11/18盤中熱門焦點股

今（11/18）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）外資降評+放緩擴產腳步 元太早盤殺至跌停

繼日前遭到外資調降評等後，元太17日法說會再釋利空消息，表示明年營運還是會持續成長，但放緩擴產腳步。受此衝擊，元太今（18）日開盤不久即打入170元跌停價，截至上午10時許，仍在跌停價附近開開關關。

元太17日法說會，董事長李政昊指出，明年大環境有景氣衰退的疑慮，雖然電子貨價標籤是少數有亮點的產品，但電子書閱讀器還是有受到影響，2023年保守看待。元太明年營運還是會持續成長，但是公司也放緩擴產腳步，新竹新廠第二條線以及觀音廠都會延後啟動。

元太今年營運成績亮眼，第三季合併營收為81.04億元，年成長84％，歸屬於母公司之淨利為42.4億元，單季稅後每股純益3.72元。前三季合併營收215.17億元，較去年同期成長67％，為近11年同期新高，營業利益為66.20億元，較去年同期成長3.65倍，稅後純益約42.4億元，年成長245.82％，每股純益約3.72元，營業利益和淨利同步創下歷年同期以來新高點。

展望後續的營運，李政昊表示，第四季營收相對於第三季仍有個位數的成長，明年第一季來看仍會是年增表現，但是季對季會衰退。明年景氣衰退的疑慮增加，電子書閱讀器、電子筆記本都會受到影響，但是市場轉換成彩色電子書閱讀器、期望有換機潮，市場會成長或下滑還要觀察。在全球不景氣的環境之下，電子貨架標籤會是產業中少數的亮點。

（工商時報 袁顥庭、數位編輯）

（2）祥碩基本面轉折點出爐 外資續評加碼、上看千元

美系外資針對祥碩（5269）出具最新研究報告，預計第四季到明年第一季在庫存調節下，營運能見度較為保守，但在USB4新品加入下，看好明年第二季會是祥碩的基本面復甦轉折點，現階段維持祥碩目標價1000元、評等加碼。

美系外資表示，在PC產業短期內繼續去庫存下，預計祥碩第四季營收可能季減25~30%，且有鑑於存貨重估損失揮之不去，加上還有年終報銷支出，單季毛利率不排除會低於50%。展望明年第一季，目前沒有明確的能見度，預計要到明年第二季才會是一個潛在的轉折點，主要根據祥碩產品的恢復時間通常會在端市場系統產品（即主板、台式機、存儲等）後2~3個月，而近期主板市場需求趨於穩定，其次，就是祥碩主要客戶之一的跨平台產品庫存水平降低，該趨勢會延續到明年第一季。現階段維持祥碩目標價1000元、評等加碼。

美系外資表示，祥碩預計在明年第二季、第三季出貨USB4的控制晶片和主機控制晶片，基於終端市場、客戶以及當前的能見度來看，估明年第二季會是祥碩的基本面復甦轉折點。祥碩的USB4設備控制晶片可望率先被高端SSD採用，之後可能會擴散到中檔產品，但時間尚未確定。對於USB4主機控制晶片，祥碩與一些客戶合作，另一方面，祥碩USB4產品在在產業具競爭領導地位(40Gbps數據傳輸速度和與 PCIe的兼容性、DisplayPort、USB供電、Thunderbolt 3 等)。另外，祥碩的USB4 主機控制晶片受到了高度關注，特別是來自非英特爾平台。

美系外資表示，祥碩在大陸的業務包括專案直接入帳以及標案，因2022年宏觀經濟放緩，故標案部分可以暫且不納入計算，2023年當地標案狀況要待農曆年後再持續觀察，至於直接專案貢獻來自供應給各種應用，包括I/O集線器、監控和工業，這部分今年上半年貢獻為營收的中個位數，但下半年恐降到低個位數。

