11/23盤前》美元GG了？大咖瘋囤這商品

台股今（11/23）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.六大公股金控銀行明年擬配發的現金股利曝光。根據包括合庫金、華南金、第一金、兆豐金、彰銀、台企銀等六家上市公股金控、銀行提報給財政部明年度的繳庫盈餘所設算的每股現金股利，倘若以各大行庫目前股價來看，其中合庫金、第一金和兆豐金平均現金殖利率水準均接近4％，另外三家則約介於1.57％～2.28％。

2.穩定台股，金管會再出招。避免外資要因應基金贖回或調頭寸、以台股作提款機，金管會22日公布，開放外資得以台灣上市櫃股票作擔保品，向境外金融機構借外幣，用以支應外資的海外投資活動。到21日為止，外資持有台灣上市櫃股票市值約新台幣19兆元，這次開放會設定一定市值成數及上限，允許外資作擔保借外幣。

3.趕在感恩節長假前，外資22日買超權王台積電逾8億元，帶動台積電股價開低走高，終場上漲1.87％，收在491元，貢獻指數76.8點，電金傳產權值股亦同步上揚，終場加權指數上漲92.81點，漲0.64％，收在14,542.20點，收復半年線14,488點反壓。

4.8吋晶圓代工廠世界先進（5347）22日宣布，其領先的8吋0.35微米650V的新基底高電壓氮化鎵製程（GaN-on-QST），已於客戶端完成首批產品系統及可靠性驗證，正式進入量產，為晶圓代工特殊製程領域首家量產此技術的廠商。

5.健喬（4114）受惠疫情帶動NAC化痰藥需求暴增，激勵今年營收將站上40億元新高紀錄，董事長林智暉22日表示，在NAC授權、海外拓展、買藥證、併購和本業成長五引擎並進下，積極建構區域型大型製藥集團，力拚五年內營收衝上3.5億美元（約新台幣100億元）規模。

6.受惠汽車需求強勁，帶動胡連（6279）本業獲利穩健成長，加上業外有匯兌利益以及處分東莞廠房的收益挹注，推升胡連第三季稅後純益達4.6億元、年增167.16％，每股純益4.62元，獲利創下單季歷史新高。

公司先前提到，包括中國、歐洲、東南亞越南、印尼等地的汽車市場均看到不錯需求，下半年整體營運不看淡。

7.液冷喊了多年，始終是只聞樓梯響，不過雙鴻（3324）董事長林育申在22日的法說會中獨排眾議，認為2023年就會是資料庫中心液冷散熱元年，為搶先卡位，林育申透露，每家伺服器／資料庫中心液冷散熱都有送樣，箭指資料中心液冷散熱3至4成的市占。

8.網通晶片大廠瑞昱（2379）布局車用乙太網路市場已逾8年，透過符合開放聯盟（OPEN Alliance）規範的實體層（PHY）及多端口交換機（Switch）晶片方案，已打進歐、美、日、中、韓等國際車廠生產鏈。隨著後疫情時代汽車產業加快數位轉型，電動車及自駕車商機爆發，瑞昱可望在車用乙太網路晶片市場位居前三大。

9.進入年底財報空窗期後，作夢行情啟動，「有夢最美」的題材股成為盤面焦點，在AMD與英特爾的兩大伺服器平台將陸續推出新處理器後，新唐（4919）、鈺創（5351）等供應鏈股接掌多頭大旗，在大盤量縮震盪過程逆流而上。

10.光寶為持續聚焦高成長性、高毛利率的核心事業，據悉，該公司預計出售非核心事業的多功能事務機部門，以提高毛利率，買家則「又是」陸廠立訊，出售案有機會在11月底後定案。

業內人認為，雖然多功能事務機部門出售後，年營收將減少約百億元之譜，但光寶明年毛利率則有機會因此而進一步提升。

11.台亞（2340）衝刺第三代半導體生產，包含台亞、積亞半導體在內，預計將投入逾30億元資本支出投入量產，其中台亞以矽基氮化鎵（GaN on Si）為主力，明年底小量出貨，積亞的碳化矽（SiC）預計2024年放量，兩路並進功率元件，台亞的氮化鎵營收挑戰營收占比達30％。

