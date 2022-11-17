神山休息 法人悄買9檔中小型股接棒衝

台股在急彈2千點後，遇到半年線壓力，短線指標過熱，獲利了結賣壓出籠，今天小跌2.12點，外資也反手賣超33億元。精研技術分析20年的摩爾投顧分析師江國中表示，技術面來看，大盤指數已經站上所有短期均線，下檔有季線及多方跳空缺口支撐，預估回檔幅度不會太深。

不過，台股自低檔反彈至今漲幅雖大，但是由融資餘額來看，這波行情散戶幾乎完全沒賺到，從10月25日低點12,629點當天融資1,678億元，到昨天為1,632億元，指數大漲2千點，融資還反向減少46億元。反觀融券仍維持63萬張，居高不下。

江國中分析，這顯示散戶投資人活在過去，受消息面影響太深，覺得：｢一堆公司公布10月營收衰退30～40％，業績那麼差！景氣根本沒有好！行情僅是反彈。」但股市是領先指標，以基本面來說，大部分的公司，尤其修正最嚴重的電子股，最差就這樣了，將在2023年上半年落底。而這波上漲，正反映股市「利空出盡、最壞的狀況即將過去、底部已過」。

江國中認為，未來三個月，台股不會破底，不過萬五是前波密集套牢區，要直接衝破萬五機會不大。雖接指數向上的空間不大，但資金將會移轉到以中小型股身上。

而投信正是中小型股推升的最大主力，檢視近期投信買超積極的個股，包括生技族群的智擎（4162）、台康生技（6589）；IC設計的新唐（4919）、瑞鼎（3592）、天鈺（4961）；還有光罩（2338）、玉晶光（3406）、美食(2723）、旺矽（6223）等，股價表現亮眼。由投信近期大買中小型股來看，很多中小型股將啟動「校正回歸」行情，值得期待。

（旺得富理財網 王順泉）

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