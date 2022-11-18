京鼎本季營收 可望再創高

半導體設備大廠美商應用材料召開法人說明會，雖受到美國對中國擴大半導體設備出口管制影響，恐導致2023年營收短少25億美元，但對2023年會計年度第一季（截至明年1月底）展望優於預期，隨著供應鏈瓶頸化解，可滿足更多客戶訂單。法人看好合作夥伴京鼎（3413）第四季營運，可望續創新高。

應用材料公告截至10月底的2022年會計年度第四季營收優於預期，雖然面對美國禁止半導體設備出口至中國禁令，但2023年會計年度第一季營收中間值，預估達67億美元，優於市場普遍預期的63.5億美元，且半導體系統營收將較上季成長。

應用材料總裁暨執行長蓋瑞．迪克森（Gary Dickerson）表示，應用材料以創紀錄的業績為2022年會計年度劃下圓滿句點，將專注於緩解供應鏈的限制，並盡一切可能滿足客戶的需求。

雖然在地緣政治和宏觀經濟的挑戰下，放緩了近期的支出成長率，但仍進行策略性投資以贏得重大技術轉折，這將助力應用材料成長動能可以超越整個半導體產業平均水準。

對於美國對中國發布的新禁令，蓋瑞．迪克森表示，應用材料已採取所有必要行動遵循出口規定，包括依法暫停出貨並停止提供支援。預估新禁令對2023年會計年度的整體影響可能高達25億美元，實際影響可望降低至15億～20億美元，部分將取決於美國政府批准許可的速度，以及受影響企業如何重新調整投資重點。

應用材料合作夥伴京鼎第四季接單續強，10月合併營收月增1.1％達14.17億元，較去年同期成長33.4％，續創單月營收歷史新高，累計前十個月合併營收120.79億元，較去年同期成長21.4％。法人預期京鼎第四季營運續創新高，全年營收較去年成長2成目標將順利達成。

京鼎受惠於先進製程擴產未受修正，蝕刻和薄膜設備接單強勁，不僅化學氣相沉積（CVD）設備出貨暢旺，包括物理氣相沉積（PVD）及原子層沉積（ALD）等新產能已順利開出，可望挹注明年營運表現。