12.法人22日對台積電買超8.56億元最多，整體成交量也逼近4萬張、日增近3成；法人對美時、南亞、聯電、元大金、興富發、兆豐金、永豐金、開發金、台塑、M31、瑞昱、力旺、台光電、藥華藥、奇鋐等，也買超1.59億～7.38億元不等，股價表現上除了瑞昱、力旺收小黑外，其餘漲幅0.31％～3.13％以上。產業上仍以半導體為大宗。

13.光洋科（1785）今年前三季工繳營收年增8.8％至42.4億元，成為帶動前三季毛利創下同期新高的新動能。展望未來，光洋科董事長黃啟峰在22日的法說會上表示，未來5年前端半導體的工繳年複合成長率仍將達到50％，有望為光洋科未來業績成長再添光彩。

14.鴻海科技集團22日少見主動出具新聞稿，對外發布新人令，對於招攬蔣尚義，鴻海集團表示，未來希望借重蔣尚義豐富的半導體產業經驗，為鴻海科技集團於全球半導體佈局，提供佈建策略及技術的指導。

15.大環境挑戰層出不窮，惟看好光學產業升級趨勢成型，玉晶光（3406）董事長陳天慶在22日舉行的法說會中，仍看好今年第四季及明年第一季的表現，強調依照目前客戶的需求來看，營收有機會比以往年度同期來的好，至於獲利多寡，則要看工廠端能否持續提升良率，現在無法先行預估。

16.以CSP（雲端服務供應商）為主力客戶的台廠包括英業達、廣達、緯穎，甚至是技嘉及華擎，近日則皆對明年客戶訂單需求、旗下伺服器產品出貨動能釋出樂觀展望，各家都預期明年仍將有雙位數年增的力道，並成為維穩其營運的重要動能之一。

17.電商老將謝振豊轉戰遠時數位科技（遠傳friDay購物）總經理第一炮，為friDay購物導入AI創新應用。遠傳friDay購物22日宣布，曾擔任網路家庭營運長、擁有豐富電商營運經歷的謝振豊，去年轉戰friDay購物後，首度把他個人投入研發多年的AI技術導入friDay購物，並正式推出「再轉轉」與「網紅看盤」兩大網購服務，揭開電商AI創新應用序幕。

18.2022 FIFA卡達世界盃觀賞人潮湧入，中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財22日表示，開賽前MOD及Hami Video流量已較平時提高10多倍，樂觀看待本屆世足賽收視總人次將破2,500萬，相較四年前的1,700萬，估將成長近5成。

19.八方雲集持續重整旗下丹堤咖啡體質，總經理張瑞蓮22日在法說會上表示，經汰弱留強，丹堤咖啡已從八方雲集接手時的60多家減到目前40家，結束的都是虧損的街邊店，目前還有六、七家直營但獲利不佳的店，今年底前會收掉。張瑞蓮並表示，八方雲集會留下獲利好的丹堤咖啡門店，並轉為加盟店後交由有心創業的丹堤員工經營。

20.第一銀行統籌主辦特力集團旗下特力公司5年期90億元聯貸案，聯貸資金用於償還既有金融負債暨充實中期營運資金。

21.最新調查顯示，基於通膨壓力和勞動市場緊繃，美國雇主打算在明年為員工加薪4.6％，調幅高於今年實際支出的4.2％，將創下15年來最大增幅。

22.「2022台灣最佳國際品牌價值」22日公布榜單，最佳前25名總體價值增長12％，達到131.22億美元，連三年締造超過百億美元價值的強勁態勢。其中華碩電腦、趨勢科技、旺旺集團蟬聯前三名。

23.台股11月站回萬四，散戶信心亦回升。國泰金控22日公布11月國民經濟信心調查結果，有25.2％的受訪者認為未來半年台股還會繼續上漲，比10月時的20.8％稍有回升，看跌未來半年台股情勢者則從54.6％下降到47.6％，台股樂觀指數亦從-33.8回升到-22.2，但仍是近四個月次低。

