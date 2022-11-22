11月22日一分鐘強弱勢股

11月22日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

芯鼎(6695)

9.99

增資股上市，股價二度蜜月，成交量倍增、漲停直逼季線

白紗科(8401)

9.93

成交量倍增、達4,926張，其中，外資轉買、回補530張

台汽電(8926)

9.89

煤價回落有利Q4營運，法說前夕買盤卡位，股價飛躍季線

寶一(8222)

9.83

航太訂單穩定，營運正向；股價突破短均、半年線，戰季線

精剛(1584)

9.78

軍工概念股齊揚；歐洲客戶開發有成，料Q4維持成長動能

和成(1810)

9.75

打入國防工業體系、新品點火，股價亮燈，站上逾半年高點

杭特(3297)

8.77

昨受邀參與券商法說會；股價連4日狂飆、昨創近1年新高

越峰(8121)

7.72

成交量翻增30倍、達3,819張，股價拉長紅K，突破短均糾結

巨大(9921)

6.99

前三季賺1個股本，對Q4不看淡，受邀參與證交所業績發表

時碩工業(4566)

6.43

前三季獲利3.95億元，年增161%，EPS 5.47元，雙創新高

製表：方歆婷

11月22日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

東碩(3272)

 10

股價高檔回落，長黑K棒摜破5、10日線，慘吞跌停板

亞洲藏壽司(2754)

 8.36

列注意股；股價觸高後回檔，長黑K棒向下摜破5日線

寶齡富錦(1760)

 6.78

短線股價漲多，獲利了結賣盤下車，拉回向5日線求支撐

北極星藥業-KY(6550)

 5.17

外資籌碼似有鬆動之虞，賣壓出籠，股價年線得而復失

智擎(4162)

 5

生技股短線漲勢暫歇；外資近日賣多於買，昨賣超616張

愛普*(6531)

 4.83

列注意股；獲利了結賣盤下車，股價拉黑K棒破5日線

晶心科(6533)

 4.53

投信連3賣，昨擴大力道、賣超101張，自營商也賣79張

中天(4128)

 4.5

外資連2日大賣、昨賣超2,760張，自營商也轉賣492張

八方雲集(2753)

 4.31

新科觀光股王遭賣盤逢高調節，外資、自營商昨小幅賣超

英業達(2356)

 4.08

三大法人齊賣破萬張，外資、投信各賣7,754張、2,811張

製表：方歆婷

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!

工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組