晶圓產能上，美系外資表示，祥碩將55奈米和8吋用於傳統產品，28奈米用於新產品，祥碩目前對投片持謹慎態度，但其正在為新產品建立庫存產品，對於2023年潛在的代工成本上漲，祥碩將與主要終客戶一起應對挑戰。

（時報資訊 財經內容中心）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電（2330）：費城半導體指數逆漲，台積電ADR收高2.56％。今日跳空開高6.5元至491.5元，晨盤494元平了本波新高，率台股再攻半年線。

2.祥碩（5269）：知名分析師郭明錤指所有2023下半年新款iPhone均捨棄Lighting改為USB-C，看好供應商祥碩等受惠。股價開低翻紅創784元新高。

3.金像電（2368）：明年營收拚雙位數成長，三大法人全面買超，開盤直接登百元。

4.南亞科（2408）：美光減產2成有助價格提前落底，營運可望逐步回穩，買盤推升股價攻上60元。

5.元太（8069）：景氣差，明年保守看待，賣單湧出觸跌停，跌落五日線探170元。

6.技嘉（2376）：顯卡及主機板Q4谷底回升，明年營運樂觀。消息面帶動早盤升4.6％、逼近年線。

7.大立光（3008）：小摩按讚喊上2500元，獲外資及投信連買相挺，惟近期漲多，今開高震盪，拚守2300元及股王寶座。

8.嘉澤（3533）：明年英特爾、超微新一代伺服器平台可望加持營運，今早突破850元，寫新天價。

9.漢唐（2404）：前三季每股盈餘已超越去年全年，外資連4買，早盤突破高檔震盪區間，創下逾2個月高點。

10.愛之味（1217）：生技布局有看頭，今年獲利有望挑戰15年新高，勁揚半根漲停。

11.漢磊（3707）：Q4接單滿載，明年獲利再戰新猷，昨獲三大法人聯手買超3621張，一度揚勁升2％，挺進半年線。

12.聯一光（3441）：毛利率高掛，Q4獲利拚比去年同期好，帶量跳漲4％，站上40元逾2個月高價。

13.立端（6245）：明年業績拚增雙位數，獲外資連6買，放量觸漲停，衝上3年半高點。

14.聯發科（2454）：摩根大通指出，基於大陸市場回補庫存、需求復甦等四大理由，維持「優於大盤」評等，並把推測合理股價調高到850元。股價漲近2％至740元。

15.創惟（6104）：知名分析師郭明錤指新款iPhone均將改為USB-C，看好既有供應商受惠，股價穩漲一度進逼百元關卡。

16.台聚（1304）：EVA第四季旺季不旺，看長線展望仍佳，股價開低後翻紅。

17.北極星藥業-KY（6550）：納入台指上市上櫃生技醫療股價指數成分股，聞訊歡漲3％，站穩百元及五日線。

18.美時（1795）：擁五大利多，法人喊買，帶量大漲半根停板，衝上波段高。

19.華經（2468）：Q4營運正向，及內資敲進中小型股，早盤急拉奔漲停。

20.建碁（3046）：進軍工控、充電樁領域有成，今早獲多頭青睞，高掛漲停價60.8元。

21.麗臺（2465）：買盤轉進板卡族群，今早放量勁揚6％以上。

22.喬山（1736）：Q4獲利戰今年高，全年營收拚新猷，放量走揚5％，重返五日線。

23.富邦媒（8454）：雙11過後黑五登場，惟資金轉向電子，股價先在550元上方高檔震盪。

24.為升（2231）：強攻北美市場為明年營收添柴+外資回籠，震盪整理結束，大漲6％望向150元。

25.富野（2736）：看好解封買盤重新進駐，股價急拉漲停。

26.亞洲藏壽司（2754）：疫情趨緩推升外食餐飲需求，股價上攻143.5元新高。

