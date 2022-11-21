11/22盤前》驚！銀行對這產業授信拉警報

台股今（11/22）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.L2自駕車、ADAS受到車廠與消費者歡迎，市調機構Counterpoint表示，美國市場今年上半年每兩台新車中就有一台符合L2自駕等級。

而L2自駕車關鍵零組件之一的ADAS，在美國新車的滲透率更已經來到近70％，明年ADAS的滲透率可望超過80％，對於積極透過ADAS搶進自駕系統與汽電子的台灣代工廠來說，是好消息。

2.台積電亞利桑那州5奈米廠將於12月6日舉辦新機進駐典禮，台積電創辦人張忠謀21日表示，他和夫人張淑芬會親自出席。

被問到台積電最先進3奈米製程是否可能轉移到別的國家，例如美國？張忠謀說，現在有一個計畫，差不多敲定，就是同亞利桑那州「3奈米是phase 2（第二階段），5奈米是phase 1（第一階段）。」首度證實台積電在美國5奈米廠投資之後，將繼續興建更新一代的3奈米廠。

3.台灣半導體實力在國際上有目共睹，行政院副院長沈榮津21日接受專訪表示，國際科技大廠將接踵在台落地，加碼投資台灣，其中美光最先進製程明年要在台灣落地；荷商艾司摩爾（ASML）要落腳林口打造亞洲專屬園區（PARK）。

而台積電1奈米廠落腳龍潭園區，將投資兆元、帶來上萬個就業機會，且帶動食衣住行產業遷徙繁榮地方，未來桃園會像個「聚寶盆」，尤其台積電在北中南陸續投資先進製程，台灣會是一個科技島。

據了解，美光明年在台加碼投資上看800億元（含採購），將導入最先進的1γ技術，會在2024年量產。

4.市場研究機構TrendForce公布11月下旬面板報價，電視面板全面上漲2～3美元，這也是電視面板價格連續兩個月上漲。至於IT面板價格跌幅則是持續收斂。TrendForce研究副總范博毓表示，在季底庫存調整效應的影響之下，預期12月面板價格欲漲不易，面板價格觸底盤整的格局可能將延續到第一季。

5.ABF指標股歷經股價大跌，近期總算展開反彈後，族群投資氣氛與內外資法人觀點同步好轉，中信投顧最新升評南電（8046）至「買進」，看好ABF載板需求強勁，推測合理股價316元；摩根大通則重申力挺欣興（3037），直指ABF產能利用率持續滿載，股價上看300元。

6.大盤21日以盤代跌，篩選投信11月以來買超逾千張、持股比率低於10％，且股本低於50億元的中小型股，一旦盤勢止穩，有望成為年底大盤反彈的開路先鋒，其中包含金居、新唐、台燿、景碩、環球晶、聯茂、國巨、智擎、台康生技、光罩、群聯、GIS-KY、玉晶光、華擎及雄獅等15檔個股。

7.行政院通過有「台版晶片法案」之稱的產業創新條例部分條文修正，包括聯電、台積電、日月光投控、力積電、旺宏、南亞科、合晶、世界、中美晶、新唐、南茂、聯發科、景碩、威盛、頎邦、欣銓等16檔波段行情，值持續追蹤。

8.為因應區域化需求，電腦設備廠神達投控（3706）不畏明年不確定因素橫亙，仍將擴大東南亞和印度的產能，旗下二大事業體包括神雲科技和神達數位明年展望也仍偏正向，均以二位數成長為目標。

9.光隆實業（8916）由羽絨廠成功轉型為成衣廠的效益開始浮現，董事長詹賀博21日在法說會上表示，成衣業務接單穩定，第四季營收仍可出現雙位數成長，營收占比重有機會挑戰6成，預期光隆第四季合併營收將優於去年同期，全年合併營收可望挑戰新高。

10.智慧機晶片大廠高通（Qualcomm）推5G旗艦晶片驍龍（Snapdragon）8 Gen 2對決競爭對手聯發科（2454）天璣9200晶片，宣示智慧機晶片霸主地位。法人看好高通晶片庫存去化速度及大陸放寬防疫有望帶動2023年大陸智慧機市場成長，高通等智慧機供應鏈將成長。

