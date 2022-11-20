11/21盤前》2023展望 4檔PCB按讚

台股今（11/21）日盤前掃描的重點新聞出爐，不過，業內人士指出：盤前多、空因子，是見空非空或見多非多？需視股價所處位置與未來展望哦，盤前多、空因子如下：

A.利多因子：

1.台股上周短線急漲至半年線14,523點附近，稍遇賣壓，震盪難免，但法人認為，隨外資歸隊、量能擴增，盤勢將呈現類股良性輪動表現，以跌深科技股最受資金青睞，台積電（2330）、聯電（2303）等今年以來股價跌幅逾2成，法人上周買超2.03億～196.99億元，續拚反彈順風車。

另外，資金聚焦跌深電子股，包括：台積電、聯電、環球晶、技嘉、力旺、瑞昱、南亞科、華擎、同欣電、群聯、信驊、合晶、台光電、華邦電、雙鴻、威剛等，今年以來跌幅20.34％～53.04％以上，法人上周買超，18日單日維持加碼0.26億～10.20億元。

2.半導體底部強彈行情方興未艾，焦點再度轉回晶圓代工龍頭台積電、二哥聯電身上，雙雄股價即將挑戰500元與50元，前者獲高盛重申看好，聯電則擁凱基投顧升評「買進」，搭配外資近期接連看多聯詠、聯發科、創意等IC設計高價股，半導體強強聯手帶旺台股士氣。

3.由於晶圓代工龍頭台積電調漲明年成熟製程價格6％已成定局，晶圓二哥聯電在明年上半年面臨產能利用率鬆動及客戶要求降價壓力下，仍然決定力守價格持平不動，其中原因包括降價並無法刺激客戶增加下單量，以及大客戶三星LSI仍依長約規定增加28奈米及22奈米委外代工訂單。

4.隨歐盟強制採用USB Type-C的法案通過，不論是接口轉換或高頻高速傳輸商機又再起，儘管消費性市場仍疲弱，但法人看好建舜電（3322）2023年搭上美系客戶轉換Type-C的剛性需求，有望不受消費性需求放緩影響，成長動能明確。

5.選出外資11月買超、10月賣超的「外資認錯回補股」有華新、台積電、寶成、榮剛、英業達、嘉聯益、台達電、緯創、台塑、佳世達、華通、華邦電、台化、欣銓、世界、金像電等16檔。

6.半導體檢測分析廠閎康（3587）未受消費性晶片生產鏈庫存去化影響，對明年營運手握三大利器，包括小晶片（chiplet）設計推動先進製程開案量大增、地緣政治下全球布局進入收割期、加上第三代化合物半導體檢測需求爆發，不僅第四季營收將再締新猷，亦看好明年營收及獲利將續創歷史新高。

7.工控記憶體模組廠宜鼎（5289）第三季營收雖受價格下跌影響，但高毛利產品占比提升，加上認列匯兌收益及子公司獲利回升，季度獲利5.43億元創下歷史新高。

宜鼎產品線鎖定在車用及工控領域，第四季雖然仍有跌價壓力但營運穩健，且人工智慧物聯網（AIoT）接單維持高檔，法人看好全年獲利賺逾二個股本並創歷史新高。

8.科技股反彈波吸引市場目光，投顧法人看好營運成長延續到明年，且各擁利基的個股，凱基投顧給予穎崴（6515）「買進」投資評等，認為營運成長動能續強，金控旗下投顧則升評昇達科（3491）「買進」，研判低軌道衛星仍是主旋律，營收持續成長。

9.台股1126選舉進入倒數一周，三法人上周持續買超634億元，配合國際股市多頭重掌兵符，法人押寶選舉行情意味濃，據統計，聯電（2303）、華新（1605）、台積電（2330）、中鋼（2002）10檔權值股，法人上周猛敲，有望領頭攻堅。

10.雖然大環境仍存在變數，致終端需求不明朗，所幸第四季有急單出現，為璟德（3152）捎來些許暖意，璟德創辦人簡朝和表示，7、8月為全年的低點，除努力力拚第四季表現優於第三季，也期待2023年可以持續朝成長的方向前進。

璟德表示，今年第四季已有部分手機、WiFi 6、WiFi 7的急單湧現，預料對第四季營運應會有所挹注，簡朝和並進一步強調，7、8月應是今年的谷底，最壞的狀況似乎已經過去。

11.根據CINNO Research月度面板廠投產調研數據顯示，隨著拉貨動能略有回升，10月整體稼動率回彈至65％左右，11月預計將再有5個百分點左右的提升，但到了季底，12月又會回落，估計第四季全球TFT LCD面板產線稼動率維持在70％以下。

12.高階球閥及球閥製造廠進典（6843）21日興櫃轉上櫃，以每股承銷價35元掛牌交易。第三季EPS達1.86元，創單季新高；前三季EPS攀升至3.28元，改寫同期新高。法人估第四季營收年成長20％，今年營收上看9.4～9.5億元，全年EPS挑戰3.8元以上，締造史上新高。

