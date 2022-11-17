11/17盤前｜自掏腰包護盤 董總們的救市錄

基本面：

1.前一交易日新台幣以31.115元兌一美元收市，31.115，成交值為12.93億美元。

2.集中市場17日融資增為1632.58億元，融券減為637085張。

3.集中市場17日自營商賣超66.73億元，投信買超9.60億元，外資買超115.81億元。

4.微控制器（MCU）廠新唐（4919）擴大高速傳輸晶片市場布局，日本子公司NTCJ推出全球首創內建e-Marker的USB 4規格重定時晶片（Retimer），預計明年1月進入量產。新唐雖然受到消費性電子生產鏈庫存調整影響，第四季營運轉淡，但包括伺服器、車用及工控等新款晶片將在明年上半年逐步導入量產，法人預期明年營運將逐季回溫。

5.半導體材料供應大廠崇越科技（5434）單季營收已連續七季攻頂，董事長潘重良16日表示，客戶庫存調整預期還要兩至三季，最快明年第三季才會開始回溫，2024年重新起飛，但在長約（LTA）出貨保障下，公司2023年預期將能維持小幅成長。

6.朝價值型生產轉型，聯一光（3441）第三季毛利率飆升，以46.1％緊追大立光（3008）的53.75％之後，拿下光學股毛利率亞軍。

7.台翰（1336）第三季營收大幅成長，加上業外匯兌收益挹注，累計前三季獲利達1.43億元，已逾去年全年獲利，每股稅後純益1.85元，本季展望仍審慎樂觀。

8.台翰（1336）第三季營收大幅成長，加上業外匯兌收益挹注，累計前三季獲利達1.43億元，已逾去年全年獲利，每股稅後純益1.85元，本季展望仍審慎樂觀。

9.連接器廠凡甲（3526）16日受邀參加櫃買中心舉辦的業績發表會，針對後續營運展望，總經理張一偉表示，由於市場去庫存壓力仍在、產業也還在修正中，預期第四季營收可能衰退，但2023年受惠電動車高速成長以及兩大CPU伺服器新平台推出，對明年展望不看淡。

10.堡達（3537）保守看未來兩季景氣，認為明年中以前產業以去化庫存為主。公司積極切入生技自動化設備領域，目前積極認證中，今年沒有業績貢獻，估明年有機會挹注公司營運。

11.AM（售後維修，或俗稱「副廠」）汽車零件族群提前收到耶誕大禮，美國最大產險公司State Farm宣布，12月起以AM零件賠付措施要擴大適用至美國39個州，台廠AM零件族群，包括東陽（1319）、堤維西（1522）、耿鼎（1524）、謚源（2235）、帝寶（6605）等，業績添成長動能。

12.台股強勢反彈以來，是否為無基之彈討論迄今尚無結論，惟內外資在電子次族群中有志一同，直指伺服器商機亮到明年，統一投顧重申買進金居（8358），隨伺服器新平台問世，金居成大贏家；瑞信證券則看好英業達（2356）前景，升評「優於大盤」。