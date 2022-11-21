11/21上市、櫃企業營運快報

今（11/21）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.鎂鋁合金機殼廠華孚(6235)近期股價反彈，本周逢季線反壓。華孚總經理甘錦添表示，今年車用大尺寸產品較去年增加，也切入車體（車門板產品），從過去內飾件正式跨足車體產品，由於車體通常涉及安全，客戶在評估上較為謹慎；華孚目前新能源車佔比達46%，在新能源車需求持續成長趨勢下，公司期望未來營運能跟著客戶訂單一同成長。

2.美商高通（Qualcomm）旗艦規格應用處理器訂單回流台積電，法人表示，將有助支撐台積電2023年5奈米、4奈米製程需求。

3.2023年農曆春節是台灣開放邊境後第一個春節假期，也讓出國機票漲翻天，廉價航空來回大阪機票要價近新台幣4萬元；旅遊作家943說，主要是階梯式票價導致。

4.已向美國法院聲請破產保護的加密貨幣交易所FTX表示，對前50大債權人的欠款逼近31億美元。

FTX在上周六提交給法院的文件中指出，該公司對前十大債權人的欠款約為14.5億美元，但並未指明這些債主。惟據側面了解，台灣的投資人損失也慘重。

5.億光(2393)與特力屋股份有限公司間於台灣智慧財產及商業法院之專利訴訟，億光撤回對該公司之專利訴訟。

億光高層接受電訪時表示，與特力屋講開就好，不會再對特力屋提告，億光也保有專利，沒有影響，未來雙方亦有意願合作，以合作為前提撤告，目前合作案進展中，呈現利大於弊、化敵為友局面。