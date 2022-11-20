不是國泰富邦 淨值風暴下法人看好2金控

美國通膨降溫，聯準會（Fed）升息轉「鴿」，多數市場人士預期今年12月、明年2月，利率水準落在4.25～4.5％，以及4.75～5％ 反應升幅皆為2碼，3月可能落在5～4.25％，升幅為1碼，之後升息可能暫緩，最快要到明年第四季才會降息，銀行淨利差增幅將因為升息幅度趨緩而減少，加上明（2023）年台灣經濟下行趨勢，恐造成資產品質惡化及潛在增資需求。

綜觀淨利差增幅減緩，台灣明年經濟下行趨勢，影響銀行放款動能，信用成本可能回升疑慮，以及銀行金控淨值受到債券殖利率上揚影響銀行普通股資本適足率與配息能力等條件，法人調降中信金（2891）、兆豐金（2886）至「持有」投資評等，目標價分別為22.5元及27元，看好第一金（2892）獲利及配息能力，給予「買進」評等，目標價上看28元。

投資達人股海老牛建議存股族，投資金融股以金控為主，金控股旗下有壽險、銀行、證券，可分散風險，而全體金控中前10月獲利只有第一金賺贏去年，今年以來股價也相對抗跌，建議優先布局。

此外，台新金（2887）旗下創投持有鑽石生技股票（帳列FVPL）認列30億元評價利益，使得前10個月累計稅後純益破百億元至120.2億元，每股稅後純益（EPS）0.88元；且投資氛圍轉佳，財富管理手收回升，法人也看好台新金。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

延伸閱讀

航運不妙 SCFI連22崩 運價止瀉最後希望曝

台股1指標進入「嚴重超買區」 賣壓來了怎麼辦？ 法人轉進16檔 關鍵原因曝光

熊彈急又快！台股多頭行情到何時？八大投信曝3心法

最壞狀況已過 下波台股主攻手鎖定5類股

台股重登半年線 專家點名3棵搖錢樹太吸金