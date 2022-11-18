嘉基強攻Thunderbolt 4 營運補

Thunderbolt 4持續轉換以及應用範圍增加，為嘉基（6715）2023年營運增添動能，市場看好該公司受惠Thunderbolt 4持續導入，明年營運有望更勝今年，18日在買盤強力推升下，以135元亮燈漲停，突破季線壓力。

嘉基表示，今年主要受惠商用客戶需求穩健，業績維持成長，放眼2023年，預期動能除了來自客戶持續導入Thunderbolt 4外，Thunderbolt 4開始切入顯示器領域，及NB／PC內CPU連接較遠的Thunderbolt 4接口所需的高頻高速內部線，會是新的成長動能來源。

嘉基第三季稅後純益1.99億元、每股純益3.27元，獲利改寫單季新高，累計前三季稅後純益達4.45億元、每股純益達7.4元，超越歷年全年表現。

公司表示，目前Thunderbolt 4 NB透率約70％～80％，雖然還會持續提升，考量基期已高，嘉基也已開始布局新應用，目前鎖定顯示器領域，也看到品牌廠持續將Docking Station或STB導入顯示器中。

嘉基表示，顯示器能換上Thunderbolt一定是正面因素，尤其買顯示器會附線，要的長度通常會超過一米，價格上也會較好，公司預期Thunderbolt 4顯示器滲透率能拉升到30％的話，就有望看到另一波有感的成長。

NB／PC的內部高速線方面，嘉基分析，很常看到NB只有一側有Thunderbolt接口，或是桌上型電腦只有後板上的I／O有，其原因跟主板上CPU要去連接接口的距離有關，以蘋果NB來說是直接在左右兩側都放Thunderbolt controller，但此舉成本相對較高，所以目前非蘋NB大多只有單邊距離較近的一側有。

針對於此，嘉基也以新材料去開發扁型高頻高速線，有機會取代IC讓CPU去連接較遠的位置，讓NB另一側或桌機前板上可以有Thunderbolt 4接口，目前該產品已獲Intel認證，下游代工廠也已經開始採用，除了明年採用率有望提升，也有機會推到網通等其他市場中。