24.主計總處22日發布10月失業率指出，受畢業生找到工作，加以邊境管制放寬帶動服務業人力需求，10月失業率連續第二個月下降，降至3.64％，為近半年最低，年底前失業率仍可望再降低。

25.市場等待聯準會即將公布的11月會議紀要，期待聯準會釋出放緩升息的消息，加上百思買（Best Buy）等企業的財報優於預期，激勵華爾街股市22日勁揚，標普指數收漲1.3%，自9月以來首次站回4,000點大關。

道瓊工業指數揚升397.82點，漲幅1.18%，收34,098.1點；那斯達克指數上漲149.9點，漲幅1.36%，收報11,174.41點；標普500指數上漲53.64點，漲幅1.36%，以4,003.58點作收；費城半導體指數上揚81.0點，漲幅3.03%，收在2,756.8點。

26.全球股市目前雖開啟反彈，然今年以來回檔幅度仍相當深，東北亞雙雄的台股與南韓股市更可說是難兄難弟，花旗環球證券指出，兩相權衡之下，台股的評價折價幅度更深，許多壞消息也已經反映在股價上，投資選擇以台股優先於南韓股市。

27.接近年底，各行各業的年終行情開始受到市場矚目。財政部轄下的八大公股行庫今年獲利多較去年同期成長，且達到預算目標，若維持目前獲利成長水準，八大行庫整體平均年終行情可望超過5.5個月。

28.缺工＋通膨，企業加薪留人，根據人力銀行最新調查，今年國內勞工平均年薪來到67.7萬元，比起去年成長3.1％，增幅創下五年新高；其中半導體業平均薪資高達96.9萬元「七連霸」，直逼年薪百萬。

29.台灣半導體在國際扮演關鍵地位，行政院副院長沈榮津表示，有了高雄市土污整治楠梓園區提早十年讓台積電進駐前例，未來龍潭三期更需要中央和地方同心協力，台積電1奈米廠是台灣半導體持續領先關鍵，台灣必須超前部署，讓世界繼續需要台灣。

30.壽險金控在壽險子公司進行金融資產重分類後，希望運用資本公積、法定盈餘公積來配發現金股利，維持穩定股利政策，金管會22日表示，目前尚無任何一家金控來溝通此事，且明年可否配現金股利，亦要等今年結束才能確定。銀行局主秘侯立洋祭出三點回應，強調金控公司自己要先檢視清楚，確定自身及子公司財務結構健全。(中性看待)

31.晶圓代工難搞？負責英特爾晶圓代工服務（IFS）事業群總裁Randhir Thakur傳將離職，消息已獲英特爾證實。英特爾表示，Randhir Thakur決定尋求其他機會，但仍會帶領IFS直到2023年第一季，並且協助確保英特爾在預期完成高塔半導體（Tower Semiconductor）收購的時期。

32.針對台積電擬將1奈米先進製程優先設在桃園龍潭園區，當地居民十分振奮。桃園市龍潭區烏樹林工業區廠商協進會理事長蔡茂盛特地架設看板，真誠表達歡迎台積電的到來，更期盼立委鄭運鵬接棒選上桃園市長，真正促成台積電落地投資。

33.儘管美股今年由多翻空大跌，但在美國經濟基本面相對強健以及長線報酬率出色的加持下，投資人對於美股基金仍青睞有加，今年來美股基金總吸金量仍逼近900億美元，為近10年來次高。

34.高盛在最新報告中把第四季油價預測值，每桶調降10美元至100美元。理由是中國大陸新冠疫情爆發，和外界仍不清楚七國集團（G7）在12月5日開始，對俄羅斯石油採取價格上限制裁的細節。

35.大陸國家主席習近平去年8月提出「共同富裕」、「三次分配」等倡議，引發大陸富豪圈的捐款潮。近期大陸官方執行政策力度更深更廣，除了涉及在大陸的外資金融圈高管，大陸電商二哥京東集團創辦人兼董事長劉強東22日表示，京東副總監以上高管的現金薪資都降低10％～20％，公司並將拿出人民幣（下同）100億元，做為員工的住房保障基金。

