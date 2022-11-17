外資翻空、投信續挺 台股短多氣勢望延續

外資翻空、投信連16買 三大法人賣超4.23億元

費半隔夜重挫逾4％衝擊免驚，政院通過台版晶片法草案利多放送，讓一度大跌逾百點的台股重振旗鼓，在護國神山台積電（2330）力挽狂瀾，大立光（3008）進逼漲停搶回股王寶座拉抬下，力守14,500點！今日外資（不含外資自營商）賣超33.3491億元，投信買超12.2471億元，自營商買超16.8644億元，三大法人賣超4.23億元。外資在連4日回補逾1,300億元銀彈後，今日轉為翻空賣超，投信續挺台股連16買超達184.66億元，自營商跟著翻多買超，三大法人呈現土洋對作。

美股隔夜四大指數皆墨，台股今日在權王台積電（2330）走疲下，電子、金融等權值股同步熄火，指數一度跌150點，摔落14,400點大關，惟回測五日線後獲得支撐，大立光（3008）大漲逾8％重返股王寶座，領漲光學股強力放閃，盤中又傳來台版晶片法案政院拍板通過，半導體股如獲甘霖，拉升指數一度翻紅，終場加權指數下跌2.12點為14,535.23點，成交值縮至2,394.88億元，半年線未竟其功。市場資金湧入光學、生技、安控等中小型股活蹦亂跳，帶動櫃買指數再創2個月新高。

電金權值股普遍熄火，台積電（2330）漲多回檔低探475元、拉尾收在485元，友達（2409）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、聯發科（2454）、南電（8046）、欣興（3037）同步收黑，聯電（2303）、鴻海（2317）、瑞昱（2379）、聯詠（3034）抗跌有撐。金融股連二黑，國泰金（2882）、玉山金（2884）、台新金（2887）、中信金（2891）、第一金（2892）、合庫金（5880）、上海商銀（5876）攜手走跌。

光學龍頭大立光（3008）獲美系外資喊買目標價上看2,500元，剽悍大漲近9％、重登2,300元及股王寶座，激勵類股氣勢如虹，聯一光（3441）及新鉅科（3630）亮燈漲停，玉晶光（3406）大漲半根停板逼近400元，安控股晶睿（3454）、昇銳（3128）及勝品（6556）同步攻頂，點火光電類指大漲2.74％表現吸睛。

生技與觀光股續獲買盤青睞，寶齡富錦（1760）、明基醫（4116）、生展（8279）亮燈漲停，長聖（6712）、生華科（6492）、亞諾法（4133）、懷特（4108）、ABC-KY（6598）、美時（1795）同步勁揚，晶華（2707）盤中大漲近5％，領軍雄獅（2731）、鳳凰（5706）、雲品（2748）、夏都（2722）、美食-KY（2723）等同步收高。

台股今日在權王台積電漲多拉回下，指數開低走低，一度下跌逾百點，所幸在大立光領攻下跌幅收斂，終場拉高近平盤僅小跌作收，成功守住14,500點關卡。法人認為，盤面呈現類股良性輪動，短多氣勢可望延續，預料指數仍有機會向上表態，再度挑戰半年線。

分析師表示，近期台股在台幣急升及台積電等獲外資大力回補等利多帶動下，直接越過季線，展現相當強勁的反彈力道，惟這波起漲2,000點走勢太急太猛，加上指標進入超買區有過熱跡象，有可能進入短線修正階段。建議布局跌深科技股如記憶體、驅動IC、IP矽智財、載板、SERVER及財報優於預期的個股。

（ 時報資訊 龍彩霖 ）

台積電跌勢收斂 台股小跌2點力守14,500點

美國費城半導體指數拉回修正4.26％，台積電盤中一度下跌12元，但中午過後買盤回流，跌勢逐步收斂，收盤僅小跌2元，帶動指數緩步墊高，終場小跌2.12點，力守14,500點之上。

台股加權指數終場收在14,535.23點，小跌2.12點，跌幅0.01％，成交值新台幣2,394.87億元；8大類股漲跌互見，泥窯、營建、塑膠類股上漲，其餘皆墨，機電類股跌勢收斂。

晶圓代工龍頭台積電收在485元，小跌0.41％；光學鏡頭股大立光勁揚8.69％，收2,315元，重回股王寶座。

（中央社）

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