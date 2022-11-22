陶玻股發動攻勢 和成亮紅燈 中釉飆近5%

台股昨丟失5日線後，今日早盤持續於14,400上下震盪，半導體等電子族群仍無電力，盤面倚靠傳產類股撐場，其中，陶玻類股在和成（1810）跳空漲停鎖死激勵下，帶動冠軍（1806）攻高逾6％、中釉（1809）強漲近5％、台玻（1802）大漲近2.5％、凱撒衛（1817）也跟漲近1.2％，拉抬陶玻類指一度勁揚近3.5％，輕鬆摘下今日類股王冠。

和成前3季營收37.64億元，毛利率25.9％，表現優於去年同期的25％，營業利益1.12億元，也較去年同期虧損0.6億元來的好，而除了本業之外，已打入國防工業體系，又推出複合式碳纖維輪圈、碳纖維蛙鞋及氧化鋯瓷塊的牙材產品，在兩大主軸支撐下，法人看好，營運表現。本月以來雖外資來來去去，但短均呈現揚升，股價也一路攻高，昨突破年線大關後，今早多頭氣勢如虹，直接跳空漲停達15.2元鎖死。

冠軍第3季營業利益3,457萬元，本業已連續6季保持獲利，加上持有海鷗住工股票評價利益回升、以及所得稅回沖等業外收益貢獻，帶動第3季稅後淨利5,856萬元、EPS0.13元。冠軍連兩日獲外資累計買超191張，吸引人氣升溫，加上月線、5日線也呈現上揚走勢，今日開盤約1小時即衝出1,500餘張大量，股價最高來到9.9元，票面在望。

（時報資訊 李慧蘭）

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