27.日月光投控（3711）：第四季營運有撐，正向看政院通過台版晶片法草案，股價續漲進逼95元。

（時報編輯 沈培華）

（4）玻陶股短多竄入 台玻、和成帶頭衝

台股今日陷入整理，玻陶股短多竄入，龍頭股台玻（1802）領軍衝鋒，和成（1810）跟進上漲3%，帶動玻陶指數逆勢揚升，成為盤面的強勢焦點之一。

和成除了本業之外，已經打入國防工業體系，又推出複合式碳纖維輪圈、碳纖維蛙鞋及氧化鋯瓷塊的牙材產品，在兩大主軸支撐下，法人看好，營運表現。

和成前3季營收37.64億元，毛利率25.9%，表現優於去年同期的25%，營業利益1.12億元，也較去年同期虧損0.6億元來的好。不過，業外因去年因有處分利益墊高基期下，前3季稅後純益1.52億元，年減86.3%，每股純益0.43元、低於去年同期的3.03元。

台玻前3季合併營收324.72億元、年減23%，營業毛利44.28億元、年減68%，營業利益5.27億元、年減達95%，稅前淨利15.52億元、年減85%，歸屬於母公司業主淨利2.59億元、年減97%，EPS 0.09元、遠低於去年同期的2.87元。

（時報資訊 郭鴻慧）

（5）Q3獲利出色 愛之味重回票面

愛之味（1217）第3季獲利2.62億元，年增178%，創2008年第一季以來新高，股價重回票面，漲幅超過3.5%。

愛之味挾著中元普渡檔期及認列轉投資高野健康生技利益雙加持，第3季稅後盈餘2.62億元，年增178%，創2008年第一季以來新高，EPS0.52元。愛之味前3季稅後盈餘3億元，每股盈餘0.59元，超車去年全年每股獲利0.41元。

愛之味第三季獲利出色，主要受惠業外轉投資，其中轉投資的高野健康生技認列投資利益1.78億元，另外，轉投資的台灣第一生化公司，今年無菌冷充專業代工營運旺季滿載相當強勢。

（時報資訊 郭鴻慧）

（6）技嘉連噴3天股價創半年高 外資喊價130元

技嘉（2376）本周連噴3根長紅K棒，股價創近半年來新高，本周外資和內資同步買超，千張大戶持股也逾6成。外資法人出具最新報告給予「表現優於大盤」評等，目標價上修到130元。

技嘉Q3營收241.92億元，季增6.76％，年減22.68％，毛利率12.4％，業外主要是匯兌收益，單季稅後獲利11.68億元，季增18.94％、年減64.47％，EPS 1.84元。營收比重VGA顯卡45％、主機板23％、伺服器18％，其他24％。展望2023年MB、VGA至少個位數成長，伺服器看雙位數成長。

有關升息跟通膨使消費市場疲軟看法？技嘉認為，MB跟VGA受到今年Q4~明年Q1有新品上市，預期第四季比第三季好，明年也應該如此，消費性產品VGA跟MB至少有個位數成長。

至於現在庫存水位，技嘉強調已達到正常水準，顯卡現有庫存主要是新進貨產品，新品供不應求，預計現有庫存價格往下跌機率非常低，Q1新品上市，未來兩季都不錯。顯卡RTX-4090和4080系列銷售強勁，明年首季主流款 （ RTX4050/4060/4070 ）預計也將是驅動營收成長的動能。

在對SERVER今明年展望方面？技嘉認為，年底到明年年初AMD、INTEL都有新世代CPU發表，整體明年成長可預期。伺服器扣除俄羅斯部分2023年會繼續成長，新品導入對業績有幫助，1Q~3Q伺服器還有缺料，第三季末大部分缺料問題解決，中國封城解決繼續出貨。

法人估，技嘉Q4整體營收季增可達9％，毛利率也可望呈季增，估達15.6％。明年技嘉的全年營收將維持正成長，逐漸擺脫今年以來的逆風。

（時報資訊 財經內容中心）