11/17盤前｜自掏腰包護盤 董總們的救市錄
技術面：
1.台股前一交易日收跌8.96點，為14537.35點。
2.台股前一交易日成交金額量縮為2832.24億元，5日均量為2805.99億元，10日均量為2427.82億元。
3.5日均線14153.98點，10日均線13699.35點，20日均線13290.64點。
4.5日RSI為89.57，10日RSI為78.68。
5.9日K值為94.44，9日D值為91.96。
6.20日乖離率為9.38。
7.凱基投顧：周三大盤挑戰半年線功虧一簣，不排除近日將出現漲多拉回走勢，但只要守住周二多方缺口下緣支撐14217點，盤勢仍可持續維持短線強勢格局，上檔仍有機會突破半年線，並回補9月14日空方缺口14856~14699點。
8.倫元投顧：指數來到半年線上下短線隨時護做震盪整理，加上台股將進入財報空窗期，年底法人和集團最後衝刺作帳行情，以及明年第一季還有高股息殖利率題材行情，所以中期反彈行情仍未結束，拉回仍是擇股做多。
基本面：
1.前一交易日新台幣以31.115元兌一美元收市，31.115，成交值為12.93億美元。
2.集中市場17日融資增為1632.58億元，融券減為637085張。
3.集中市場17日自營商賣超66.73億元，投信買超9.60億元，外資買超115.81億元。
4.微控制器（MCU）廠新唐（4919）擴大高速傳輸晶片市場布局，日本子公司NTCJ推出全球首創內建e-Marker的USB 4規格重定時晶片（Retimer），預計明年1月進入量產。新唐雖然受到消費性電子生產鏈庫存調整影響，第四季營運轉淡，但包括伺服器、車用及工控等新款晶片將在明年上半年逐步導入量產，法人預期明年營運將逐季回溫。
5.半導體材料供應大廠崇越科技（5434）單季營收已連續七季攻頂，董事長潘重良16日表示，客戶庫存調整預期還要兩至三季，最快明年第三季才會開始回溫，2024年重新起飛，但在長約（LTA）出貨保障下，公司2023年預期將能維持小幅成長。
6.朝價值型生產轉型，聯一光（3441）第三季毛利率飆升，以46.1％緊追大立光（3008）的53.75％之後，拿下光學股毛利率亞軍。
7.台翰（1336）第三季營收大幅成長，加上業外匯兌收益挹注，累計前三季獲利達1.43億元，已逾去年全年獲利，每股稅後純益1.85元，本季展望仍審慎樂觀。
8.台翰（1336）第三季營收大幅成長，加上業外匯兌收益挹注，累計前三季獲利達1.43億元，已逾去年全年獲利，每股稅後純益1.85元，本季展望仍審慎樂觀。
9.連接器廠凡甲（3526）16日受邀參加櫃買中心舉辦的業績發表會，針對後續營運展望，總經理張一偉表示，由於市場去庫存壓力仍在、產業也還在修正中，預期第四季營收可能衰退，但2023年受惠電動車高速成長以及兩大CPU伺服器新平台推出，對明年展望不看淡。
10.堡達（3537）保守看未來兩季景氣，認為明年中以前產業以去化庫存為主。公司積極切入生技自動化設備領域，目前積極認證中，今年沒有業績貢獻，估明年有機會挹注公司營運。
11.AM（售後維修，或俗稱「副廠」）汽車零件族群提前收到耶誕大禮，美國最大產險公司State Farm宣布，12月起以AM零件賠付措施要擴大適用至美國39個州，台廠AM零件族群，包括東陽（1319）、堤維西（1522）、耿鼎（1524）、謚源（2235）、帝寶（6605）等，業績添成長動能。
12.台股強勢反彈以來，是否為無基之彈討論迄今尚無結論，惟內外資在電子次族群中有志一同，直指伺服器商機亮到明年，統一投顧重申買進金居（8358），隨伺服器新平台問世，金居成大贏家；瑞信證券則看好英業達（2356）前景，升評「優於大盤」。
國內消息：
1.高通（Qualcomm）宣布推出新一代頂級行動平台Snapdragon（驍龍）8 Gen 2，這回晶圓代工訂單全數獨家由台積電拿下，採用4奈米製程，這也是台積電連續兩度獨家拿下高通頂級手機晶片大單。
2.亞洲至歐美的貨櫃量連三個月急降，加重全球景氣衰退憂慮。對此，萬海董事長陳柏廷16日表示，從三面向整體看景氣，「其實沒有想像的那麼糟！」他強調，高通膨墊高成本，確實影響消費力，但大眾預期心理、供應鏈結構性轉換等兩面向，卻可以隨時間調整，預估需要半年至一年，明年第二季市場會慢慢變好。
3.為維持台灣半導體技術領先國際關鍵地位，行政院會17日將拍板《產業創新條例》第10條之2修正草案，針對技術創新且「居國際供應鏈地位」之公司，在前瞻研發及購入先進設備予投資抵減加碼優惠，其中前瞻研發抵減率大幅加碼至25％，先進製程設備投資給予抵減率5％且無支出金額上限，以扶植國際供應鏈關鍵企業，預計2023元旦上路。