36.天宇工業（8171）22日法說會，除繳出前三季稅後每股純益約2.18元、順利轉虧為盈，預估第四季業績也持續穩定。天宇表示，除了儲能櫃之外，AFC和太陽能、漁電共生，以及電動載具電池模組出貨持續成長，明年營收、獲利成長動能看好。

37.共信-KY（6617）子公司共信醫藥攻動物用藥全球商機啟動，不僅明年起有機會在美國銷售，22日也與澳洲Interpharma Solutions Pty Ltd.簽署GWA301授權行銷12年協議，除了權利金200萬美元，將分階段入帳外，未來出貨澳洲進行臨床就會開始貢獻營收。

此外，共信旗下抗肺癌新藥PTS302，21日已取得大陸化藥一類新藥藥證，為全球布局創下第一項里程碑。

38.自行車鏈條全球市占率第一的桂盟（5306）22日在法說會上表示，電動輔助自行車（E-bike）夯銷歐美，桂盟E-bike鏈條前三季出貨量達220萬條，已超越去年全年的200萬條，營收占比約5％。法人表示，全球對高階自行車、E-bike需求仍暢旺，桂盟在高階鏈條市場極具成長空間。

39.

40.國產建材（2504）手中最大的資產活化金雞母「南港大型開發案」22日正式動工，董事長徐蘭英指出，該案位於南港正軸心位置，開發後集團擁有的建坪達4.6萬坪，不僅潛在開發利益龐大，也可望挹注集團優勢發展。

41.傳動系統元件廠全球傳動（4540）來自大陸自動化設備需求有下滑的跡象，不過電池等新能源產業訂單增長，訂單能見度看到明年第一季。

今年第四季營運審慎樂觀，力拚11、12月單月出貨2.5億元以上，明年營收及獲利追求兩位數成長，雙雙締造史上新高。

42.今年各國央行大舉買進黃金，根據日經亞洲報導，世界黃金協會(World Gold Council) 最新公布的報告顯示，各國央行第三季期間淨買入399.3公噸黃金，遠比前季的186公噸以及第一季的87.7公噸還要高，推測可能是中國為了減輕對美元的依賴，因此大買黃金。(閱讀全文)

B.利空因子：

1.台灣綜合研究院22日指出，因電子終端市場需求疲弱，從上游到下游供應鏈持續面臨庫存去化挑戰，部分業者有減產或延後新產能計畫，產能利用率受影響而下滑，10月半導體業用電成長幅度創一年半以來新低，用電成長表現「大不如前」，電力景氣燈號由熱絡的紅燈翻轉為下行的黃紅燈。

台灣綜合研究院22日公布10月電力景氣指數EPI，10月全國產業高壓以上用電量較去年同期減少約5.17％，製造業、服務業用電量也連續第二個月同步衰減，整體產業電力景氣燈號呈現下行低迷的黃藍燈，為8月以來連續第三個月亮出黃藍燈。

2.FTX破產後加密貨幣產業陷入動盪，市場擔憂連鎖效應愈演愈烈，導致比特幣價格狂崩，加密幣交易商Coinbase周一（21日）股價大跌近9％，光是4個交易日市值就蒸發四分之一。此外Genesis即將破產的消息滿天飛，迫使該公司出面澄清，強調與債權者持續對話。

3.《華爾街日報》21日披露沙烏地阿拉伯領銜的石油輸出國家組織（OPEC）討論增產，紐約油價應聲重挫逾6％跌破每桶80美元。但沙國隨後緊急否認，還說不排除進一步減產平衡油市，油價聞訊反彈回穩。

4.國泰金控22日公布11月國民經濟信心調查，有19.6％的受訪者預期未來半年房價會跌逾3％，比今年1月調查時多出16.1個百分點，認為未來半年房價還會漲逾3％者，則從1月的78.7％急降到48.9％，跌破5成。

