11月16日一分鐘強弱勢股

11月16日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

瑞鼎(3592)

10

AMOLED、電視需求小回溫，Q4營運放緩程度有望收斂

晶豪科(3006)

9.99

產品陸續打進陸、日、韓市場，順利由低階進入中階市場

高端疫苗(6547)

9.93

成交量倍增至6,491張，簇擁股價拉出長紅K棒、直攻漲停

笙泉(3122)

9.9

台股漲多拉回，資金移往中小型電子股；外資連2日買超

東哥遊艇(8478)

9.9

Q4迎聖誕節前夕交船旺季，全年EPS看俏、明年展望佳

華擎(3515)

9.66

伺服器方面全年展望佳，明年Q1至H2有新案進入量產

麗臺(2465)

9.64

大陸客戶對GPU產品拉貨積極；成交量爆1.2萬張大量

高林(2906)

9.55

成交量破1.1萬張、翻1.6倍增，股價跳空漲、收復年線

芯鼎(6695)

8.13

連2日成交量大增，簇擁股價登月線，5、10日線翻揚

旺矽(6223)

7.89

受惠客戶追加VPC訂單，Q4業績有望持穩Q3高檔水準

製表：方歆婷

11月16日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

岳豐(6220)

 7.95

5日線高檔轉折下彎、觸季線，股價拉長黑K棒、破月線

昇達科(3491)

 6.3

10月營收1.46億元，年減13.4％；Q4營收估呈季減

東科-KY(5225)

 6.17

股價高檔回落、連吞兩根長黑K，賣盤調節下失守5日線

華盈(3520)

 4.61

外資連2賣，繼前一日大賣千餘張後，昨再賣超143張

晶呈科技(4768)

 4.35

賣盤調節，股價回測5日線支撐；外資、自營商皆小賣

中租-KY(5871)

 3.85

投信繼前一日轉賣後，昨進一步擴大力道、賣超595張

耕興(6146)

 3.69

三大法人同步站在賣方，外資已連3賣、昨賣超248張

中砂(1560)

 3.38

股價急拉後，短線獲利了結賣壓湧出，進攻季線鎩羽而歸

瑞耘(6532)

 3.34

外資連3賣，昨賣超230張，股價走疲、連3日收黑K棒

三福化(4755)

 3.27

短線獲利了結賣盤下車，股價進攻季線未果、回測5日線

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組