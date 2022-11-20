台股反攻半年線 聚焦2金控法說、台積電

上周台股震盪攻堅，指數曾上攻到14,669點，周K線連三紅。本周指數拚重上半年線，市場聚焦新一波法說會及主要權值股走勢等因素，前者關注國泰金、富邦金等金控法說會釋出最新營運展望，後者留意台積電走勢。



18日震盪拉回收低14,504.99點，半年線14,523點得而復失，當日法人賣超44.12億元，外資賣超23.80億元、自營商賣超23.70億元，投信小買超3.60億元。上周的三大法人合計買超634.60億元，外資周買超782.74億元，投信周買超38.09億元，自營商則周賣超186.04億元。外資在期貨市場增持多單，18日外資台指期未平倉部位1萬2,591口，周增持多單3,680口。



在上市櫃公司陸續公布的10月營收及第三季財報都有不錯業績表現，伴隨台股盤勢反彈行情，市場仍緊盯基本面；本周新一波法說會主要關注金融股，以及官辦業績說明會等，前者有21日國泰金、彰銀，23日開發金、高雄銀，25日富邦金等，雙金控國泰金、富邦金釋出最新營運展望，牽動法人投資策略及金融股走勢。



官辦業績說明會方面，證交所「休閒及運動」主題式業績發表會，有展碁國際、冠星-KY、桂盟、聚陽、復盛應用、拓凱、柏文、巨大等8家上市公司；櫃買中心的生技、半導體、櫃買特色等三場主題業績說明會，有杏昌、創源、醫揚、立衛、M31、意德士、漢科、雙邦、新漢等9家上櫃公司。



台積電為首權值股仍是本周盤面關注重點，也攸關大盤指數能否站穩半年線上，上周台積電股價強彈一度上攻到494元，拉回收487元，已領先大盤站上半年線，後續能否再挑戰上方500元整數關卡以及530元季線，備受市場期待及關注。