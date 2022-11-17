11/17盤中熱門焦點股

今（11/17）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）外資喊上2,500元 大立光重登股王

儘管智慧型手機市況不佳，大立光（3008）預估，11月與9月差不多，美系外資最新報告看好2023年下半年到2024年手機鏡頭規格升級趨勢，將大立光2023年每股盈餘上調9％，投資評等從「中立」上調至「建議買進」，激勵大立光盤中股價逆勢大漲約9％，站上2300元，重登股王。

近期智慧型手機利空頻傳，蘋果iPhone14砍單及三星調降中低階手機明年銷售預估等傳聞不斷，不過市場對這些利空已經免疫，大立光業績也維持法說會時看法。

大立光10月合併營收月增2.15％，年增24.15％，攀上52.13億元，為109年11月以後新高，亦是連兩個月站上50億元，累計前10月合併營收384.98億元，年增1.02％；大立光表示，11月看起來與9月差不多。

美系外資最新報告指出，iPhone潛望鏡頭等和華為出貨量反彈將迫使其他智慧型手機提高相機質量，有鑑於大立光廣泛的客戶群及領先的技術，我們將大立光2023年每股盈餘提高9％，並提出2024年每股盈餘預估為153.56元，分別較市場預期高6％和11％，投資評等從「中立」上調至「建議買進」，目標價由2,080元調高至2,500元。

（時報資訊 張漢綺）

（2）Q4營運穩健 茂矽抗跌

晶圓代工廠茂矽（2342）2022年第三季獲利登近2年高點，10月營收「雙升」登近12年同期高點，第四季營運續旺、表現可望維持高檔。茂矽股價近日於36.45～38元區間震盪，今（17）日開高上漲1.62％至37.7元，早盤穩守紅盤、領漲晶圓代工族群，表現強於大盤。

茂矽第三季合併營收5.52億元，季減3.84％、年增3.84％，為近11年同期高。毛利率30.19％登15年半高點、營益率17.68％為同期次高。受惠匯兌收益挹注業外顯著轉盈，歸屬母公司稅後淨利1.98億元，季增18.11％、年增達1.09倍，每股盈餘1.28元，為近2年高點。

累計茂矽前三季合併營收16.52億元、年增16.24％，為近11年同期高。毛利率29.24％、營益率17.02％，分創近26年、近12年同期高。配合業外顯著轉盈助攻，歸屬母公司稅後淨利5億元、年增達2.08倍，每股盈餘3.21元，分創近15年、近16年同期高。

茂矽10月自結合併營收1.83億元，較9月1.7億元成長7.71％、較去年同期1.76億元成長4.12％，終止連4月下滑、為近12年同期高點。累計前10月合併營收18.36億元，較去年同期15.98億元成長達14.9％，為近11年同期高點。

茂矽受惠車用二極體及金氧半場效電晶體（MOSFET）需求暢旺，國際IDM廠擴大釋單，在稼動率持續滿載及漲價效益顯現下，今年以來營運動能暢旺。由於消費性晶片貢獻比重低，在車用及工控等需求續增下，法人看好第四季營運維持高檔，全年獲利攻近15年高點。

