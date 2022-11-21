11月21日一分鐘強弱勢股
11月21日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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昇銳(3128)
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9.99
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車用影像產品打入美、澳、日、歐等一線及二線車用電子廠
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陞泰(8072)
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9.97
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轉進半導體代理，搭上熱潮，Q3EPS0.53元
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裕隆(2201)
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9.96
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防疫保單利空將逐漸淡化，2023年財務將顯著回升
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北極星藥業-KY(6550)
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9.95
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台股反彈半年線遇壓，資金轉向跌深生技股避險
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彩富(5489)
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9.92
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匯兌收益，前三季賺2.5億元，年增2倍，EPS 2.5元
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八貫(1342)
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9.88
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明年中第3台淋膜機啟動量產，年底17台高周波機台陸續裝機
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喬山(1736)
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9.88
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歐美商用市場需求持續強勁，明年展望樂觀
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辣椒(4946)
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9.83
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「素還真」拿下金馬新紀錄拿造型設計獎，法人買超
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雷虎(8033)
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9.52
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為無人機大廠，近期獲國家認證，進軍國防工業
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東洋(4105)
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9.10
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選舉行情加持，製藥大廠東洋等生技股漲勢強勁
製表：王淑以
11月21日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢因素
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康控-KY(4943)
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9.96
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淨值危機及經營能力存在重大不確定性，17日起全額交割股
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倫飛(2364)
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8.99
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轉型強固型電腦，Q3EPS為1.44元，漲多拉回
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南璋(4712)
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7.87
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Q3EPS-0.1元，續虧，前3季EPS為-0.32元
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建碁(3046)
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6.74
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營運疲弱，10月營收月減、年減，股價漲多追價無力
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昇華(4806)
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6.57
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前3季EPS為-1.13元，營運無亮點，股價續弱
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夠麻吉(8472)
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5.98
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前3季EPS為-4.5元，跨足電商效益尚未顯現
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星寶國際(6130)
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5.96
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前3季EPS為-0.55元，10月營收年減38.71%
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一詮(2486)
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5.53
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LED導線架廠，產業平淡，10月營收年減27%，月減8%
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合邦(6103)
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5.51
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Q3EPS為-0.01元，前3季EPS為-0.09元
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點晶(3288)
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5.39
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前3季EPS為0.17元，10月營收月減8%，動能弱
製表：王淑以
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