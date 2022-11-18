11/18盤前｜現金為王！壽險業賣股債變現

本日重要投資情報：

（1）國銀平均流動性覆蓋率 跌破130％

（2）這家肺癌新藥通過陸審批 搶攻百億商機

（3）立訊搶蘋果 和碩淡出?代工訂單移轉跡象曝

（4）一文看懂台版晶片法 台積電靠3關鍵吃補丸



工商時報為您精選今日不得不知的財經資訊，開盤前掌握投資先機。



防黑天鵝突襲 壽險業賣股債變現

據保險局統計，壽險業國內現金部位到9月底降到3,050億元，至少是近三年來的新低，壽險業到9月底帳上現金及約當現金部位降到9,033億元，比去年底減少6,417億元，亦是近四年來首度跌破兆元 …閱讀全文

國銀平均流動性覆蓋率 跌破130％

銀行局17日公布，國銀第三季底平均流動性覆蓋率（LCR）為127.27％，比第二季拉高0.74個百分點，但去年四季及今年第一季都是在130％以上，去年第一季更有137％以上，今年第二季及第三季跌破130％，代表國銀合格高品質流動資產減少，其中可100％計入的就是現金部位 …閱讀全文

這家肺癌新藥通過陸審批 搶攻百億商機

共信-KY（6617）17日公告，旗下治療肺癌性癌新藥PTS302，已通過中國藥監局審批，近日正式領證；共信已與各省市代理商陸續簽署代理合作協議，初步先鎖定30家核心醫院為第一階段目標市場，搶攻百億元商機 …閱讀全文

一文看懂台版晶片法 台積電靠3關鍵吃補丸

蘇揆說，政府以行動支持半導體產業，這可說是史上最高研發及設備投資抵減法案。預計明年元旦上路，台積電及聯發科等大廠可望受惠 …閱讀全文

立訊搶蘋果 和碩淡出?代工訂單移轉跡象曝

和碩與立訊都沒有針對立訊員工進入和碩上海昌碩廠房做出澄清，據了解，立訊人員進入和碩廠房並非是空穴來風，應與蘋果預計在明年上市的XR頭戴裝置的代工訂單移轉有關 …閱讀全文

外資買盤卡位 14檔同歡 永豐金最受寵

外資17日轉為小賣超33億元，終止過去連四日買超1,328億元，但對永豐金（2890）、元大金（2885）及日月光投控（3711）等14檔，仍連續十個交易日以上買超，且在連買期間合計加碼1萬張以 …閱讀全文

河靜鋼降盤價 中鋼：隱約出現落底訊號

繼中鋼開出12月內銷盤價後，越南河靜鋼17日也開出明年1月內銷盤價，受到低價進口貨擾市與需求較差影響，跟進調降熱軋、線材產品價格，每公噸降50～60美元，降幅逾8％～9％，期能因應進口貨的競爭 …閱讀全文