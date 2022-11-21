近3年殖利率爽破5％ 6檔金融股吸睛

錢放定存不如買銀行股！6檔近3年殖利率爽破5％

今（2022）年以來，美台股市慘跌、美債殖利率彈升、防疫險理賠損失，15家金控公司10月僅賺了87億元，改寫史上單月新低紀錄，累計前10月獲利不到3,300億元，年減37.5％，然而從2003年至2021年，金控業年年大賺，即便2008年金融海嘯期間，仍小賺56.9億元，僅有2002年呈現虧損，主因是銀行逾放問題。

2002年金控設立初期，短短一年內，華南金旗下華銀打銷呆帳524億元，導致稅後虧損267億元；新光金旗下新壽增提責任準備金196億元，造成稅後虧損140億，當年度金控整體獲利虧損231.67億元，其後年度開始，金控獲利屢破紀錄，從2016年稅後淨利2,528億元，一路飆升至2021年的5,806億元。

「把錢存在銀行，不如存銀行股」，金融業為特許行業，擁有護城河優勢，介入經營權不易，雖受到政府機構的高度監管，但相對不容易倒閉，具有獲利穩定、配息穩定、股價穩定等特性，深獲存股族青睞。

存金融股其現金殖利率一定要5％以上才能買入手？4％差一點點可以嗎？財經專家認為，只要標的穩健經營，5％或4％長期持有，也大勝定存的1.5％；以三年平均現金股利換算殖利率之金融股，依序為中信金（2891）5.84％、國票金（2889）5.8％、開發金（2883）5.54％、元大金（2885）5.36％、京城銀（2809）5.17％、兆豐金（2886）5.17％、新光金（2888）4.8％、永豐金（2890）4.31％、上海商銀（5876）4.12％等。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 黃順德）

延伸閱讀

景氣疲 這晶圓廠2023價量衰

萬五急先鋒！16檔外資認錯回補 首選這檔

史上最糟糕6款顯卡 驚見神山7奈米

都別吃！查爾斯禁止這美食上王室餐桌

10檔高息ETF績效買氣揚 息利雙收不是夢