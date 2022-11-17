股神牌過熱?外資賣台積 這檔兩天砍20萬張

美股短線漲多拉回，美光宣布減產股價重挫近7％，拖累費半大跌逾4％，台股今天開低後早盤一路走低，一度大跌逾百點，尾盤跌幅收斂，終場跌2.12點，收14,535.23點，成交量縮至2,394億元，跌破5日均量。指標股台積電中止漲勢，盤中一度大跌12元，收盤小跌2元收485元。

今天外資結束連4天大買，反手賣超33.35億元；投信買超12.25億元，自營商買超16.86億元，呈現土洋對作。合計三大法人賣超4.24億元。

外資今天買超第一名為聯電，敲進2.2萬張，另一家晶圓代工力積電也買進2,361張。此外加碼半導體ETF富邦台灣半導體3,526張。

雖然半導體仍是外資加碼主軸，但今天外資卻賣超台積電1,505張。在連續4天加碼共超過9.8萬張之後，出現調節持股跡象。

外資今天賣超第一名仍為ETF元大台灣50反1，繼昨天大賣9.5萬張之後，今天又大砍10萬張，光是兩天就殺出20萬2,003張。此外，3檔老牌傳產股今天同遭外資賣超，包括華新、台泥、中鋼等。

展望後市，摩爾投顧分析師黃睿緯表示，現階段台股操作策略，國際局勢仍是優先考量，站在技術面角度上，台股面臨上半年線壓力開始震盪，且技術指標也來到嚴重超買區，短線不宜過度追高。不過，根據歷史經驗，股市在11月~12月上漲機率非常大，波段建議偏多看待。

第一金投顧董事長陳奕光認為，指數上急漲2千點後，短線指數空間不大，將轉為橫盤整理。基本面不好已不是新聞，反而可留意是否利空出盡。可從權值股、ABF、大型IC設計、電動車、生技股、綠能等幾個產業，尋找近期法人買超且2023年展望樂觀的好公司來布局。

外資今天買超上市個股前10名為：聯電(2303)22,337張、長榮航(2618)8,707張、寶齡富錦(1760)7,238張、佳世達(2352)5,314張、台玻(1802)5,056張、緯創(3231)4,564張、華通(2313)4,304張、中石化(1314)3,874張、宏碁(2353)3,550張、富邦台灣半導體(00892)3,526張。

外資今天賣超上市個股前10名為：元大台灣50反1(00632R)106,472張、友達(2409)27,478張、華新(1605)21,566張、元大滬深300正2(00637L)18,351張、玉山金(2884)11,232張、台泥(1101)9,111張、華邦電(2344)8,494張、國泰臺灣加權反1(00664R)8,358張、欣興(3037)8,086張、中鋼(2002)7,077張。

（旺得富理財網 王順泉）

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