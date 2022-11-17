11月17日一分鐘強弱勢股
11月17日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅
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強勢原因
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奇偶(3356)
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10.00
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歐美安控市場因陸廠退出，轉單效益發酵，Q3業績虧轉盈
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雷虎(8033)
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9.93
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以無人機進軍全球軍工產業鏈，股價近一個月翻倍飆漲
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聯一光(3441)
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9.92
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受惠報價調漲及轉攻利基型市場有成，毛利率連三季創高
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昇銳(3128)
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9.91
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倒車影像系統出貨暢旺，動能可望延續到明年，營運迎轉機
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天鉞電(5251)
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9.91
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安控股挾轉機題材，獲多頭聚焦，股價拉出長紅站回前高
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寶齡富錦(1760)
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9.90
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選舉進入倒數階段，政策作多股吸金，外資單日大買7,238張
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明基醫(4116)
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9.87
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醫材需求回溫及新併購事業體加入貢獻，前三季EPS 3.53元
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博智(8155)
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9.80
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英特爾及AMD新平台挹注下，挑戰今明兩年皆賺逾一個股本
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晶睿(3454)
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9.74
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代工及品牌兩大事業接單穩定，單月營收首度突破10億元
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連展投控(3710)
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9.68
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產品組合改善，Q3毛利率來到近八季高點，落後補漲
製表：方歆婷
11月17日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅
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弱勢原因
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華新(1605)
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7.19
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三大法人同步調節，單日大賣2.27萬張，跌破5日線
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高端疫苗(6547)
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5.71
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階段性任務完成，指揮中心宣布次世代疫苗將不再採購高端
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譜瑞-KY(4966)
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4.28
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終端廠需求下滑，面臨庫存壓力，Q4營收最多恐季減逾三成
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亞德客-KY(1590)
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4.11
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短期出貨仍受大陸部分城市對疫情的管控影響，Q4看法保守
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麗臺(2465)
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3.81
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加密貨幣持續走跌，連帶顯卡價格同步面臨下滑壓力
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巨大(9921)
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3.46
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短線強彈直攻200日均線前，漲多回檔，回測半年線支撐
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東哥遊艇(8478)
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3.36
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訂單能見度清晰，生產排程已達2025年，惟外資獲利了結
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友達(2409)
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2.85
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通膨造成消費市場需求低迷，Q4手機面板價格仍無回穩跡象
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中砂(1560)
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2.62
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外資連四日賣超，合計9,480張，所幸短多格局未被破壞
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上品(4770)
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2.50
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挑戰季線無果後，部分賣壓提前出籠，多空持續對峙
製表：方歆婷
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