5.勞動部22日公布最新各公立就業服務機構新登記求職與求才人數統計。受到各國電子產業終端需求趨緩、經濟前景不明影響，勞動部發現，製造業10月新登記求才人數月減3.53％，降至35,633人，其中又以電子零組件業月減11.86％最多，與去年同期相比，求才人數更是大減48.46％，幾近腰斬。

6.美國大型鐵路工會成員投票否決拜登內閣9月促成的臨時勞資協議，美國再次籠罩鐵路罷工危機，工人最快可能在12月9日發動罷工，恐帶來商品短缺與價格上漲壓力。

7.視訊會議軟體開發商Zoom自疫情趨緩後業績每況愈下，近日又下修年度財測，導致股價在22日開盤跳水重挫。21日收盤Zoom股價已下跌2％至80.26美元，盤後下修年度財測導致股價在22日開盤崩跌8％。

8.據房地產經紀商Redfin最新數據顯示，美國10月房屋銷售萎縮、取消購屋合約比重攀抵新高，且許多賣家降低房屋售價，顯示房貸利率居高不下令美國10月房市急凍。

9.大陸政府對阿里巴巴關聯公司螞蟻集團長達兩年的整頓，有望告一段落。外媒22日引述知情人士透露，大陸監管機構將對螞蟻處以逾10億美元的罰款，將是叫車平台滴滴7月挨罰12億美元以來，大陸互聯網公司接到的最大一筆監管罰單。

10.券商中信里昂22日表示，大陸政府日前公布放鬆防疫措施，導致新冠新增確診及封控地區的數量持續急升，目前受疫情影響的城市占全大陸GDP的比重達到68.9％，創今年來新高，因此對大陸經濟復甦保持審慎。

11.財政部國產署22日標售都更宅，位於台北中正區億元級「冠德羅斯福」建案，開標結果20戶只吸引到2封標單、投標位於15樓的同一戶，標脫1戶，其餘19戶則乏人問津，預計12月下旬再重新公告標售。標脫率只有5％，以新台幣1.308億元售出，溢價率4.67％。

12.四家上市櫃未如期交出第三季財報，恐面臨下市。金管會證期局主任秘書黃厚銘22日指出，截至今年11月14日，上市（櫃）公司應申報家數共計1,758家，但上市公司中福、隆銘、如興及上櫃公司駿熠電等四家未如期出具2022年第三季財務報告，中福、如興預估明年4月初將面臨下市、隆銘、駿熠電則是明年6月下旬若還是交不出財報，就將終止交易。

13.印度自11月18日起取消鐵礦原料和熱軋、鋼筋等鋼材關稅，其中鐵礦由45％關稅降到0％，熱軋由15％降為0％，為全球鋼市投下震撼彈，不僅立即衝擊國際鐵礦價格，逆勢下跌到每公噸96美元外，也讓即將好轉的鋼市蒙上一層陰影，備受市場關注。

14.疫情紅利不再，加上總體經濟不佳，研調機構下修明年全球伺服器整機出貨動能，預估年增幅將從原估的3.7％降至2.8％，換算2023全年度出貨總量約僅1,450萬台上下。

15.通膨衝擊購買力、經濟衰退的預期心理夾雜，美國民眾不再爆買，南加州兩大港口洛杉磯港及長灘港貨品堆積如山，衝擊運價雪崩式走跌，遠東到歐洲線、美西及美東航線即期運價已跌到2020年初疫情前的價格，不但第四季旺季沒了，國際海運業者更直言，運價崩跌8成5，仍無止跌跡象，景氣呈現硬著陸。

16.上銀（2049）參加東京國際工具機展詢單雖比預期熱絡，但董事長卓文恒18日法說表示，明年營運較保守，預期與今年持平，引發本土法人出具報告，對上銀第四季及明年看法兩極化。樂觀派預期，明年自動化設備需求回溫；悲觀派預期，不利上銀出貨，明年營收下滑。(中性看待)

17.通膨造成歐美服飾消費力道趨緩，下單動能降低，主要以美國市場為主的牛仔褲大廠年興（1451）22日公告，年興旗下賴索托公司，配合當地耶誕假期（12／14～12／31），提前至12月1日開始全廠放假，因應訂單縮減實際停工天數為九天。

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