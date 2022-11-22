台股趨堅 外資看多4檔 看空這檔

亞系外資下修台股至13,500 點名看好4檔

台股從年初萬八高點一路下殺到萬三，多數股市專家皆認為，「大盤已超跌了」，此波從10月25日低點以來，迄今不到一個月強彈逾千點，近三個交易日漲勢停歇，高檔震盪；亞系外資出具最新研究報告指出，近期反彈屬於「無基之彈」，主要是來自市場情緒，台股目標價從16,000點降至13,500點，看多鴻海（2317）、全新（2455）、高力（8996）、聚陽（1477），看空祥碩（5269）。

目前終端消費市場需求疲弱，僅有資料中心、高階科技應用以及汽車電子有所表現，持續看好資料中心、供應鏈轉移受惠者、潔淨能源以及提早觸底反彈相關產業，而多數產業第四季營運展望普遍持續下滑，近期利空大致消化完畢，亞系外資下修台股加權指數從16,000點降至13,500點，基於2023年11倍的本益比。

鴻海累計前三季獲利1,015.03億元，年增6.9％，每股獲利（EPS）7.32元，在電動車和傳統ICT業務布局穩健，並且在電動車上展現的雄心，對傳統業務有下行保護，強大供應鏈加上更好產品組合，支撐股價，重申「買進」評等，目標價上看145元。

祥碩第三季獲利超過一個股本，每股賺10.75元，累計今年前三季EPS達33.3元，惟另家美系外資指出，祥碩最壞的情況還沒到，看空理由有三，包括ODM客戶新平台動能減弱、大陸CPU業務和設備控制器缺乏知名度、USB4新品恐延持續2023年等，由原先「買進」評等，下修至劣於大盤表現，目標價由950元直接腰斬至500元。

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（時報資訊 財經內容中心）

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