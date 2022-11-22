證交所 推廣反金融投資詐騙

由金管會指導，證交所、櫃買中心、期交所及集中保管結算所主辦之「防範金融投資詐騙」系列宣導，透過網紅的號召力，於台北、台中、高雄等地邀請民眾一同參與反詐騙快閃活動，讓反金融投資詐騙觀念能更深入民眾的生活。

首先，北、中、南快閃活動於19日在高雄駁二藝術特區揭開序幕，現場由百靈果的Ken與Kylie兩位網紅大力號召「防範金融詐騙 全民動起來」後，30位專業舞者跳起「反詐騙舞蹈」，舞者不時舉起反詐騙口訣手牌：「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」。

接著傍晚來到台中市民廣場，在知名實況主阿樂與希客CK的熱力帶動下，眾舞者開始表演舞蹈並吸引民眾隨之起舞，「讓反金融詐騙觀念，能夠從小就培養起」。

最後晚間抵達台北西門町捷運6號出口處，由百萬Youtuber劉沛及電競潮男Chichi帶領演出，一整天的快閃活動進入最高潮，在傳達「防範金融詐騙 切記5不」中劃下完美句點。

證交所表示，「防範金融投資詐騙」系列宣導，目前也正舉辦全民一同反詐騙網路投稿活動，熱烈進行中，即日起至12月31日止，只要投稿自己收到過的金融投資詐騙簡訊或假新聞截圖，並分享曾或差點遭受金融詐騙的經驗至社群平台，即有機會抽中iPhone 14 Pro。活動網站https://www.anti-scam.com.tw/。