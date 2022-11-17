妖鎳暴漲暴跌 3檔傳產股搭雲霄飛車

妖鎳不死！鎳期貨本周暴漲暴跌，不可思議！從連2日暴漲12%，到昨（16）日暴跌12%，宛如演出3月軋空失速列車，逼得倫敦金屬交易所（LME）不得不加強監管，將初始保證金提高至28%。由於鎳是不鏽鋼、電動車電池關鍵原料，原本連5漲並股價創新高的華新（1605），今（17）日盤中大跌6.25%至45元，不銹鋼股允強（2034）盤中漲1.44%至28.1元，大成鋼（2027）則小漲0.24%至40.95元。

倫敦鎳期貨昨盤中重挫12%至每噸26,610美元，終場慘跌9%，收每噸27,532美元。但前兩日則大漲12%，甚至周一盤中漲停15%。LME為加強監控，已通知會員，周五收市後，將提高鎳交易的初始保證金至每噸6100美元，漲幅高達28%。

鎳價盤中劇震，讓人回想起3月失控軋空的情景。今年2月24日俄烏戰爭開打後，預料將影響鎳供應，鎳價3月曾因軋空而暴起暴落，當時迫使LME暫停交易超過一周，並實施單日漲跌幅限制。

近來電動車前景看好，需求強勁，鎳價因供給疑慮再度狂飆，近兩周瘋漲近40%，但昨行情快速反轉，因鎳主要產地、法屬新喀里多尼亞（New Caledonia）的鎳礦商Prony Resources周二宣布減產。

倫敦金屬交易所本周鎳價波動劇烈，已經遠超過上海期貨交易所，原本兩邊報價會同步漲跌，但現在已被打破，市場擔心倫敦鎳市場在全球報價的公信力會受到質疑。

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，鎳價今年的瘋狂行情，顯然嚇壞不少人，情況變得有點失序，鎳價很容易被炒作而暴漲暴跌，不再是投資人想碰的市場。

華新擁鎳自重，是國內唯一在印尼有鎳廠的公司，明年第一季就能量產達6.75萬噸，在電動車時代穩操勝算，11月來被外資連8買，加碼高達近94萬張。

摩爾投顧分析師林漢偉表示，鎳價一度暴跌12%，加上油價大跌，傳產報價股今天將面臨回檔壓力。

（旺得富理財網 馮恩惠）

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