11.為提升產品市場競爭力，不銹鋼龍頭燁聯21日董事會通過，將投資新台幣53.5億元擴大碳鋼產能、並提升煉鋼產品組合及高值化計畫。同時，董事會也決議，通過辦理158.28億元銀行聯貸案，以改善財務結構，並擴充產能與加強製程優化。

12.IC設計龍頭聯發科近期陸續發布5G智慧型手機、4K數位電視等新款晶片，希望能在明年上半年消費性晶片庫存有效去化後，搭上下半年消費終端需求復甦的順風車。聯發科21日正式推出為Chromebook打造的全新Kompanio（迅鯤）520／528處理器，最大的特色是能維持全天候電池續航力，終端產品將於明年第一季上市。

13.國人瘋遊日、韓，預計農曆過年前後、12月至明年1月將現一波高潮，華航同步在東北亞增班、復航，搶發紅包財！華航目前每周飛航東北亞增至130班，12月起恢復高雄－東京成田，1月恢復高雄－大阪、首爾仁川航線，在國人最愛日本旅遊地點東京，增為每日五班往返。華航明年第一季東北亞客運航線將恢復至疫情前約6成運力，超前整體運力恢復狀況。

14.勤崴國際21日宣布，「TSMC廠區擴大自駕接駁」無人載具沙盒實驗計畫，已由勤崴正式取得南科園區運行的自駕車牌，並正式上路。

台積電兩年前與勤崴國際合作，雙方規畫於南科F18廠採用自駕接駁服務，並由勤崴於台積南科廠提供無人載具接駁車，經過兩年測試期，21日正式落地商轉，成為國內第一個自駕車在廠區商轉落地案例。

15.台積電美國新廠也將導入3奈米製程，引發外界疑慮，擔憂對台灣的布局造成排擠。實際上，美國新廠（Fab 21）第一期2024年開始量產，2025年滿載後著手興建Fab 21第二期並建置3奈米產能，預計2026年才進入量產。台灣竹科寶山二期興建中的Fab 20將在2025年開始量產2奈米，因此不會對台灣最先進製程規劃發生排擠效應。

16.宏碁集團旗下展碁國際（6776）轉型多元平台通路商效益浮現，下半年在疫情帶動的PC等消費性電子產品，遭逢市場去化庫存影響之際，營收規模雖略為收斂，但在不斷強化產品加值、結合解決方案銷售來改變產品組合，加上夥伴經濟的轉投資效益發酵下，獲利能力持續提升，毛利率及營益率雙雙站上歷史高檔水位。

17.國科會與美國家科學基金會（NSF）共同徵求「台美先進半導體晶片設計與製作合作研究計畫（ACED Fab Program）」正式啟動，以高額研究經費，鼓勵台美學者合作研究前瞻半導體技術，獲選團隊將每年獲得最高新台幣1,400萬元研究費，為期三年。

18.雷射全像防偽材料廠光群雷（2461）今年雖然受到子公司光耀營運低迷的衝擊，但雷射全像產品事業維持成長，再加上匯兌收益貢獻，累計前三季每股稅後純益約1.43元。光群雷看好海外市場成長性，明年營收預期仍有兩位數成長。

19.世界盃足球賽終於在20日於卡達開幕，正式引爆全球世足狂潮！根據中華電信最新統計，開幕戰地主國卡達對上厄瓜多，MOD頻道吸引超過60萬人線上觀戰，Hami Video訂戶數及觀看流量亦創下新高，付費訂戶數成長2.2倍，開幕戰觀賽流量更較上屆高出3倍，並吸引更多新用戶加入，相比上一屆，新用戶更成長2.7倍。

20.行政院上周拍板《產業創新條例》第10條之2修正草案，產業界發出誘因太少或太針對性等質疑聲浪。經長王美花21日表示，為強化台灣半導體發展，提出半導體發展戰略，經濟部月底將統整半導體業者意見，就鼓勵研發、群聚效應、培育人才、海歸工程師子女教育等議題，端出牛肉強化半導體投資，暗示未來還有大利多仍在口袋中。

