遊戲股漲翻天 14檔最搶眼 康控連4根跌停

台股今天21日收盤報14,449.39點，跌55.6點，跌幅0.38％，成交量縮至1,770.34億元。指標股台積電雖然傳出奪下特斯拉晶片大單，不過股價開高走低，終場下挫5元收在482元，跌幅1％，權值股暫時熄火，台股翻黑失守14,500大關。

盤面上，遊戲產業將進入旺季，辣椒開始發動攻勢，股價開高走高，衝上漲停板價51.4元，帶動華義大漲超過半根漲停板，網龍收盤也勁揚近4％。

九合一選舉倒數計時，生技族群紅通通，智擎旗下新藥解盲成功，今日盤中最高一度攻上141.5元，漲幅達6％，同族群中的東洋更一度觸及漲停，不過尾盤漲停沒鎖死，收在82.7元，仍大漲9.1％作收。另外，康控-KY從上周四開始打入全額交割股後，股價一路下跌，今再度摜殺至跌停板7.59元，已連續4根跌停。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計裕隆、喬山、辣椒、松上共14檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現亮眼，其中以玻璃及生技類股波動最大，分別上漲2.87％及2.29％，運輸類股表現疲軟，下跌1.95％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有10檔7.97％以上漲幅，其中6檔觸及漲停為匯僑設計（6754）、陞泰（8072）、裕隆（2201）、喬山（1736）、嘉裕（1417），其他依序為北極星藥業-KY（6550）、八貫（1342）、雷虎（8033）、世紀鋼（9958）、上緯投控（3708）。

今日上市有10檔股票3.99％以上跌幅，其中1檔觸及跌停為康控-KY（4943），其他依序為倫飛（2364）、建碁（3046）、一詮（2486）、億豐（8464）、貿聯-KY（3665）、佳和（1449）、訊芯-KY（6451）、技嘉（2376）、乙盛-KY（5243）。

上市成交量前10名個股依序為華新（1605）、群創（3481）、裕隆（2201）、友達（2409）、聯電（2303）、華經（2468）、華航（2610）、長榮航（2618）、臺企銀（2834）、高力（8996）。

上櫃股今漲幅達9.55％的有10檔，其中有8檔觸及漲停，分別為昇銳（3128）、彩富（5489）、杭特（3297）、世紀（5314）、辣椒（4946）、松上（6156）、欣厚-KY（4924）、寶得利（5301），其餘依序為進典（6843）、泰茂（2230）。

上櫃股今跌幅超過4.11％的有10檔，依序為南璋（4712）、昇華（4806）、夠麻吉（8472）、星寶國際（6130）、點晶（3288）、世界（5347）、系通（5348）、福大（4402）、唐鋒（4609）、弘帆（8433），今日無跌停股。

上櫃成交量前10名個股依序為元太（8069）、智擎（4162）、新盛力（4931）、立端（6245）、愛地雅（8933）、中天（4128）、台康生技（6589）、東洋（4105）、神準（3558）、合一（4743）。

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