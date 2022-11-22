上市櫃第三季狠賺 三大產業最會賺

全球景氣復甦帶動上市櫃今年前三季營收、獲利紛創史上新高！金管會證期局主任秘書黃厚銘11月22日公布，上市櫃公司第三季累計營收超過新台幣30兆元，稅前盈餘超過3.8兆元，雙創歷年同期新高，其中，上市公司以半導體、航運、電子零組件等三大產業最會賺。

黃厚銘指出，上市公司（不含第一上市公司）2022年第三季累計營業收入達新台幣28兆1,583億元，較去年同期增加3兆987億元，增加12.37％；稅前淨利為3兆5,406億元，較去年同期增加4,461億元，增加14.42％，營收及獲利金額均為歷年同期最高。

黃厚銘進一步分析，上市公司今年前3季獲利成長包括三大產業：「半導體業」受惠5G應用、高階運算及車用電子等需求持續成長而推升獲利；「航運業」雖塞港逐步緩解及運價鬆動，但受惠長約運價保護及匯兌利益挹注，致獲利仍攀升；「電子零組件業」因5G、伺服器及車用電子等終端需求仍穩健，帶動獲利成長。

在上櫃公司（不含第一上櫃公司）部分，今年第三季累計營業收入2兆3億元，較去年同期增加1,191億元，增加6.33％；稅前淨利為2,692億元，較去年同期增加423億元，增加18.64％，營收及獲利金額均為歷年同期最高。

黃厚銘進一步分析今年前三季上櫃公司獲利成長包括：「光電業」受惠於終端需求增加及毛利提升而獲利增加；「半導體業」因市場需求強勁，銷售價量俱增，帶動獲利成長；「電腦及週邊設備業」受惠於宅經濟影響，出貨持續增加，暨部分公司認列處分子公司利益，致獲利成長。

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