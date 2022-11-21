11月21日一分鐘強弱勢股

11月21日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

昇銳(3128)

9.99

車用影像產品打入美、澳、日、歐等一線及二線車用電子廠

陞泰(8072)

9.97

轉進半導體代理，搭上熱潮，Q3EPS0.53元

裕隆(2201)

9.96

防疫保單利空將逐漸淡化，2023年財務將顯著回升

北極星藥業-KY(6550)

9.95

台股反彈半年線遇壓，資金轉向跌深生技股避險

彩富(5489)

9.92

匯兌收益，前三季賺2.5億元，年增2倍，EPS 2.5元

八貫(1342)

9.88

明年中第3台淋膜機啟動量產，年底17台高周波機台陸續裝機

喬山(1736)

9.88

歐美商用市場需求持續強勁，明年展望樂觀

辣椒(4946)

9.83

「素還真」拿下金馬新紀錄拿造型設計獎，法人買超

雷虎(8033)

9.52

為無人機大廠，近期獲國家認證，進軍國防工業

東洋(4105)

9.10

選舉行情加持，製藥大廠東洋等生技股漲勢強勁

製表：王淑以

11月21日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

康控-KY(4943)

9.96

淨值危機及經營能力存在重大不確定性，17日起全額交割股

倫飛(2364)

8.99

轉型強固型電腦，Q3EPS為1.44元，漲多拉回

南璋(4712)

7.87

Q3EPS-0.1元，續虧，前3季EPS為-0.32元

建碁(3046)

6.74

營運疲弱，10月營收月減、年減，股價漲多追價無力

昇華(4806)

6.57

前3季EPS為-1.13元，營運無亮點，股價續弱

夠麻吉(8472)

5.98

前3季EPS為-4.5元，跨足電商效益尚未顯現

星寶國際(6130)

5.96

前3季EPS為-0.55元，10月營收年減38.71%

一詮(2486)

5.53

LED導線架廠，產業平淡，10月營收年減27%，月減8%

合邦(6103)

5.51

Q3EPS為-0.01元，前3季EPS為-0.09元

點晶(3288)

5.39

前3季EPS為0.17元，10月營收月減8%，動能弱

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組