大立光發威 新鉅科等23檔發光 康控獨垂淚

台股今天17日收盤報14,535.23點，跌2.12點，跌幅0.01％，成交量2,394.87億元。權王台積電漲多拉回下，指數開低走低，盤中一度下跌逾百點，不過所幸在大立光帶領之下，台股跌幅收斂，終場拉高近平盤僅小跌作收，成功守住14,500點關卡。

盤面上，光電族群表現亮眼，指標股大立光受到美系外資調高目標價激勵，股價一度衝上2,330元，大漲逾9％，尾盤漲幅收斂，收在2,315元，成功奪回股王寶座，也推升同族群的聯一光、新鉅科同步亮燈漲停。

另外鎳價本周價格劇烈波動，指標股華新終結連五天漲勢，股價開低走低，終場收在今日相對低點44.55元，跌幅逾7％。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計奇偶、雷虎、聯光通、新鉅科共23檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現亮眼，其中以水泥股及光電股波動最大，分別上漲3.17％及2.74％，電纜類股表現疲軟，下跌4.84％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有11檔8.78％以上漲幅，其中奇偶（3356）、雷虎（8033）、陞泰（8072）、寶齡（1760）、隴華（2424）、勝悅-KY（1340）、中視（9928）、虹光（2380）、晶睿（3454）、華擎（3515）等10檔觸及漲停。

今日上市有10檔股票2.62％以上跌幅，其中1檔觸及跌停為康控-KY（4943），其他依序為華新（1605）、亞德客-KY（1590）、麗臺（2465）、巨大（9921）、三洋實業（1472）、東哥遊艇（8478）、誠創（3536）、友達（2409）、中砂（1560）。

上市成交量前10名個股依序為華新（1605）、聯電（2303）、台泥（1101）、友達（2409）、台積電（2330）、晶豪科（3006）、欣興（3037）、群創（3481）、威盛（2388）、高力（8996）。

上櫃股今漲幅達9.27％的有15檔，其中有13檔觸及漲停，分別為新鉅科（3630）、哲固（3434）、生展（8279）、聯一光（3441）、昇銳（3128）、天鉞電（5251）、明基醫（4116）、杭特（3297）、博智（8155）、大峽谷-KY（5281）、連展投控（3710）、勝品（6556）、聯光通（4903）。

上櫃股今跌幅超過3.06％的有10檔，依序為欣大健康（4198）、燦星旅（2719）、高端疫苗（6547）、益鈞環科*-新（6912）、譜瑞-KY（4966）、台蠟（1742）、點晶（3288）、意德士（7556）、瑞築（6198）、地心引力（3629），今日無跌停股。

上櫃成交量前10名個股依序為元太（8069）、榮剛（5009）、台康生技（6589）、廣積（8050）、智擎（4162）、高端疫苗（6547）、保瑞（6472）、世界（5347）、創惟（6104）、新盛力（4931）。

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