（時報資訊 林資傑）

（3）盤中熱門焦點股：

1.中華（2204）：今年財報虧損，但本業獲利持續成長，強調明年將維持配息，盤初挾量衝高逾9％，登3餘月波段高價。

2.台泥（1101）：撿便宜買盤大掃貨，又有傳統旺季加持，攻半根漲停板。

3.聯一光（3441）：Q3毛利率攀峰，拿下光學股亞軍，亮燈漲停歡慶，躍上半年線。

4.昇銳（3128）：前3季每股賺1.4元，10月營收續旺，多頭發動快攻亮燈漲停，衝上逾10年高價38.25元。

5.大立光（3008）：Q3EPS繳出61.01元亮眼成績單，獲外資+投信連買捧場，逆勢狂漲8％，搶回股王寶座。

6.寶齡富錦（1760）：選舉倒數，生技等政策作多股吸金，昨獲三大法人聯手買超千張，急拉觸頂，衝上161元波段高。

7.玉晶光（3406）：Q3三率三升，大賺1.5股本，晨盤放量勁揚6％，挺進半年線。

8.廣積（8050）：Q4業績續強可期，今年挑戰賺一股本，早盤急速走高、漲逾7％。

9.台積電（2330）：股神巴菲特加持近4個交易日累計漲79.5元後，昨夜ADR回落1.26％，今盤初股價隨之開低4元、為483元，一度探至477元。

10.允強（2034）：外資本月來僅3個交易日賣超、其餘皆買，加上短均上揚，盤初股價逆漲約2％，守穩季線之上。

11.中鋼（2002）：12月內銷盤價全面開平，加上祭出多元配套方案，有助接單量回升，但自營商擴大賣超，盤初股價跌逾1.5％，摔下5日線。

12.劍麟（2228）：Q3獲利持續攀升、Q4展望偏向樂觀，盤初股價逆勢彈升逾3％，收復5日線。

13.創意（3443）：10月營收續攀高，本季營收可望季增2成、續締新猷。股價攻上700元新高。

14.威盛（2388）：公司產品未列入美晶片禁令，元宇宙概念重獲青睞，買盤推升股價逆勢續揚。

15.晶豪科（3006）：美國記憶體大廠美光股價重挫6.7％，波及台記憶體股，股價開高後貼近平盤震盪。

16.晶宏（3141）：前3季股純益7.72元；隨著面板產業本季營運逐步落底，股價補漲逆攻。

17.敦泰（3545）：財報利多淡化，股價回穩，早盤在平盤69元附近。

18.南茂（8150）：前三季每股淨利4.42元，保守看Q4。美光看淡明年前景但導入先進製程於台灣廠區生產，預期對南茂有利。股價小漲。

19.萬海（2615）：前三季EPS為33.18元。美西線仍賺，Q4獲利無虞，股價開高後壓回平盤。

20.金像電（2368）：95元附近支撐強，三大法人昨日買超逾千張，支持多方再朝百元叩關。

21.精成科（6191）：疫情緩、邊境解封助攻後市，三大法人全偏多，突破30元天花板。

22.鴻海（2317）：外資由買轉賣，百元關卡再向上突破仍待考驗，平盤震盪以守代攻。

23.凡甲（3526）：非筆電產品需求熱，產品組合優化拉高毛利率，量價齊揚，一度大漲約7％，衝到130.5元。

24.冠德（2520）：獲選打造台北國家級行政園區，27元形成支撐，早盤逆揚走高逾2％。

25.耀登（3138）：Q3財報靚，每股賺1.96元，買盤點火急漲逾半根停板，挺進季線與半年線。

26.晶睿（3454）：10月營收俏，昨獲三大法人聯手買超相挺，一度逆勢大漲6％，來到高檔區。

27.大峽谷-KY（5281）：清算止虧，Q4毛利率拚升，盤初快攻漲停，收復月線。

28.譁裕（3419）：前三季轉盈，每股賺0.54元，近期沿五日線竄高，晨盤帶量勁彈6％，衝上8個月高。

29.中磊（5388）：Q3獲利登高，前3季賺贏去年全年，獲外資連3買，挾量大漲半根停板，觸及80元。

30.東哥遊艇（8478）：在手訂單滿載及新廠產能提升，明年營運戰新高，稍早放量續攻站上300關，目前漲幅收斂至2.3％。

31.華新（1605）：外資持續敲進，唯受大盤走弱及漲多拉回影響，早盤跌逾4.5％。

（時報資訊 李慧蘭）

（4）PVC回穩見曙光 華夏彈上5日線

受到PVC產業低迷衝擊，華夏（1305）第二季、第三季均呈現虧損，累計前三季每股虧損0.55元。華夏表示，大陸PVC目前庫存已逐漸下降至30餘萬噸，加上大陸二十大會議後動態清零政策鬆綁，也有利於PVC需求回溫。華夏今（17）日開高走高，逆勢走揚，大漲約3％，站回5日線。

大陸二十大會議後動態清零政策鬆綁，以及穩房市配套措施陸續發佈，PVC交易活動已有改善，行情也見止跌。華夏表示，大陸電石法PVC成本居高不下，但因PVC價格連續下跌，部分業者不堪大幅虧損而降產，近期電石法平均開工率已下滑至65％左右。目前PVC社會庫存雖高於去年同期，但已逐漸下降至30餘萬噸，原本預期年底至春節期間之高庫存壓力，有望提早見到紓解。

另外，台、日、韓及東南亞廠商多採非計劃性降低VCM或PVC之產出，以因應庫存及虧損壓力，預期區域內PVC供應能量趨於和緩。

華夏預估，美國PVC目前大致維持正常生產，但主要廠家為降低年底庫存稅，第四季仍擴大外銷以平衡內需衰退缺口，惟市場預期，PVC出口力道第一季起可望趨緩。

外銷市場上，華夏提到，第四季起國際海運費大幅下跌，華夏出口至遠洋地區之PVC及下游產品已逐步恢復競爭力，尤其在歐美車用膠帶材料之供貨已恢復至Covid-19爆發前之水準。俄烏戰爭雖仍持續，華夏與俄羅斯之生意因付款條件解決已重啟交易；歐洲膠布生產廠商因能源價格飆漲失去競爭力，歐洲、非洲及中東等國家所需之PVC膠布已自歐洲逐漸轉向亞洲採購，均將成為華夏營運的轉機。

（時報資訊 王逸芯）