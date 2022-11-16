11月16日一分鐘強弱勢股
11月16日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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瑞鼎(3592)
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10
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AMOLED、電視需求小回溫，Q4營運放緩程度有望收斂
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晶豪科(3006)
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9.99
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產品陸續打進陸、日、韓市場，順利由低階進入中階市場
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高端疫苗(6547)
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9.93
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成交量倍增至6,491張，簇擁股價拉出長紅K棒、直攻漲停
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笙泉(3122)
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9.9
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台股漲多拉回，資金移往中小型電子股；外資連2日買超
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東哥遊艇(8478)
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9.9
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Q4迎聖誕節前夕交船旺季，全年EPS看俏、明年展望佳
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華擎(3515)
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9.66
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伺服器方面全年展望佳，明年Q1至H2有新案進入量產
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麗臺(2465)
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9.64
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大陸客戶對GPU產品拉貨積極；成交量爆1.2萬張大量
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高林(2906)
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9.55
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成交量破1.1萬張、翻1.6倍增，股價跳空漲、收復年線
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芯鼎(6695)
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8.13
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連2日成交量大增，簇擁股價登月線，5、10日線翻揚
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旺矽(6223)
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7.89
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受惠客戶追加VPC訂單，Q4業績有望持穩Q3高檔水準
製表：方歆婷
11月16日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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岳豐(6220)
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7.95
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5日線高檔轉折下彎、觸季線，股價拉長黑K棒、破月線
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昇達科(3491)
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6.3
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10月營收1.46億元，年減13.4％；Q4營收估呈季減
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東科-KY(5225)
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6.17
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股價高檔回落、連吞兩根長黑K，賣盤調節下失守5日線
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華盈(3520)
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4.61
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外資連2賣，繼前一日大賣千餘張後，昨再賣超143張
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晶呈科技(4768)
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4.35
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賣盤調節，股價回測5日線支撐；外資、自營商皆小賣
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中租-KY(5871)
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3.85
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投信繼前一日轉賣後，昨進一步擴大力道、賣超595張
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耕興(6146)
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3.69
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三大法人同步站在賣方，外資已連3賣、昨賣超248張
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中砂(1560)
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3.38
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股價急拉後，短線獲利了結賣壓湧出，進攻季線鎩羽而歸
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瑞耘(6532)
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3.34
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外資連3賣，昨賣超230張，股價走疲、連3日收黑K棒
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三福化(4755)
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3.27
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短線獲利了結賣盤下車，股價進攻季線未果、回測5日線
製表：方歆婷
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