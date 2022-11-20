嚴重超買？台股有賣壓 法人挺16檔補漲股

台積電上演軋空秀，帶動加權指數高低點反彈2,040點，一線大廠個股彈幅高達3成，而獲利了結賣壓也逐漸湧現。投資專家表示，萬五是台股下一個要攻堅的關卡，配合法人逢高換股操作，類股輪動因此加速，篩選包括旺宏、大立光、技嘉等16檔個股，股價蓄勢待發，可作為布局參考。

旺宏等三檔個股外，還有微星、華邦電、南亞科、群創、彩晶、玉晶光、嘉澤、信驊、長榮航、長榮、萬海、寶齡富錦、台康生技等個股，含括電子及傳產類股，近一周法人卡位積極。

第一金投顧董事長陳奕光指出，台股此波熊彈，一線廠如台積電、聯發科、國巨等領先反彈，市場尋找跌深股接棒。他建議，電子股可看面板、記憶體、伺服器、板卡、光學等類股，傳產則以貨櫃三雄、 航空、營建為主要標的，有望落後補漲。

兆豐投顧董事長李秀利指出，美國消費者物價指數（CPI）、生產者生產者物價指數（PPI）數據降溫大於預期，加上股神巴菲特首次買進台積電利多激勵，帶動台股相繼收復季線、半年線。

惟台股近期急漲後，接近9月14日空方缺口（14,699～14,856）反壓，加上技術指標日KD在90以上的嚴重超買區，短線有整理需求，下檔頸線14,400點支撐若有守，預期指數經震盪整理後，仍可望再走強。

台新投顧副總經理黃文清指出，美聯儲官員發言再釋鷹訊，亞股漲跌互見，台股表現靠後。加權指數低點反彈來到半年線位置，獲利賣壓增加，加上進入財報空窗期，短線將由訊息面左右盤勢。

後續可觀察台股半年線是否有效站上，若站上則反彈氣勢可望延續。操作上，短線漲多後，類股輪動加速，留意傳產族群落後補漲。

群益投顧副總裁曾炎裕指出，股神巴菲特旗下波克夏公司，買入41.2億美元台積電ADR 6,010萬單位震撼全球金融圈，持股1.4％躍居台積電第五大股東；對沖基金老虎全球（Tiger Global）、橋水（Bridgewater）也敲進。

目前外資對台積電持股71.8％，主要股東包括貝萊德（BlackRock）、先鋒（Vanguard）與新加坡主權基金GIC，未來新外資股東將會持續加碼，並吸引各路資金跟進。

11月26日是台灣選舉日，國安基金自7月起進場護盤，近日政策面種重點在科技產業投資，包括台積電1奈米廠、ASML新廠選定新北、台版晶片法案、防疫鬆綁活絡內需經濟等，11月起科技股重回主流股地位，有利反彈行情持續。

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