21.IC設計服務廠世芯-KY（3661）前三季每股純益18.53元創下歷史新高，第四季因委託設計（NRE）延後認列，IC載板產能限制解除，營收將再創新高紀錄。

22.自行車大廠美利達（9914）前十月E-bike價量齊揚，累計出口量達到26.5萬台，年增22.5％，平均出口單價逼近2,000美元，年增18.3％。法人表示，第四季是傳統出貨旺季，預期美利達今年E-bike出口量將可拚33萬台、看增逾2成，在高單價的E-bike助攻下，今年營收續創新高可期。

23.高雄經發局長廖泰翔21日表示，台積電進駐高雄煉油廠舊址，從今年8月楠梓產業園區動土，到9月核准工廠建照，一直到目前為止，「建廠都是持續進行中」，供應鏈三福氣體也在台積高雄廠西南側施工中，德商默克和美商英特格則在路科擴大投資設廠，荷商艾司摩爾ASML和美商應材也都在進行辦公室物色評估中，台積高雄廠的基調維持28奈米先行，據了解，只有人才的招募要到明年才會開始。

24.大陸疫情快速升溫，20日新增本土感染數達26,824例，再創逾七個月新高，廣東和重慶疫情持續嚴峻外，北京單日新增將近千例本土感染，且有近3成是社會面篩查人員。儘管疫情延燒，大陸國務院21日仍宣布鬆綁防疫新規，經研判無社區傳播風險，可不展開區域核酸檢測。

25.為加速整合長三角區域內金融、科技、產業等資源，在推動長三角一體化發展領導小組指導下，中國人民銀行、發改委等八部門從七方面發布19項政策新規，鎖定上海、南京、杭州、合肥、嘉興等五市建設科創金融改革試驗區，除了支持區內科企債券融資，並鼓勵軟體、大數據、人工智慧等企業在A股上市。

26.今年股債市波動大，壽險子公司多出現大量未實現虧損，國泰金控總經理李長庚21日在國泰金法說會中承諾，會盡最大努力因應股債市變化，同時也因所有投資人都關心股利問題，國泰金會盡最大努力處理此事，在可發放股利的範圍內與金管會溝通，符合投資人對股利的需求。

升息造成債券價格重挫，股市亦回檔，9月底國泰人壽淨值下金融資產未實現損失達4,905億元，10月1日進行金融資產重分類，稅後淨值增加2,426億元，依金管會規定，國壽及國泰金未分配盈餘要提滿此數字後，才能分配盈餘。（中性看待）

27.近一周來，由於國際廢鋼原料行情止跌回穩，再加上國內鋼筋市場買氣熱絡激勵，豐興21日開出的本周盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格，全面維持平盤，此舉是廢鋼和鋼筋近三周跌價以來，首度止跌回穩。

28.今年來美國房地產類股因聯準會積極升息而大跌後，目前市場只要嗅到通膨有觸頂味道，就立即搶進跌深的房產股。

29.彰化銀行21日舉行線上法人說明會，由發言人暨資深副總陳斌說明法人最關心的股利政策。彰銀前三季的OCI（其他綜合損益）出現虧損80億元，但有特別盈餘公積117億元，因此絕對不影響明年發放的股利，彰銀強調，未來股利政策將採取審慎態度，綜合多項因素及同業發放狀況後決定。

30.富動科技（6813）宣布，與虹彩光電攜手合作，推出具備自發電、零碳排與真實色彩顯示特性的彩色膽固醇電子紙顯示器，已完成商品化，且有明確客戶，預計於2023年正式量產出貨，可望挹注富動科2023年營運成長動能。

31.國建（2501）21日在法說會中釋出未來動向，這一波房市景氣大多頭，國建連續三年累計大舉推案480億元，提供未來業績高成長無虞，預計2023～2027年的未來五年，至少將有近600億元儲備案量將完工，且幾乎已完銷；為避免受房市景氣循環影響獲利，將全速朝向綜合開發商轉型，加碼與日商三井不動產合作、並提高只租不售收益性不動產。

