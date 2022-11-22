四家財報難產 中福､如興恐明年4月下市

四家上市櫃未如期交出第三季財報，恐面臨下市！金管會證期局主任秘書黃厚銘22日指出，截至今年11月14日上市（櫃）公司應申報家數共計1,758家，但上市公司中福(1435)、隆銘(3018)、如興(4414)及上櫃公司駿熠電(3642)等4家公司未如期出具2022年第3季財務報告，中福、如興預估2023年4月初將面臨下市、隆銘、駿熠電則是2023年6月下旬若還是交不出財報就將終止交易。

黃厚銘表示，中福與如興都是今年第二本財報未公告，二家公司都在今年8月18日開始停止交易，其中，中福的原因是經濟部還未讓其辦理法定代理人變更登記新董座無法與會計師簽委任契約，而如興是會計師半年報查核中，若二家公司連續滿六個月皆沒恢復交易就會會終止上市，預估2023年4月初就將終止交易。

黃厚銘指出，隆銘與駿熠電則是今年第一本財報未如期公告，二家都是在今年11月17日停止交易，其中隆銘是因為只有董事長與二名獨董出席董事會，未達法定開會人數無法通過財報，而駿熠電是因為會計師無法完成第三季合約工作，若二家公司連續滿六個月皆沒恢復交易就會會終止上市，預估2023年6月下旬就會終止買賣。

儘管上市櫃第三季營收、獲利皆創新高，但仍有多家公司面臨下市命運。黃厚銘表示，停止交易的情況主要是看各家公司營運情況，要視每家公司有無順利公告申報，是獨立事件，只是這次剛好同時有四家，並未有異常、爆量。

證期局統計，上市公司（不含第一上市公司）今年第3季累計營業收入新台幣28兆1,583億元，較去年同期增加3兆987億元，增加12.37％；稅前淨利為3兆5,406億元，較去年同期增加4,461億元，增加14.42％，營收及獲利金額均為歷年同期最高。

上櫃公司（不含第一上櫃公司）今年第3季累計營業收入2兆3億元，較去年同期增加1,191億元，增加6.33％；稅前淨利為2,692億元，較去年同期增加423億元，增加18.64％，營收及獲利金額均為歷年同期最高。

延伸閱讀

泰昇-KY 12/21下市

投資人注意！這5家財報沒改善 明年恐下市