為精華（1565）、欣技（6160）、創源（4160）、晟楠（3631）、公準（3178）、慶騰（4534）、精剛（1584）、中天（4128）、宏捷科（8086）、大峽谷-KY（5281）、合一（4743）、亞元（6109）。

上櫃股今跌幅超過4.69％的有10檔，有2檔觸及跌停為東碩（3272）、勝品（6556），其餘依序為杭特（3297）、瑞築（6198）、天宇（8171）、燦星旅（2719）、通訊-KY（6404）、和進（3191）、寶得利（5301）、東典光電（6588）。

上櫃成交量前10名個股依序為榮剛（5009）、元太（8069）、中天（4128）、台半（5425）、合一（4743）、智擎（4162）、金居（8358）、昇銳（3128）、精剛（1584）、台康生技（6589）。

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