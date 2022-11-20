航運不妙 SCFI連22崩 運價止瀉最後希望曝

最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）再崩136.45點，來到1,306.84點，跌幅為9.45％，連22周下跌，主要航線運價中，歐洲線大跌2成，美西線跌幅也較上周略增；貨代業者指出，市場貨源持續減少，為了維持裝載率，殺價搶貨加重跌幅，船商力穩運價，預料將進一步縮艙減班。

12月可望出現一波出貨潮，有助運價止穩，甚至小幅回升，但本土法人指出，11月起進入淡季，運價恐持續跌到明年首季的農曆春節過後，航商雖強調長約能保護獲利，卻未見公司出手買回自家庫藏股，顯見後市並不樂觀，若運價後續持續走跌，在燃油、薪資成本高於疫情前之下，明年首季恐見虧損。

據統計，各主要航線運價從高點跌到最新一期現貨報價，多已跌逾67％，近三周SCFI跌幅明顯擴大，另外自11月到隔年農曆過年間，在缺乏貨量支撐之下，法人看衰運價走勢；而航運業者則認為，遠東到美西線之前領先大跌，最新的運價跌幅已經逐漸收斂，市場不太可能永遠處於供需失衡，會逐漸調整運能供給的情況。

全球經濟反轉，航運產業百年一遇的超旺榮景已結束，農曆年前小旺季雖可見到運價回升，惟漲幅有限，後續就看船公司如何調度艙位；匯豐證券指出，通膨壓力持續壓抑需求面，正在給全球貨櫃貿易造成壓力，進一步考量新船交付量會在2023～2024年創新高，運力「供過於求」，對貨櫃航運產業前景保持戒慎態度。

※免責聲明：文中所提之產業內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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