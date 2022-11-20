台股新一周展望 法人看好族群出列

台新投顧看好網通、伺服器等九類股

台股18日加權指數收盤為14,504.99點，較前周五（11日）累計上漲497.43點，周漲幅為3.55％，周K線連三紅。台新投顧本周看好九大題材類股，包含：網通股、伺服器股、綠能股、生技股、航太股、汽車電子及零組件股、觀光股、內需股、金融股等，研判本周指數將在14,300～14,800點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內利多因素，包含：

1.新台幣轉強，外資回流有利於盤勢資金動能。

2.開放國境，內需回溫有力經濟表現。

3.Q3財報公布後，進入財報空窗期，利空因素較少。

但台新投顧也提醒要留意三項國內利空因素：

1.台灣出口動能下滑，影響基本面。

2.電子終端需求不振，相關公司業績表現減弱。

3.大盤短線漲多修正。

國票投顧：指數上看14,700點

上周台股震盪攻堅走勢，各類股強弱有別，以半導體類指數上漲8.64％最強勢，以食品類指數下跌1.27％最弱勢。國票投顧預期本周指數在14,100-14,700點區間震盪，本周看好五大題材類股，包含：矽智財股、記憶體股、遊戲股、生技股、觀光股等。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期四項國際利多因素：

1.九合一選前最後一周，政策概念股有機會表現。

2.2022 FIFA世足賽開打，面板、運動鞋及紡纖等世足賽概念股有望表現。

3.台股持穩5日均線之上，現階段偏多態勢未變。

4.本波漲勢大盤融資餘額不增反減，維持1,650億元左右的偏低水位，意味籌碼相對穩定。

另要留意三項國內外利空因素：

1.美國最新公布的數據顯示勞動表現尚佳，且近日多位聯準會官員釋出升息看法，以致原本市場的樂觀氛圍有所降溫。

2.美國2年期及10年期債殖利率曲線倒掛加劇，增添經濟衰退疑慮。

3.台股指數來到半年線附近轉趨震盪，高檔調節壓力恐增。

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