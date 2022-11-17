光學股王重磅升評來了！摩通喊買大立光

光學族群股王大立光（3008）喜迎重磅升評！摩根大通證券科技產業分析師楊維倫指出，蘋果iPhone的潛望鏡商機，加上華為出貨量反彈，勢將催促其他智慧機OEM廠提升相機品質，大立光是最主要受惠者，升評「優於大盤」，推測合理股價上看2,500元。

摩根大通證券認為，因智慧機內的半導體成本下降，鏡頭在材料清單開支（BOM）中的預算變高，伴隨華為智慧機出貨量反彈，以及蘋果部分新機有望採用潛望鏡設計（折疊鏡頭），推斷高階鏡頭明年下半年需求將有所成長。

根據相機性能檢測機構DXOMARK調查排名，華為Mate 50 Pro的相機功能凌駕所有智慧機，此機型搭載可調整相機光圈功能，未來很可能在華為明年的新機中廣泛採用。考量華為智慧機出貨量具潛在成長空間，以及iPhone採折疊鏡頭，將帶動其他智慧機品牌提高相機品質，如此一來，客戶組成廣泛且技術領先的大立光會是最主要也最先受惠的供應鏈廠商。

楊維倫說明，iPhone15 Pro Max可能採用折疊鏡頭，估計從望遠鏡頭升級到折疊鏡頭，明年下半年將替大立光帶來28億元營收，儘管產品的毛利率可能不會像純塑膠鏡頭那麼高，利潤卻會遠高於此。摩根大通並認為，折疊鏡頭的營收占比將從明年下半年的9％，提高到2024年的11％。

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