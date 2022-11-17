為何別追台積？專家曝散戶與股神的差別

台股反彈約2千點，近日展開半年線攻防戰，今天持續在半年線附近震盪。股神巴菲特買進台積電ADR利多激情過後，投資人關心現在進場是否會被套在反彈波段高點。

華冠投顧分析師范振鴻表示，台積電雖然有股神加持，但一般散戶與巴菲特不同，不宜貿然跟單。范振鴻強調，巴菲特及其他知名基金買進，正向解讀是大咖們認可台積電的長期價值，但是另外一方面思考是，台積電短線其實並沒有實質上的基本面利多，股價大漲背後仍需回頭關注基本面發展，而這些大咖們在未來萬一台積電下跌時，有雄厚的資金規模可以攤平，但是一般股民並沒有。

范振鴻表示，技術面短線挑戰半年線，目前反彈格局並尚未結束，雖然指數站上季線，但季線還在持續下壓，最快需等到12月過後才有機會走平轉為支撐。昨晚美國公布生產者物價指數(PPI)低於市場預期，顯示通膨持續降溫，雖然市場預期Fed將放緩升息，但利率終點還會提高，此波仍然只能定義為反彈，投資人尚不能過度樂觀，市場翻多還需要更多的證據。

華冠投顧分析師劉烱德表示，美光將在明年減少記憶體晶片供應，引發科技股賣壓，美光收盤下跌6.70％。而美國10月零售增速超出預期（月增率1.3％，高於預期的1％），須防更高的通膨可能捲土重來。台股在外資近期回頭大買之下，大盤近期大回不易，台積電今天走勢轉弱，可能影響大盤上攻力道。投資人操作個股應留意逢高不宜追漲，且應適度減碼，保持操作靈活度。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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