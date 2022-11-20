台股重登半年線 專家點名3棵搖錢樹太吸金

美國通膨數據降溫，共和黨在美國期中選舉中獲得眾議院掌控權，意味著未來美國經濟刺激法案推動難度提升，有利牽制美國舉債上限，通膨亦可望避免惡化，燃起全球對於聯準會（Fed）緊縮資金步調可望放緩的期待，全球股市也轉為樂觀氛圍，由美股領軍上演反彈行情，包括S&P500、那斯達克、費城半導體指數等，都已來到半年線位置，道瓊指數更率先突破年線，美元指數則是隨之轉弱。

除了通膨數據報喜，高達七成的美股財報表現也優於預期，低於預期的企業家數僅約三成，且根據市場估計，美國的企業獲利修正可望於明年第二季落底，S&P500的盈餘預估成長在明年第二季可能來到0.9％的低位，不過，進入第三季起將恢復成長，至年底的盈餘成長率上看近雙位數的水準。

全球投資情緒回溫，法人資金也出現回補台股態勢，根據統計，11月以來外資於上市櫃市場合計回補1,448.14億元，為暌違五個月後外資再度轉為買超，若以單月計算，該金額為2016年8月以來最高，更是台股史上外資單月買超第七高金額；本土法人則以投信最力挺台股，11月來持續回補152.03億元，且連續第5個月加碼買超。

從法人資金回補標的分析，11月不論土洋法人皆針對之前超跌的科技股積極回補，包括光電、電子零組件、半導體等，進而帶動電子指數率先傳產與金融指數站回半年線之上，大盤也來到半年線位置，若電子股能維持於半年線以上位置，則台股反彈趨勢可維持。另觀察近期盤面各產業走勢，類股輪動鮮明，而具有營運走出低點、前波股價超跌、具有題材等族群，更是本波反彈行情資金聚焦之處。

除美股牽動台股表現，中國大陸官方對於疫情的態度，也是影響台廠供應鏈的關鍵之一，中共二十大會後因為防疫清零政策不變，並強調共同富裕、進口替代等政策方向，市場對於二十大後情緒轉向失望，加上動態清零政策之下，包括個人家戶或是企業，都出現消費支出趨緩狀況，大型科技企業受到嚴格監管影響，線上零售業則於過去一年快速下滑，小額經濟也同樣面臨影響。

根據國際貨幣基金（IMF）預估，大陸GDP於2022年、2023年將分別為3.2％、4.3％，整體中國經濟成長仍著重於基礎設施，包括碳關稅實施加速中國進口替代政策，有利新能源車產業、共同富裕課徵企業稅，有利更多資金在5G、自動化及醫療保健等設備投資，進而帶動相關台廠獲利表現。

整體而言，近期整體投資情緒轉趨樂觀，就技術面來看這波反彈趨勢仍持續，不過考量台股前景仍有不確定因素，包括美國經濟可能軟著陸、總經指標轉弱、美債終端利率仍高、通膨仍位於相對高水位、全球企業支出加速緊縮且獲利下修、庫存問題延續等，預料盤勢在反彈之後仍可能出現震盪走勢，投資人宜於反彈適時獲利了結並慎重配置，同時針對明年展望審慎選股，伺機布局。

（文／保德信大中華股票投資市場投資長 郭明玉）

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