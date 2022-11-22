11月22日一分鐘強弱勢股
11月22日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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芯鼎(6695)
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9.99
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增資股上市，股價二度蜜月，成交量倍增、漲停直逼季線
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白紗科(8401)
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9.93
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成交量倍增、達4,926張，其中，外資轉買、回補530張
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台汽電(8926)
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9.89
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煤價回落有利Q4營運，法說前夕買盤卡位，股價飛躍季線
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寶一(8222)
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9.83
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航太訂單穩定，營運正向；股價突破短均、半年線，戰季線
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精剛(1584)
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9.78
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軍工概念股齊揚；歐洲客戶開發有成，料Q4維持成長動能
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和成(1810)
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9.75
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打入國防工業體系、新品點火，股價亮燈，站上逾半年高點
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杭特(3297)
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8.77
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昨受邀參與券商法說會；股價連4日狂飆、昨創近1年新高
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越峰(8121)
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7.72
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成交量翻增30倍、達3,819張，股價拉長紅K，突破短均糾結
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巨大(9921)
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6.99
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前三季賺1個股本，對Q4不看淡，受邀參與證交所業績發表
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時碩工業(4566)
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6.43
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前三季獲利3.95億元，年增161%，EPS 5.47元，雙創新高
製表：方歆婷
11月22日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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東碩(3272)
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10
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股價高檔回落，長黑K棒摜破5、10日線，慘吞跌停板
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亞洲藏壽司(2754)
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8.36
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列注意股；股價觸高後回檔，長黑K棒向下摜破5日線
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寶齡富錦(1760)
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6.78
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短線股價漲多，獲利了結賣盤下車，拉回向5日線求支撐
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北極星藥業-KY(6550)
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5.17
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外資籌碼似有鬆動之虞，賣壓出籠，股價年線得而復失
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智擎(4162)
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5
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生技股短線漲勢暫歇；外資近日賣多於買，昨賣超616張
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愛普*(6531)
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4.83
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列注意股；獲利了結賣盤下車，股價拉黑K棒破5日線
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晶心科(6533)
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4.53
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投信連3賣，昨擴大力道、賣超101張，自營商也賣79張
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中天(4128)
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4.5
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外資連2日大賣、昨賣超2,760張，自營商也轉賣492張
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八方雲集(2753)
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4.31
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新科觀光股王遭賣盤逢高調節，外資、自營商昨小幅賣超
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英業達(2356)
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4.08
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三大法人齊賣破萬張，外資、投信各賣7,754張、2,811張
製表：方歆婷
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