觀光股一枝獨秀 14檔紅通通 元太苦吞跌停

台股今天18日收盤報14,504點，跌30點，跌幅0.21％，成交量2,362.74億元。大盤在權王台積電開高下，一度漲逾百點，不過昨天強勢的大立光震盪走低，午盤後漲勢收斂，台股創波段高後拉回收黑，周線連3紅。

盤面上，元太在法說會後賣壓湧現，盤中雖然跌停打開，不過尾盤在連續賣單調節下，終場仍打入跌停170元；另外，康控自17日起打入全額交割股並採分盤交易，股價則連吞兩根跌停。

亞洲藏壽司受到Q3營運動能強彈激勵下，股價直攻漲停144元，創上櫃新高價，觀光旅遊族群齊揚，富野飆上漲停，五福收盤大漲7％、易飛網則漲逾4％，而生技股寶齡富錦在買盤推升下，盤中一度攻上176.5元，終場大漲8％作收。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計倫飛、嘉基、辣椒、亞洲藏壽司共14檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現亮眼，其中以生技及玻璃類股波動最大，分別上漲1.87％及1.41％，運輸及水泥類股表現疲軟，下跌1.73％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有10檔5.86％以上漲幅，其中、華經（2468）、建碁（3046）、倫飛（2364）、安普新（6743）、嘉基（6715）等5檔觸及漲停，其餘依序為寶齡（1760）、美時（1795）、愛普*（6531）、陞泰（8072）、永固-KY（5546）。

今日上市有10檔股票4.25％以上跌幅，其中1檔觸及跌停為康控-KY（4943），其他依序為誠創（3536）、晶睿（3454）、上品（4770）、通嘉（3588）、大統新創（1470）、力智（6719）、新唐（4919）、高力（8996）、第一銅（2009）。

上市成交量前10名個股依序為華新（1605）、聯電（2303）、台泥（1101）、長榮航（2618）、友達（2409）、華航（2610）、美時（1795）、寶齡（1760）、鴻海（2317）、欣興（3037）。

上櫃股今漲幅達9.13％的有12檔，其中有9檔觸及漲停，分別為辣椒（4946）、富野（2736）、昱泉（6169）、昇銳（3128）、亞洲藏壽司（2754）、優群（3217）、環天科（3499）、兆遠（4944）、世紀（5314），其餘依序為聰泰（5474）、歐買尬（3687）、M31（6643）。

上櫃股今跌幅超過4.4％的有10檔，其中1檔觸及跌停為元太（8069），其他依序為昇華（4806）、精湛（2070）、天蔥（2740）、宏大（8932）、生華科（6492）、昇佳電子（6732）、利機（3444）、沛亨（6291）、茂達（6138）。

上櫃成交量前10名個股依序為元太（8069）、昇銳（3128）、新盛力（4931）、立端（6245）、創惟（6104）、合一（4743）、鈺創（5351）、世界（5347）、智擎（4162）、天鉞電（5251）。

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