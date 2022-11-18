台股選後看萬五 利多利空一表大盤點

美國國會再度出現兩黨分治局面，出現政治僵局機率攀升，加上市場持續重新評估聯準會（Fed）的升息進程，美股短線因此走疲，惟市場專家表示，台灣在選舉、作帳、台版晶片法三多齊發下，台積電於500元關前蓄勢待發，看好台股選後續攻向萬五靠攏。

台股日前一口氣直接越過季線，近日在半年線徘徊，但季線與半年線扣抵位置，皆在波段高檔，下彎壓力沉重。資深分析師杜金龍強調，台股最重要兩條均線為季線與年線，半年線理論上沒有支撐或壓力，指數近期震盪屬於短線漲多後的日KD值修正，以型態學而言，圓形底拉回的把柄處是換手時機，他樂觀分析，未來台積電突破後換手成功，半年線很快就會突破，預期年線15,975點才是多空關鍵位置。

「熊彈」可望轉「牛升」

第一金投顧董事長陳奕光指出，在指數越過年線轉為「牛升」前，台股現階段仍屬「熊彈」，不過，四大利多齊聚，包含台積電「借西風」，10月台積電ADR均價低於第三季，預期巴菲特將持續加碼外，年底軋空手、軋借券、軋融券及軋T50反1的四軋行情啟動，以及上市櫃獲利有望連兩年突破4兆元、政策利多推動下，指數在選前上看14,900點，封關前有機會突破萬五大關。

九合一大選即將在26日登場，據統計，2000年以後五次縣市長選舉，選前一周大盤上漲機率高達六成外，重要是，選後一周容易出現慶祝行情，近五次上漲機率高達100％，平均漲幅5.01％；此外，12月為台股每年最強月份，2001年以來21次僅3次收跌，上漲機率高達85％以上。

12月漲率高達85％

統一投顧董事長黎方國認為，過往經驗台股在11、12月易漲難跌，隨著國際利空逐漸好轉，年底集團作帳、政府釋放代操資金等利多，目前進場做多勝算高，短線雖有拉回，但量能並未失控，整理之後仍將持續上攻。

台股周線連三漲，本周市值大增1.54兆元，大盤18日最高來到14,669點，再創波段高點，自10月25日低點12,629點，累計漲點達2,040點，其中，台積電貢獻逾千點，成為多頭總司令，除外資積極回補，近18個交易日合計買超484億元，「股神」巴菲特及全球著名避險基金第三季大買台積電ADR，以及台版晶片法案過關，更是成為兩大催化劑。