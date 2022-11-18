11月18日一分鐘強弱勢股

11月18日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

華經（2468）

10

進入Q4入帳高峰期，營運可望加溫，券資比偏高、軋空力道強

辣椒（4946）

9.99

大陸對遊戲產業打壓有望鬆綁，韓遊戲展G-Star開展，遊戲股猛攻

富野（2736）

9.95

本土疫情趨緩，國內口罩政策最快月底鬆綁，觀光概念股歡呼

建碁（3046）

9.95

KD指標黃金交叉，股價重返60元大關，續戰前高61.8元

昇銳（3128）

9.93

NDAA轉單效應續發酵，海外市場主攻美國，Q4、明年正面看待

優群（3217）

9.92

DDR5滲透率提升、微型沖壓件訂單回溫，法人估明年營收增雙位數

亞洲藏壽司（2754）

9.92

外資連六日大買2,294張，10月營收年月雙增，股價18日衝掛牌新高

倫飛（2364）

9.88

歐洲客戶需求拉抬，營運動能回升，Q4營收有望成長

歐買尬（3687）

9.14

遊戲類股群起表態，單日成交量創三個月新高，量價齊揚

M31（6643）

9.13

先進製程晶片研發開案量增，Q4營收有望續締新猷，外資連十買

製表：鄭郁平

11月18日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

元太（8069）

9.81

明年景氣有衰退疑慮，外資調降評等，股價下探四個月來新低

晶睿（3454）

6.79

當沖比逾六成、籌碼紊亂，股價9點半後下殺翻黑，回測5日線

生華科（6492）

5.75

外資連兩日賣超248張，股價大漲後回檔，拉回失守季線

上品（4770）

5.61

法人資金大撤離，連15日大賣3,524張，投信也連兩日轉賣91張

昇佳電子（6732）

5.33

上漲遇半年線反壓，量縮下跌回測5日線，外資反手調節140張

通嘉（3588）

5.14

10月營收創32個月新低，上檔半年線壓力沉重，股價回測月線

力智（6719）

4.75

產業逆風、庫存調整壓力，PMIC降價壓力重，Q4營運看法保守

新唐（4919）

4.55

股價連兩日挑戰半年線未果、18日壓回，外資連三日大賣6,181張

振曜（6143）

4.43

電子紙龍頭元太跌跌不休，合作夥伴也遭殃，70元之上壓力沉重

第一銅（2009）

4.25

美元轉強、LME銅價走跌，概念股承壓，外資連四賣1,661張

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平