13.2023年由於市場前景尚不明朗，目前設備廠對於明年看法分歧，樂觀的如迅得（6438）、志聖（2467）、群翊（6664）、由田（3455）等，預期持續受惠IC載板、半導體投資需求，對2023年看法不悲觀。（閱讀全文）

14.印度PC市場前五大業者中，除聯想外，雙A品牌廠亦皆在該季有逆勢揚升表現，宏碁憑藉著在商用領域取得政府及企業標案挹注動能，華碩則靠著電競筆電銷售拉抬，交出季增、年增成績。

15.台積電在股神巴菲特及總裁魏哲家加持下，股東人數上周大減3萬2,392人，連續兩周下滑。法人指出，美元走貶，帶動外資回補亞股資產，上周台積電逾千張的股東人數增加11人，持股十張以下的股東則大減31,566人，出現大戶回補，散戶減碼的動作，於籌碼面觀察，對台積電股價有正面幫助。

16.臉書母公司Meta重金押寶元宇宙失利，但德勤（Deloitte）最新報告指出，元宇宙不再只是科幻小說情節，這項將虛擬實境與擴增實境加以延伸的技術，每年可望貢獻亞洲經濟多達1.4兆美元。

17.瞄準碳中和、創生新材料綠色商機，上緯投控（3708）今年推出新創產品可回收熱固材料「EzCiclo易可收」/「CleaVER可立解」，除風電產業，EzCiclo亦可應用於各種產業的加工製程，例如運動休閒、CCL和汽車產業等。目前與各應用產業積極展開認證、試製中。

18.疫情驅動的高爾夫球運動熱潮，不只帶旺國內高球桿頭代工四雄業績，相關的高爾夫小白球和球桿產銷也表現亮麗。

「球王」明揚（8420）前三季獲利和前十月營收，雙創全年新高，今年訂單滿到年底，明年持續看旺；球桿廠商啟坤（6731）今年上半年獲利和前十月營收，同樣雙創歷年全年新高，為迎接未來訂單需求，兩公司目前正規劃投資擴大產能事宜。

19.板卡大廠技嘉（2376）積極調庫存，水位回復正常水準，伺服器部門將成為該公司2023年成長動能，外資券商瑞信重申「優於大盤」投資評等，目標價上調至130元，但對另一家板卡廠微星（2377）則重申「中立」，目標價120元不變。

20.中小尺寸面板模組廠全台晶像（3038）今年前三季本業獲利成長，加上匯兌收益挹注，前三季每股稅後純益2.33元，全年獲利可望挑戰歷史新高。全台也積極布局車用市場，期望明年出貨，將成明年的營運成長動能。

21.受到通膨影響，乙盛-KY（5243）今年營運受牽制，儘管第四季拜汽車產品出貨穩定成長所賜，營收仍持續向上，但網雲和消費產品的貢獻仍不如年初預期，就連對明年營收的預期也偏保守，預估會較今年下修一些，惟透過產品結構優化，預期獲利成長率仍可望優於營收成長率。

22.美股道瓊工業指數在上周五上漲199.37點，或0.59%，收在33,745.69點。標準普爾500指數上漲18.78點，或0.48%，收在3,965.34點。以科技股為主的那斯達克指數上漲1.10點，或0.01%，收在11,146.06點。費城半導體指數上漲4.927點，或0.18%，收在2,724.029點。

23.LED產業持續轉型，今年前三季LED封裝廠持續繳獲利財報，綜觀各家廠商法說會，2023年感測、車用成為轉型亮點，尤其地緣政治影響，感測訂單去中化，有轉單來台潛力；電動車中控板的新設計，帶動LED使用量十倍速攀升，新應用、新設計有利於台廠轉型。

24.四年一度的世界盃足球賽，台灣時間20日晚上10：45分在卡達開幕、21日正式開踢，愛爾達連續三屆取得台灣區賽事轉播總代理，並授權中華電信、華視分別取得新媒體、有線電視轉播權。由於本屆世足賽將首度啟用AR轉播賽事，象徵台灣影視產業正式進入AR直播的新里程碑。

25.習拜會14日舉行後，中美緊張氣氛和緩，高層接力開啟對談，先是雙邊經貿官員對話，19日下午再於聯合國氣候變化大會（COP27）展開氣候議題磋商。中國氣候變化事務特使解振華表示，中美氣候談判很有建設性，會繼續展開正式磋商。

26.世足賽21日凌晨在卡達開踢，吸引全球數十億球迷關注。中國大陸雖未擠進32強名單參賽，但仍有大批球迷緊盯著自己喜愛的球隊賽事，帶動大陸餐飲、旅宿和周邊商品的消費熱潮。其中，本屆世足賽的官方商品，有6成是中國製造，為相關廠商帶來可觀的商機。

27.外資回補買超效益擴大，上周台股震盪上揚，周K線連三紅。投資專家看台積電持穩及外資後續回補，有利於台股延續反彈行情，本波九合一選舉前指數上檔有機會上看大波段反彈0.382的14,917點，12,629點確定是今年低檔。

28.聯合國（UN）COP27氣候峰會20日在埃及閉幕，與會代表趕在峰會結束前通過一項歷史性協議，將設立「損失與損害」基金，支付窮國因氣候變遷所造成的損失。不過這些資金將由哪些富國出資與提供多少？協議內容並沒有提及。

