台股資金歸隊 波段反彈可期

台股反彈，投信法人表示，聯準會最新談話仍釋放偏鷹訊息，市場短線上下震盪態勢不變，建議投資人可採定期定額方式，參與長期獲利機會。

華南永昌台灣環境永續高股息指數基金經理人蔣松原指出，隨國際市場釋放樂觀訊號，外資買盤回籠，大盤近期漲勢凌厲。台股今年跌幅已深，從產業面、評價面等角度分析，不少個股投資價值已浮現，建議投資人同步加入企業ESG表現考量，並採取定期定額方式，優選高殖利率、具ESG評鑑依據的基金做防禦性布局。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，目前2022年預估台股本益比已降至不到9倍，已來到2005～2006年聯準會升息循環末段的低水位下，顯示台股跌勢已達一定程度滿足點。

趙建彰表示，投資人都想等到市場落底或漲勢確立後再進場，但金融市場瞬息萬變，建議可透過定時定額分批低接台股基金。第一金店頭市場基金經理人許維哲說，相對看好剛性需求股，如生技、民生消費、零售及電動車等產業後市。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，外資在庫存之研判上也認為目前正進入谷底調整，明年第二季可望達到反轉往上機會，短期反彈後可等待中期回升的時間點。

中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，投資人宜拉長操作期間，以長線資金布局為主，長期看好具政策性題材產業，如：綠能、電動車及網通等族群。大華優利高填息30擬定經理人鄭翰紘表示，目前位於景氣循環末段，成長股表現相對不振，建議投資人透過價值型投資，挑選穩健配發股利的企業，降低投資組合的震盪。