4.總統蔡英文17日在臉書發文「世界半導體產業重要廠商，艾司摩爾公司（ASML）明年即將動土的投資案，將是該公司有史以來在台灣最大投資金額。」對此，ASML16日呼應蔡總統說法，證實投資地點落腳在新北市。據悉，落腳地點在林口靠近桃園的生產基地，至於投資金額比艾司摩爾向經濟部申請A+企業創新研發淬鍊計畫投資額的77億元還高，不排除上看百億。
5.國銀海外分支機構最新獲利出爐。金管會銀行局公布，2022年前三季國銀海外稅前盈餘達516.5億元，較去年同期427.9億元成長20.7％，創疫情以來新高，前三大獲利金雞母為香港240.6億元、美國82.3億元、新加坡39.9億元。其中，新加坡獲利爆衝至39.9億元，較去年同期大幅成長72％擠下大陸的38.5億元，搶進前三。
6.股神巴菲特第三季首度買進台積電ADR，台積電連日股價激情上漲，16日早盤股價一度逼近500元大關，而外資高頻交易高手也現身台灣期貨夜盤市場，一晚刷出103萬口交易量，創下史上第六大量，日夜盤交易量合計則創下295萬口，創歷史第十大天量。
7.國銀海外分支機構最新獲利出爐。金管會銀行局公布，2022年前三季國銀海外稅前盈餘達516.5億元，較去年同期427.9億元成長20.7％，創疫情以來新高，前三大獲利金雞母為香港240.6億元、美國82.3億元、新加坡39.9億元。其中，新加坡獲利爆衝至39.9億元，較去年同期大幅成長72％擠下大陸的38.5億元，搶進前三。
8.台股16日雖受市場居高思危心態及台指期結算影響，震盪幅度加劇，而在外資回補動能延續之下，指數小跌8點，收在14,537點。法人認為，盤面呈現類股良性輪動，短多氣勢可望延續，預料指數仍有機會向上表態，再度挑戰半年線14,560點。
9.轉型聚焦強固型電腦業務的倫飛電腦（2364），上半年雖一度受到中國封控、出貨受阻挑戰，惟受惠歐洲客戶需求拉抬，營運動能今年以來逐季走升，第三季獲利更在本業持穩、業外有匯兌收益加持下，以季增5成、年增逾2倍的彈升力道，站2009年來單季高峰，每股稅後純益達1.44元。
10.1993年11月16日成立的王品集團16日滿29周年，2023年邁向「三十而立」新里程，董事長陳正輝16旦宣布，全面啟動同仁薪資、獎金、福利調升計畫，12月恢復舉辦9千人的集團尾牙，明年也將重啟國外旅遊，而集團起薪含全勤將於2023年元旦調整為33,000元至34,400元，調升幅度3％～7.5％。
11.台泥宣布，旗下能元科技（Molicel）16日與全球資本額排名第二的eVTOL、美國航空公司Archer Aviation簽約，Archer最新款電動垂直起降飛行器eVTOL─Midnight，將使用能元科技位於高雄小港新廠生產的21700鋰三元高鎳電池。
國外消息：
1.美股收黑，美指期漲：美股3大指數悉數下挫，美國零售業者Target季報以及財測不佳，股價暴跌13%。不過，美國10月零售銷售增加1.3%，卻創8個月最大漲幅且優於預期。同時，美國2年期與10年期公債殖利率的倒掛幅度也創新紀錄。目前，美指期上漲，那指100漲約0.3%較多。美股16日收盤價，道瓊跌39.09點或0.12%，收33553.83點。那斯達克跌174.75點或1.54%，收11183.66點。標普500跌32.94點或0.83%，收3958.79點。
2.勞資談不攏，美西港口進口量暴跌：美國西岸港口勞資合約談判陷入僵局，促使許多進口商改從東岸與墨西哥灣沿岸港口運送貨物，導致全美最繁忙的洛杉磯與長灘港口10月進口量暴跌26％，創下2020年5月以來最低。
3.41年新高，英通膨率飆上11.1％：受食品與能源價格飆漲的影響，英國10月消費者物價指數（CPI）年增率攀抵11.1％，改寫41年新高。為了抑制物價上漲，英國財政大臣杭特（Jeremy Hunt）17日將公布增加稅收與削減支出等新措施。
4.數據中心水源吃緊，微軟、Meta急找對策：數據中心伺服器耗費龐大電力，同時也會產生龐大熱能，水往往是讓數據中心冷卻最便宜也最普遍的方法，然而美國乾旱日益嚴重，進而影響網路業者的數據中中心運作，促使微軟、Meta等業者亟思解決之道，採取減少水消耗或回收的替代方案。
5.科技業大裁員，美商辦現退租潮：美國科技業掀起裁員風暴，令辦公室空間需求大減而退租或停止新大樓營建，令許多商業區辦公室空間湧現出租市場。臉書母公司Meta裁員逾1.1萬人、Salesforce裁員逾千人、Lyft裁員逾一成，亞馬遜也裁員1萬人，已令舊金山、矽谷、紐約到奧斯汀等許多大都會商業區不斷空出數百萬計平方英尺的辦公空間。
（時報資訊 張嘉倚、柳繼剛）