29.台商製鞋業重押「雙印」設廠！寶成、豐泰、鈺齊-KY及志強-KY等製鞋廠，均有新的印尼設廠計畫，甚至印度駐台單位與台灣製鞋公會初步達成共識，公會計劃明年率團赴印度考察，了解當地設廠與租稅優惠。

30.藥華藥（6446）多喜臨門！近日不僅獲美國「生物技術突破獎」、「年度最佳治療藥物大獎」，也拿下台灣企業永續獎及全球企業永續獎，而前十月營收更以23.15億元，交出年增626％佳績，隨著海外藥證陸續到手銷售，法人看好明年有機會進入獲利元年。

31.台股近日回神，連帶低波動的台股高息ETF表現也深受法人青睞，統計十檔台股高息ETF基金中近半獲法人買超青睞，投資人買氣也持續追加，反映在績效上，也全數有3％至9％以上的漲幅。

32.聯準會（Fed）升息有望放緩，全球股債市大反彈，若選對反彈力道最佳成長主題，更有助掌握成長行情，其中多元電力與電動車兩大雙電主題，不僅是全球發展主流大勢，還有各國政府政策力挺，需求與銷售成長動能強勁，且產業鏈題材多元，有利趁勢布局雙電主題基金，搶搭最新投資列車。

B.利空因子：

1.FTX事件引發投資人對加密幣的不信任，不僅市場交易量急凍，各地交易平台還發生擠兌，業者為安撫用戶，口頭宣示提供協助之外，也有平台出示PoA資金證明（Proof of Assets），試圖證明自己的真實資產價值。

2.半導體生產鏈進入存貨調整，8吋晶圓代工廠世界先進繼第三季面臨面板驅動IC訂單大幅縮減，第四季亦看到電源管理IC晶圓代工需求轉弱，由於庫存調整會延續到明年第二季，世界先進產能利用率將持續下修，且在中國大陸同業殺價搶單壓力下，明年上半年價量齊跌壓力恐難避免。

3.美國11月以來逾2萬名科技業員工被裁撤，當中包括臉書母公司Meta、推特和雲端軟體商Salesforce等巨擘。據追蹤科技業裁員的網站Layoffs.fyi統計，今年來逾10萬人被裁。專家擔心科技業大裁員可能對經濟產生連鎖反應。

4.美國東北部又將面臨酷寒考驗，賴以取暖的燃料油價格勢必因供不應求飆漲，造成當地家庭預算吃緊，可能促使美東地區改用其他替代燃料減輕負擔。

美國能源資訊署（EIA）的基本情境預測，今年一般家庭的燃料油支出將增加45％。靠這種燃料取暖的家庭，其所受的財務衝擊，料比燒天然氣或丙烷的家庭來得大。

5.瑞銀、澳盛銀和牛津經濟研究院均提醒，經濟前景實為黯淡，2023年全球經濟年增率料僅為2.1％，會是1993年以來、除疫情和全球金融危機時期之外增長率最低的情境，澳盛銀預測台灣2023年GDP年增將不到2％。牛津經濟研究院亦指出，食品類和能源通膨似乎正要大幅回落，但2023年下降的速度卻是高度不確定。

6.各國家央行加大了對抗持續通膨的力度，科法斯表示，最近幾個月，成熟經濟體和新興經濟體都面臨著持續增高日益嚴峻通膨困境。然各主要央行採取激進的貨幣政策關鍵利率提至過去十年來的最高水準，如果貨幣和金融政策繼續以當前速度收緊，將威脅全球經濟增長和金融穩定。

7.保發中心針對產險今年上半年營運，在11月提出產險營運報告指出，產險下半年保費雖有望再提升，但核保和投資雙衰退，獲利將大減。

保發中心針對產險業2022年上半年報告中指出，產險業今年上半年度整體簽單保費共計新台幣1,155億元，較去年同期增加約104億元，增加幅度為9.9％，主要是因火災保險保費收入增加所致。但今年上半年整體保險賠款636億元，較去年同期增加181億元，增加幅度為39.7％。

8.台股電子人氣指標股元太（8069）於法說會後苦吞跌停，儘管樂觀派法人看好長線動能，惟市場仍擔憂全球景氣下行導致短期出貨變數，摩根士丹利證券指出，電子貨架標籤（ESL）零組件庫存調整難以避免，維持對元太「中立」投資評等，靜待更好買點。

9.有不少PCB設備廠認為總經環境不佳影響下，客戶持續去庫存或投資縮手，需求放緩影響下，對2023年前景維持保守看法。

10.中國大陸連續兩天單日確診破2萬例，且防疫政策的變化程度不及市場預期，在需求方面，市場對中國大陸在其防疫限制後，能夠多迅速重新開放經濟，仍存在疑慮。

此外，市場存在對美國更激進升息的擔憂，17日聖路易聯邦準備銀行總裁布拉德重申聯準會（Fed）對抗通膨決心，利率可能需要至少達到5％到5.25％，最高要達到7％，才有足夠限制性，警告未來還有更多苦痛。

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