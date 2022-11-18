11月18日一分鐘強弱勢股
11月18日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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華經（2468）
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10
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進入Q4入帳高峰期，營運可望加溫，券資比偏高、軋空力道強
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辣椒（4946）
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9.99
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大陸對遊戲產業打壓有望鬆綁，韓遊戲展G-Star開展，遊戲股猛攻
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富野（2736）
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9.95
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本土疫情趨緩，國內口罩政策最快月底鬆綁，觀光概念股歡呼
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建碁（3046）
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9.95
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KD指標黃金交叉，股價重返60元大關，續戰前高61.8元
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昇銳（3128）
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9.93
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NDAA轉單效應續發酵，海外市場主攻美國，Q4、明年正面看待
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優群（3217）
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9.92
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DDR5滲透率提升、微型沖壓件訂單回溫，法人估明年營收增雙位數
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亞洲藏壽司（2754）
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9.92
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外資連六日大買2,294張，10月營收年月雙增，股價18日衝掛牌新高
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倫飛（2364）
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9.88
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歐洲客戶需求拉抬，營運動能回升，Q4營收有望成長
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歐買尬（3687）
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9.14
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遊戲類股群起表態，單日成交量創三個月新高，量價齊揚
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M31（6643）
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9.13
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先進製程晶片研發開案量增，Q4營收有望續締新猷，外資連十買
製表：鄭郁平
11月18日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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元太（8069）
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9.81
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明年景氣有衰退疑慮，外資調降評等，股價下探四個月來新低
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晶睿（3454）
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6.79
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當沖比逾六成、籌碼紊亂，股價9點半後下殺翻黑，回測5日線
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生華科（6492）
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5.75
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外資連兩日賣超248張，股價大漲後回檔，拉回失守季線
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上品（4770）
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5.61
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法人資金大撤離，連15日大賣3,524張，投信也連兩日轉賣91張
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昇佳電子（6732）
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5.33
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上漲遇半年線反壓，量縮下跌回測5日線，外資反手調節140張
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通嘉（3588）
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5.14
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10月營收創32個月新低，上檔半年線壓力沉重，股價回測月線
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力智（6719）
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4.75
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產業逆風、庫存調整壓力，PMIC降價壓力重，Q4營運看法保守
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新唐（4919）
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4.55
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股價連兩日挑戰半年線未果、18日壓回，外資連三日大賣6,181張
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振曜（6143）
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4.43
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電子紙龍頭元太跌跌不休，合作夥伴也遭殃，70元之上壓力沉重
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第一銅（2009）
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4.25
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美元轉強、LME銅價走跌，概念股承壓，外資連四賣1,661張
製表：鄭郁平
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