11月17日一分鐘強弱勢股

11月17日一分鐘強勢股

公司

漲幅

強勢原因

奇偶(3356)

10.00

歐美安控市場因陸廠退出，轉單效益發酵，Q3業績虧轉盈

雷虎(8033)

9.93

以無人機進軍全球軍工產業鏈，股價近一個月翻倍飆漲

聯一光(3441)

9.92

受惠報價調漲及轉攻利基型市場有成，毛利率連三季創高

昇銳(3128)

9.91

倒車影像系統出貨暢旺，動能可望延續到明年，營運迎轉機

天鉞電(5251)

9.91

安控股挾轉機題材，獲多頭聚焦，股價拉出長紅站回前高

寶齡富錦(1760)

9.90

選舉進入倒數階段，政策作多股吸金，外資單日大買7,238張

明基醫(4116)

9.87

醫材需求回溫及新併購事業體加入貢獻，前三季EPS 3.53元

博智(8155)

9.80

英特爾及AMD新平台挹注下，挑戰今明兩年皆賺逾一個股本

晶睿(3454)

9.74

代工及品牌兩大事業接單穩定，單月營收首度突破10億元

連展投控(3710)

9.68

產品組合改善，Q3毛利率來到近八季高點，落後補漲

製表：方歆婷

11月17日一分鐘弱勢股

公司

跌幅

弱勢原因

華新(1605)

7.19

三大法人同步調節，單日大賣2.27萬張，跌破5日線

高端疫苗(6547)

5.71

階段性任務完成，指揮中心宣布次世代疫苗將不再採購高端

譜瑞-KY(4966)

4.28

終端廠需求下滑，面臨庫存壓力，Q4營收最多恐季減逾三成

亞德客-KY(1590)

4.11

短期出貨仍受大陸部分城市對疫情的管控影響，Q4看法保守

麗臺(2465)

3.81

加密貨幣持續走跌，連帶顯卡價格同步面臨下滑壓力

巨大(9921)

3.46

短線強彈直攻200日均線前，漲多回檔，回測半年線支撐

東哥遊艇(8478)

3.36

訂單能見度清晰，生產排程已達2025年，惟外資獲利了結

友達(2409)

2.85

通膨造成消費市場需求低迷，Q4手機面板價格仍無回穩跡象

中砂(1560)

2.62

外資連四日賣超，合計9,480張，所幸短多格局未被破壞

上品(4770)

2.50

挑戰季線無果後，部分賣壓提前出籠，多空持續對峙

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組