32.開展綠色轉型，推動數位智能化船隊管理、以及綠色港埠加入節能減碳的行列，台泥（1101）21日指出，旗下達和航運已與日本四國新來島造船廠簽約新造環保水泥專用船，未來將結合岸電系統，推動減少碳排放的綠色運輸。

33.新天地（8940）餐飲集團受惠疫後大型聚會恢復正常舉辦，新人爭相搶在農曆年前補辦婚宴，帶動宴席市場迅速回溫，推升10月合併營收0.98億元，年增1.1倍，前十月合併營收6.93億元，年增46.8％。

34.疫情緩解商業活動恢復，台北市天然氣使用量回升，大台北瓦斯（9908）前三季瓦斯供氣量約1.43億度，年增500萬度，全年目標為2.09億度。

此外，欣欣天然氣（9918）前三季供氣戶數成長至36.43萬戶，較去年底約增3,600戶，普及率71.54％，市場推估明年新店央北區域可望增加約四千戶供氣戶，有利推展新用戶能量。

35.共信-KY（6617）宣布，子公司「天津紅日健達康醫藥」收到中國國家藥品監督管理局核准的藥品註冊證書，抗肺癌新藥PTS302取得大陸化藥一類新藥藥証，為全球布局創下第一項里程碑。

36.美國今年10月通膨數據顯著降溫，有助於減緩聯準會極度鷹派的升息步調，市場紛紛預期明年上半年有望結束升息循環，意味著令市場痛苦難耐的升息將告一段落。

法人指出，隨著升息循環步入尾聲，具備股息優勢、營運穩健特質的基礎建設產業，挾著進可攻退可守的優勢，股價表現相對可期。

B.利空因子：

1.中央銀行21日公布第三季國際收支，其中經常帳順差207.1億美元，金融帳淨流出238.5億美元，央行準備資產減少41.2億美元，金融帳已連續49季淨流出、續創史上最長紀錄，且累計淨流出破7,000億美元大關至7,031.1億美元，主要是外資大逃殺，減持台股高達194億美元的影響。

2.經濟部21日公布10月外銷訂單統計，雖然國際品牌智慧手機新品效應延續，但全球經濟受通膨及升息影響，終端需求走弱、客戶持續進行庫存調整，加上去年同月基期較高，10月接單金額較預期更差，降至554億美元，年減6.3％、連二黑，各貨品僅電子產品一枝獨秀。

3.中國疫情反覆，削弱市場對於該國經濟復甦的期待，美國股市21日陷入低迷情緒，加以國際油價下挫，連累能源股暴跌，美股四大指數盡墨。

道瓊工業指數下挫45.02點，跌幅0.13%，收33,700.67點；標普500指數下跌15.35點，跌幅0.39%，收在3,949.99點；那斯達克指數挫跌121.55點，跌幅1.09%，以11,024.51點作收；費城半導體指數下挫48.2點，跌幅1.77%，收2,675.8點。

4.國泰金控子公司國泰人壽今年前三季處分債券資本利得僅82.3億元，較去年同期少459億元，並創2012年以來同期新低，且第三季是實現債券投資虧損28.17億元，因今年債券殖利率大幅彈升，目前債券幾乎都無可實現獲利，國壽全年債券資本利得恐低於82億元。

5.中央銀行準備資產暌違11年來首度出現負值，依央行21日公布的第三季國際收支，準備資產大減41.2億美元，創15年來最大，也是史上第六大，央行官員強調，主要是外資大舉匯出，央行進場拋匯穩定匯市的結果，但前三季累計僅微幅減少0.5億美元，相較於日本、南韓、新加坡同期間動輒大減逾100億美元至200億美元不等，台灣仍相對穩定。（中性看待）

6.市調機構集邦科技指出，美國逐步擴大對中國半導體相關禁令，似乎有往面板供應鏈擴散的跡象，考慮到中國在顯示相關技術以及產能上都已達一定的優勢下，美國目前應不至於直接對面板供應下達相關禁令，不過面板上游的驅動IC等半導體零組件市場已出現反應。

