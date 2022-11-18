巨路今年EPS上看8元

程控廠巨路（6192）今年半導體、石化和電力接單強，前三季稅後純益6.74億元、年成長8％、每股稅後純益約6.44元。整體來看下半年表現將優於上半年，全年每股獲利可望突破8元。公司新接訂單仍頗有斬獲，因為客戶涵蓋產業較為多元，較不易受景氣波動衝擊，明年營運仍可望維持成長。

巨路前三季合併營收為48.77億元，較去年同期成長6.6％，毛利率維持在33.42％的水準，營業利益約8.52億元，年成長1.55％，稅前盈餘約9.15億元、年成長9.84％，稅後純益達6.74億元，亦較去年同期小幅成長8.0％，每股稅後純益則為6.44元。

展望第四季，巨路表示，第二季和第三季是今年的營運高點，第四季因為消費性電子需求放緩，電子零件部門面臨庫存調整，包括電子元件MOSFET、工業儀表控制閥等，都需要時間消化庫存。不過整體來看，下半年獲利仍優於上半年。巨路今年減資1成，減資後股9.62億元，法人預估，巨路全年每股純益可望達8元。

至於明年度來看，巨路指出，公司近期新接訂單仍頗有斬獲，產業涵蓋半導體、天然氣、電力、焚化爐及水力事業。公司強調，因公司客戶涵蓋產業較為多元，較不易受景氣波動衝擊，未來數季仍成長可期。

巨路過去大陸、台灣的營收比重大約是5：5，現在大陸降到40％，公司策略性跟台資企業做生意。程控事業占營收比重大約是80％，進一步細分產業別，石化業占比約40％、半導體約佔35％、電力占比約10％。巨路表示，今年石化、半導體、電力等產業，接單都蠻強，預期明年營收仍有個位數的成長。

全球淨零碳排的趨勢之下，更仰賴天然氣，天然氣儲槽一直蓋，現在只有11座，台灣存量每多一天就要多一座天然氣儲槽，政策性增加儲備量，因此需求很強。