7.受到鋼價下跌影響，中鋼10月合併稅前淨損14.48億元，出現連續兩個月虧損，累計前十月合併稅前盈餘290億元、年減59％，累計每股稅前盈餘約1.83元。

8.經濟部公布10月外銷訂單不如預期，降至554.0億美元，年減6.3％、連二黑。從地區別來看，受到終端需求趨緩、對岸景氣趨緩且清零政策仍未鬆綁，中國大陸及香港10月訂單金額降至105.0億美元，年減26.7％、連續七個月負成長。

9.全球經濟版圖正在迅速轉變！隨著俄烏戰爭爆發，以及西方與中國關係交惡，美歐貿易快速增長，也讓大西洋兩岸國家關係變得更加緊密。

10.美國民眾將在本周歡度感恩假期，但對於美國與全球其它地區的投資人而言，看到今年糟透的投資報酬率，恐怕將沒有心情過節。

11.馬來西亞國會大選陷入政府難產僵局，將由反對派領袖安華與前首相慕尤丁各自爭取籌組聯合政府。馬來西亞國王原本命令21日下午2點前組成新政府，之後准許再延長24小時，馬國股匯周一雙雙挫跌。

12.全球第二大加密幣交易所FTX聲請破產後請來新執行長協助清點旗下資產，發現FTX積欠前50大債權人的款項總計31億美元，但最新調查指出FTX在全球仍有216個銀行帳戶現金結餘為正值，令外界對FTX償付能力燃起一絲希望。

13.全球海運業回歸常態，隨著運價下跌，此前「一櫃難求」的問題已轉變為空櫃過剩。陸媒21日報導，大陸製造業重鎮與重要口岸—深圳的部分貨櫃堆場內，不僅大量貨櫃靜置在地，貨櫃車司機也普遍反映訂單偏少且空櫃增多，此情況是目前大陸運輸業遇冷的縮影。

14.八大行庫最新的中小企業放款統計數據出爐。根據截至10月底止的最新統計，尤引人矚目的是四大統計指標，包括一般中小企業及資本額3,000萬元以下的小企業的授信餘額或戶數，全面衰退，公股金融圈人士指出，主要是為了減少風險性資產，以使年底必須再被檢視的資本適足率等指標能達陣。

15.建材價格直直漲，營造商也遭拉授信警報。據透露，已有不少銀行對於營造商能否支撐建材價格上漲的財務體質警戒，因此已收回對於分行承作營造廠授信的權限，改由總行來核准之後才能受理。(閱讀全文)

16.據壽險公會最新統計，到10月底壽險業登錄業務員人數為37萬5,747人，比去年同期少逾1.2萬人，壽險業者表示，新增業務員人數其實跟去年差不多，但流失人數較大，即出現「淨減少」；且未來經濟及市況前景難測，業務員人數亦不好預估。若維持此情況，今年恐是17年來壽險業務大軍人數流失最多的一年。

17.CMOS影像感測器（CIS元件）廠原相（3227）第三季在處分原睿的業外獲利挹注7.96億元帶動下，使單季獲利轉虧為盈。不過對於後續營運，原相表示，由於需求仍維持低迷，因此第四季業績可能將持續季減態勢，期許明年下半年有望回到正常營運表現。

18.預期第四季PC產業將面臨今年繼第二季後的另一谷底，各品牌廠續積極去化庫存為要務。其中，較早啟動清庫的HP（惠普），目前存貨水位收斂至10周以內，Dell（戴爾）約在12周上下，不過存貨居高不下的Lenovo（聯想），雖進一步加大消費及商用PC殺價力道拚去化，但砍單力道也保守。

19.台灣電路板協會（TPCA）統計10月上市櫃PCB營收，月減2.26％、年增14.41％，累計前十月營收年增15.61％。隨旺季拉貨高峰已過，不論是硬板或軟板營收均較9月微幅下滑，不過今年部分產品需求相對有撐下，整體PCB仍較去年有不錯的成長。

20.烘焙原料大廠南僑（1702）21日公布10月自結稅後純益1,225萬元，較去年同期大幅縮水83.9％，也比9月衰退73.4％，表現不如預期，換算單月EPS僅0.05元，創今年獲利次低。

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